補貼採購進口豬惹議 業者：犧牲豬農換取太平

國民黨立法院黨團昨舉行記者會，除了質疑美豬進口管理失靈外，副書記長吳怡玎質疑，自五月一日至九月卅日，中央畜產會以每公斤進口豬肉補助六元，理由是穩定國內豬價，但砸了三億進去，卻什麼效果都沒有。

畜產會則強調，進口獎勵措施確實有穩定國內豬價，也滿足消費者對於豬肉的需求，並不是如外界所稱什麼效果都沒有。不過豬農批評，這是犧牲豬農換取太平，希望以後不要再這樣做了，否則會有愈來愈多豬農離開產業。

吳怡玎說，今年一月一日到十月三日，進口豬肉約八萬一千多噸，美國豬肉約一萬四百多公噸，占比達百分之十三。進口美豬約三千多公噸是內臟，是否能讓外界知道流向，相關肉品是否符合萊劑標準。

畜產會表示，上半年豬肉進口量較去年同期減少近三成，加上國內養豬場因養豬百億基金計畫，陸續已有近三千場養豬場投入改善，造成國內毛豬在養量減少。

畜產會說，為平穩國內豬肉價格，透過限時限量豬肉進口獎勵措施，盡速補足國內安全庫存量，並提供進口豬肉供加工使用，不會影響國產毛豬產銷，也讓國內毛豬拍賣價格維持穩定；目標獎勵數量五萬公噸，截至昨天，已受理五一八六公噸，目前尚未核撥獎勵。

不過中華民國養豬協會理事長潘連周表示，今年中秋節，毛豬拍賣價格每公斤平均批發價僅八十多元，「是降價的」，補貼採購進口豬肉是犧牲豬農換取太平，過去從來沒有執行過，也希望以後不要了。他說，如果繼續執行不正確的政策，只會讓豬農一直離開豬場，從原本一萬多戶，只剩下現在五千多戶，「不賺錢就離開了」，以後消費者就只能吃進口豬肉。