駁陳建仁「台獨」說法 馬英九基金會：台灣不是國家

前總統馬英九即將第二度到訪大陸，行政院長陳建仁日前呼籲，若有馬習二會，希望馬能在習近平面前主張「台灣是主權獨立的國家」。馬英九基金會執行長蕭旭岑昨天表示，陳建仁的言論是台獨主張，違反中華民國憲法。台灣不是國家，屬於中國（中華民國）的一部分。

蕭旭岑指出，去年馬英九訪陸，陳建仁也裝模作樣呼籲了差不多的東西，但是當馬英九在大陸真情流露談中華民國，陳建仁則裝沒看見，這次又講了奇奇怪怪的「台獨」言論，低估台灣人的智商，馬英九絕無可能幫民進黨和陳建仁傳達他們的台獨主張，當前台灣最大的危機，就是民進黨不遵守中華民國憲法，嘴巴講維持現狀，卻暗地裡走台獨路線，又不敢光明正大地修憲，這癥結不解決，台灣會一直亂下去。

馬英九四月一日將率團訪問中國大陸，國民黨副主席夏立言昨天在中常會表示，馬英九現在雖無黨職，但在兩岸情勢緊張，能率團訪陸，要給予高度肯定，預祝此行平安順利，馬英九正值青年節之際出訪，又率領廿名青年同行，對歷史傳承具有象徵意義，也有助兩岸交流溝通，增進彼此了解。

對於可能的「馬習二會」，夏立言表示，馬英九在任總統期間，於二○一五年十一月七日和中國大陸國家主席習近平，在新加坡進行平等尊嚴交流的「馬習會」，此行若能夠再遇見老朋友，這是人之常情，國民黨表達樂見。

【特派記者廖士鋒、記者陳政錄／北京─台北連線報導】馬英九四月一日赴陸，外界高度關注行程及大陸方面的安排，對此，大陸國台辦發言人陳斌華昨仍未證實馬習二會即將舉行。

陳斌華僅表示會「妥善做好馬英九先生來訪的活動安排」，再度強調歡迎馬英九來訪，「願意提供必要協助，也預祝馬英九先生此行一切順利」。