快訊

傳中山大學校長鄭英耀接教長 學界讚「作風親民」籲先調整一政策

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「中華民族」成馬習二會關鍵詞 陸委會：沒必要的陷阱

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
中共中央總書記習近平（右）10日下午在北京人民大會堂「東大廳」會見前總統馬英九（左），「中華民族」成雙方談話重點詞。記者廖士鋒／攝影
中共中央總書記習近平（右）10日下午在北京人民大會堂「東大廳」會見前總統馬英九（左），「中華民族」成雙方談話重點詞。記者廖士鋒／攝影

昨天登場的馬習二會上，「中華民族」成為雙方談話的關鍵詞。陸委會副主委兼發言人詹志宏11日直指「這是個沒有必要的陷阱」，他認為，這些論述將歷史、文化、地理都摻雜混合一起，最後歸結到政治，但屬於哪個民族、哪個國家，又尊重哪個文化，「這是幾個不相干的東西，硬要扯在一起的話，對不起，我覺得這是一個陷阱」。

詹志宏11日下午主持召開陸委會例行記者會時，作出上述表示。針對前總統馬英九與中共總書記習近平10日下午在北京舉行的「馬習二會」，陸委會昨晚已先透過新聞稿表示，「馬前總統未能向中方公開傳達台灣人民對捍衛中華民國主權及民主自由體制的堅持，有違台灣社會的期待，我們深感遺憾。」

而對照馬英九的致詞，馬向習提到「雙方都應該重視人民所珍惜的價值與生活方式，維護兩岸和平」，並「口誤」說出「中華民國」。詹志宏11日回應，馬英九是以私人身份訪問，不代表人民與所屬政黨，所以也不必針對馬的一字一句去做拆解、評論，至於「到底是不是口誤，也不必追究太多」。

馬英九11日上午結束訪陸行返抵國門，他在機場發表談話時再次提到，兩岸都是「炎黃子孫」，同屬「中華民族」。詹志宏表示，馬前總統有他的用心，雖然代表個人身份，一路上感情非常豐富，希望用文化歷史的方式，讓兩岸有適當的連節。

他話鋒一轉指出，「炎黃子孫」只是中國古代的傳說，不必套在現在每一個身上，這樣的講法在我們的社會多數人來說沒辦法理解與接受。

另外，繼馬英九之後，傳出陸方有意在520後，邀請國民黨主席朱立倫率國民黨立委在6、7月訪陸。對此，詹志宏表示，由於國民黨在台灣社會有相當程度的代表性，希望國民黨更作為典範，交流時要掌握兩岸對等尊嚴、不預設政治前提等原則。

「中華民族」成為馬習二會關鍵詞，陸委會副主委兼發言人詹志宏11日在例行記者會上直指，「這是個沒有必要的陷阱」。記者陳宥菘／攝影
「中華民族」成為馬習二會關鍵詞，陸委會副主委兼發言人詹志宏11日在例行記者會上直指，「這是個沒有必要的陷阱」。記者陳宥菘／攝影

國民黨 詹志宏 馬英九

延伸閱讀

「馬習二會」前夕馬英九在哪個廳休息？ 陸官媒獨家揭露細節

【重磅快評】馬習二會伴手禮 賴清德520和平起手式

馬習二會幕後：馬定位前元首歷史高度 為台灣人發聲

馬習二會、綠黨團樂見兩岸有對話 憾馬英九落入一中框架

相關新聞

朱立倫：馬習二會開啟和平之門 賴政府選擇的時刻到了

雲林縣麥寮、虎尾兩鄉鎮長補選進入最後倒數階段，國民黨主席朱立倫今天下午與立委許宇甄、縣長張麗善等人為黨提名的候選人許志豪...

訪台陸生變北京大學老師了！女學生最愛馬英九「這句話」 網：氣質就能看出哪一岸

前總統馬英九今結束訪陸，不過中間行程曾到北京大學，校方陸續釋出馬英九一行人9日到訪的「側錄花絮」，包括兩岸學子走在校園湖畔，自我介紹就讀科系，互加微信約...

「馬習二會」連續兩天登央視新聞聯播頭條 蕭旭岑入鏡

「馬習二會」10 日下午舉行，大陸官媒央視新聞聯播，罕見連續兩個晚上，都在第一條報導馬習二會的相關消息，11日晚間的新聞...

「中華民族」成馬習二會關鍵詞 陸委會：沒必要的陷阱

昨天登場的馬習二會上，「中華民族」成為雙方談話的關鍵詞。陸委會副主委兼發言人詹志宏11日直指「這是個沒有必要的陷阱」，他...

馬習二會／說了只有中共懂的善意 馬英九是促進兩岸和平或自己分量？

前總統馬英九10日在北京人民大會堂與中國大陸國家主席習近平會面，今天（11日）中午返台時在機場被媒體詢問，昨天他與習近平會面時說的「中華民國」、「中華民族」是否是「口誤」，他笑而不答。 回顧馬英九在「馬習二會」的公開談話，除了被媒體廣為報導的「中華民國」口誤，以及當著習近平的面完整論述了「一個中國，各自表述」的「九二共識」等被國內政壇視為「該說的」，其實也說了多數台灣人聽不懂，但中共一定懂的「善意」。

習近平稱樂見陸客來台看看 陸委會：等他們的決定

中共總書記習近平10日會見前總統馬英九時，表態「樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」，是否釋出交流善意受到關注。對此，陸委會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。