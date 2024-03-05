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陸方一度要求 海巡赴陸接受訊問
民進黨立委王定宇昨透露，大陸談判代表提出的要求之一包括台灣海巡人員到大陸接受訊問。海巡署副署長許靜芝昨在立法院答覆國民黨立委羅智強質詢時表示，在溝通過程中，陸方曾提出過這樣的說明，但經過幾次溝通，陸方已無這樣的訴求。
羅智強說，換言之這個訊息是海巡署透露給王定宇的，他質疑為何遇到海委會主委管碧玲不想回答的就說事涉談判機敏、不便透露，遇到王定宇就轉彎？管碧玲表示「我們沒有這樣做」。
立委李坤城質詢時追問，陸方是否還有提出其他無理要求？管碧玲表示她不用「無理」二字，這是對制度認知的落差，像撫慰金、賠償概念完全不同，認知上有很大落差，這部分還在努力。
國民黨立委賴士葆問及撫慰金數額，海巡署長周美伍表示，雙方還在溝通，但依過往處理陸籍人士在台死亡意外案例，平均在新台幣三百萬至四百萬元左右。
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