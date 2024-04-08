馬英九抵北京 各界關注馬習二會

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

前總統馬英九一行昨天下午在國台辦副主任仇開明陪同下，搭乘高鐵自西安抵達北京，另一位國台辦副主任潘賢掌則在北京高鐵站迎接馬英九。馬一行昨晚間即參觀位於「中南海」新華門對面的大陸國家大劇院，開啟這次訪陸壓軸的「北京段」行程。馬英九在北京下榻於有第二國賓館之稱的「中國大飯店」。各界關注「馬習二會」是否在北京登場。

馬英九今天上午將參訪盧溝橋、抗日戰爭紀念館，並與七七事變親歷者、九十二歲的鄭福來互動；下午則將進北京故宮遊覽，晚間預計有北京市的官方晚宴，餐後還將到訪大陸國家速滑館（冰絲帶）和大陸國家體育場（鳥巢）。

馬英九八日北京行程滿檔，從目前已知行程中，未見各方關注的「馬習二會」安排。但據了解，馬英九這次訪問是陸方邀請，大陸國家主席習近平與馬英九在北京會面的可能性高，時間傳出可能在十日登場，不過官方尚未證實。

馬英九昨天下午抵達北京西站，列車停妥後，馬英九走出車門之際，還送了一個書籤作為紀念品給服務人員，隨後即與迎接的官員一一問候，現場迎接的官員包括潘賢掌、北京市副市長夏茂林、北京市台辦主任霍光峰等人。潘賢掌、仇開明兩位國台辦副主任，罕見地同時在陪同馬英九。

值得一提的是，大陸官方這次對馬英九乘坐高鐵仍然禮遇，在西安北站進站時，車隊是直接駛入月台，搶在原定發車時間的前三分鐘上車；到北京時也受禮遇，直接有「北汽集團」的車隊停在月台，待人員上車後，車隊旋即駛出車站。

馬英九昨天抵達北京後，並沒有向媒體公開的活動，稍晚國台辦公布一行人前往位於中南海對面的大陸國家大劇院；根據官方發布的照片，馬英九一行在館內觀看了展覽與京劇演出。至於馬英九一行在北京下榻的「中國大飯店」，位於北京中心商業區，附近相當熱鬧。這間飯店號稱北京「第二國賓館」，曾在二○○八年北京奧運時創下接待廿五國元首與十三國王室成員的紀錄。