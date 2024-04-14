陸黨媒：習近平為兩岸發展指方向

「馬習二會」後，中共黨媒人民日報昨天以「把握兩岸關係大局，續寫中華民族歷史新輝煌」為題在頭版發布評論文章，文中以「四月十日，習近平總書記發表重要講話」評論，這是習近平在中共二十大後，首次會見台灣同胞並發表重要講話，揭示了兩岸同屬一個國家、一個民族的歷史事實，宣示了堅定推進反獨促統的意志決心。

文章以五個「中華民族」闡述習的「重要講話」：要從「中華民族整體利益和長遠發展來把握兩岸關係大局，要堅定守護中華民族共同家園、堅定共創中華民族綿長福祉、堅定鑄牢中華民族共同體意識、堅定實現中華民族偉大復興」。文章稱，習近平為兩岸關係發展指明了方向，是新時代對台工作的根本遵循和行動指南。

評論稱，習近平強調鑄牢中華民族共同體意識的重要意義等，「為當前兩岸關係注入穩定性和正能量，對兩岸關係發展有重大意義和深遠影響」。

人民日報這篇文章並未提馬英九或與「馬習二會」相關字眼。