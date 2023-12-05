賽事心得／莫三比克五日超馬賽 聽海的聲音

第一天，38公里 【從海邊開始】

在非洲舉行，為期五天，總距離長達220公里的莫三比克超馬賽，正式起跑！每當我跟朋友提起我要前往非洲比賽時，大家的第一個反應往往是：「哇⋯你要去跑大草原？」。我想，事實的真相與眾人想的不盡相同，莫三比克是一個臨海的國家，並且以海洋資源著名，而我們的賽事一開始，就跑在沙灘上！

沿著海岸線，右手邊是印度洋，前面是一望無際的沙灘，頭上頂著的則是熱情的陽光。熱！不但熱，還毫無遮蔽處，做為一個開場，著實震撼！好不容易抵達了位於21公里處的第一檢查點，原本心想可以稍微休息喘口氣，但是萬萬沒想到，此處僅只有草席一張，一樣是毫無遮蔽可言，久留絕不是一個好主意，於是在補完水後，快快繼續向前推進。說到快，其實快的是心率，而不是速度，因為當我看著自己的心率監測，發現不妙，心跳未免高的離譜，再這樣跑下去身體一下子就會燃燒殆盡，所以開始一邊監控心跳速度一邊移動，這一路用走的居多。

當我在臺灣，如果在家裡社區看到陌生人，尤其又是個外國人時，肯定會充滿好奇，我想這就是當地居民的心境，這一路上，跟人打招呼的次數不盡其數，早上Bon Dia，下午Boa Tarde，還不僅如此，甚至是出現了大孩子帶著小孩子，手裏拿著手機來詢問是否可以合照？看著他們興奮的神情，我怎麼可能會拒絕，於是一路不時地合影留念，就這樣玩到了位於30公里處的第二檢查點。

自行補給的多日賽規則，原則上就是不能接受外界資源協助，必須全程靠自己背負，但偶有例外，就在抵達終點前的五公里左右，一個小男孩羞怯地將一顆芒果放在了我的手上，我心想，別辜負他的心意，這肯定是最好的禮物，同時也是一個良好的補給品，所以我小心翼翼地拿著它，回到了終點，對，我拎著一顆芒果，跑跑走走了五公里。原本心裡擔心怕會吃壞肚子，但是我看了看其他選手之後發現，怎麼大家都在吃？原來是有人特地去和當地居民買了一些回來分給大家，對，這是此次賽會特許，可以和當地民眾購買部分飲料商品，增進互動的機會。最後我也不客氣了，拿起刀子一切⋯哈哈⋯竟然還是生澀的青芒果⋯。

第二天，37公里【美麗湖畔】

在稍嫌悶熱的帳篷內過了一夜，睡得不算好，但是可以接受，抬頭看著天空，一大片的雲朵擋住了炙熱的陽光，稍稍涼爽的天氣讓大家的配速都加快了一些。前半段跑得很順利，不到兩個小時便順利抵達了位於12公里處的第一檢查站，身上帶的水更是僅喝一半不到，想維持著感覺，繼續馬不停蹄地向前，直到接近位於25公里處的第二檢查站前，溫度逐步攀升，才開始進入沒有那麼舒服的階段，但是一切都還在掌控中！

Colette選手沒有像昨天一樣在最後衝了上來，反倒是Laurent選手一直跟在不遠處，能見的範圍內會助長他跟上來的企圖，所以即便是最後的五公里左右，我仍然是儘量跑起來，跑到彼此看不到的位置，確保今天的領先地位，領先？其實不過就是第七名的中段班位置，說是競爭也算不上，但是藉由一點點的較勁心態，的確可以讓自己不要過於鬆懈。抵達營地，等待著我的是美麗湖景，就在我卸下裝備躺在草席上稍事休息時，聽聞領先集團的大夥們都已經跳進湖裡游了一趟，我心想：『你們會不會太愜意？』，至於我⋯當然是也不能放過這個絕佳的機會，呃⋯我指的是洗澡的機會！這在多日賽的過程裡，根本就是上帝賜與的恩典。

除了有水可以洗澡以外，這裡的風也非常地大，對於生火煮水的過程來說，難度提升了不少，但是重點是相對涼爽，也沒什麼蚊子產生，我跟室友Jeroen於是決定在晚上睡覺時，不要關上帳篷，讓風陣陣吹入，換來好睡很多的一夜。

第三天，45公里【來段應援曲】

『如果今天結束在第二檢查站，那就真的幾乎是完美了！』我相信不少人會贊同我的想法。首先是老天再次賞賜了一個陰天，單單是溫度降下來就舒服無比，再來是第一段15公里前往第一檢查站的路程，也算是好跑，所以推進得很快。

接下來是下一個十五公里，前往位於30公里處的第二檢查站路上，開始有媽媽帶著全家大小一同過來拍照，半小時後更是有一群孩子出現，一起跑、一起玩⋯整個超級歡樂！歡樂到我都不太敢停下腳步，深怕一慢了下來，彷彿就會影響到他們的興致。就這樣繼續往前，在即將抵達第二檢查站前約莫兩公里，先是有一小群小朋友出現陪跑，原以為大概就是這些人了，結果不是，他們僅僅是前哨部隊而已，後面迎接著我的是一大群孩子，不單單是這樣，在他們問了我的名字之後，竟然一路喊著我的名字前進，如此浩浩蕩蕩地進入了檢查站。

離開檢查站後，隨即要爬上一個黃土大上坡，就在我低著頭緩步向上的同時，竟然聽見前方傳來陣陣聲響，竟然是又有另一群孩子在坡頂上等待，哼著應援曲迎接我，不意外地，也再次上演了一次「你的名字？」，接著還遞了一本筆記本過來請我寫上，我⋯未免也太受歡迎了吧？我的眼角泛著淚，沒⋯想太多！上面有著每一位經過的選手的名字！再次揮別這樣一大群的陪跑員，回到正常的獨跑狀態，忽然感到有點惆悵，幸好今天大部分不但是陰天，甚至還飄了一點點雨，所以痛苦指數不算是太高。剩下的最後四公里，轉進了沙灘，在湖畔漫步顯得愜意，等待著我的正是搭設在湖畔沙灘上的營地，我忘記說，此次的比賽我為了追求輕量化，所以在賽前決定不攜帶睡墊，重量輕了，但是腰也睡硬了，今天的沙地真的是太適合我了。

第四天，53公里【Find the smile back】

今天是全部賽事裡，距離最長的一天，出發前調整好心情，設定好預計的配速，準備穩穩地出發前進。起跑，在通過了七公里的沙灘後，我們轉進了一條大馬路，久違的柏油路與城市出現在我的眼前，當然，這股熟悉感並沒有維持太久，不到三公里的路程，很快地又進到了鄉間小路。漫長的道路驅使我持續向前，好不容易抵達了位於19公里處的第一檢查點。

沒有停留太久，補滿水後隨即再次出發，稍稍遠離了聚落密集處，換來的是看似沒有盡頭的紅色大道，沒有太多的遮蔽物，另外加上高低起伏，不過身體狀況還不錯，所以這段跑起來很順利，維持著上坡走、下坡跑，很快地挺進到位於34公里處的第二檢查點。

今天出發前，大會主辦人Jérôme跟我說：「昨天我沒有看到你應有的笑容，當我問你狀況是否OK時，你只回答了OK，但臉上沒有像以前一樣掛著笑容⋯」其實，我自己也有發現到同樣的問題，那個總是完全享受比賽、充滿信心、掛著笑容的自己⋯似乎不見了？怎麼會這樣？我覺得是因為沒有自信了，去年連續失利，錯失兩個機會，笑不太出來，只想著要跑好，但是越只想著要跑好，結果卻是越差勁⋯。

受到了提醒與鼓勵，如今狀態肯定是這幾天下來最好的時候，我帶著自信，拾起了過往的笑容，繼續向前推進，雖然末段難免疲憊，但是輕快地走著倒也不是問題，途中，又有一位小女孩遞了一個芒果給我，我想起了Salvatore選手跟我說：「直接剝開吃掉，不用太秀氣！」於是，我就在路上直接開吃了，小女孩們笑得合不攏嘴⋯。

抵達最後一個營地，地點位於學校的旁邊，我們這群“奇怪”的外國人來訪，同樣又吸引了不少的孩子前來觀望。在終點旁喘息完後，我拎著裝備到了帳篷區，準備來開始煮晚餐，進行修復的動作，或許是我們的舉手投足間都讓孩子們充滿好奇，我在帳篷前生火煮水竟引來了眾人的圍觀，數十位孩子將我團團包圍，我們之間已沒有距離，但我很想好好地喘口氣呼吸，他們的表情真讓我覺得好氣又好笑，也沒有其他選手要來拯救我的意思，我只好現場開始吃播秀，跟他們玩在一起，直到最後煮食完成，嚐了一口我的晚餐，噁⋯我真心覺得難吃！

最終日，47公里【in sand, insane.】

在營地的最後一晚，原以為結束了最長的戰役之後，一切將順風順水地度過，不料，卻是諸多惡夢的開始。首先是晚餐，我明明在事前已經確認過這款的口味是符合自己喜好的，不知道為什麼，煮出來的味道就是不對勁，但⋯這時候可不是挑食的好時機，我必須吃，吃了才能好好休息，才能好好應付隔日的最後挑戰，好的，真的太難吃，所以我吃了一半，約莫500大卡，再加上將隔天的早餐（燕麥濃湯）也拿來食用，我想⋯儘管晚餐不怎麼美味，但是熱量是足夠的⋯。

入眠，睡到半夜十一點，肚子很不對勁，我衝出了帳篷去廁所，所有東西都出來了（細節略）！而且就在我待在帳篷外看星星緩衝一下的同時，又跑了第二次⋯。是因為太熱吧？畢竟昨天的消耗量是龐大的，熱導致中暑，然後進而影響腸胃吸收，也不是第一次了，所以心裡還算是有底，但⋯就在回去躺了不到兩個小時，我竟然再次衝出帳篷外，跑了第三次，這真的就很不妙了！滿天星斗的美景和此時此刻我的內心，呈現出極大的對比。好不容易撐到了天亮，我聽到醫生談話的聲音，二話不說馬上過去尋求協助，一開始他擔心是因為瘧疾所導致，所以認真檢查了一下，最終安心地拿給了我相關藥物趕緊開始吞⋯。

Bruno醫生：「你會沒問題的，我在路上會看著你！」四年前在澳洲比賽時的對話，此時再一次地出現！整裝出發，我什麼東西也沒吃，也不敢吃，就這樣開始了最後一天的賽事。肌肉有點乏力，這是正常的，因為我等同於從前一天晚上開始肚子就是空的，還是嘗試著跑出去，想省點時間下來，避免被關門，但是越當我這樣想，心力就越是不足，看著前幾天我都還能跑在一起的選手們一個個遠去，我放慢腳步了⋯。

一個小時過去，藥效似乎還沒開始發揮，我一感到不對勁就跳進旁邊沒有人的草叢裡，再次解決了一次，同時還看著又有三位選手超過，看來真的只能用走的，加上微量地飲水，才不會再次刺激到腸胃蠕動。全程47公里，限時十個小時，以我走路的腳程來計算，我必須走得很快。終於抵達了12公里處的第一檢查點，我知道現場的大家很擔心，而我也只能盡可能擠出笑容，離開前，Mustapha選手在一旁被醫生整治到叫了出來，讓我瞬間會心一笑，我們可以的！

這一段路上，由於僅能快走前進，所以我必須壓抑著躁動的心情，看看風景，跟當地人打聲招呼，偶爾拍張照，接著玩玩沙⋯對！玩沙！五天的賽事下來，沙子的路線真的非常多，尤其是今天更多更難跑的軟沙，我真的是一直處於崩潰邊緣，開始拿出手機大聲地播放歌曲來聽，通常這樣做是很奢侈的，因為電力很寶貴，但是我顧慮不了太多。終於、終於挺到了27公里處的第二檢查點，我的情緒有點壓不住了，於是開始碎碎念。

『我不懂為什麼要這樣設計路線，都是沙子有什麼意思？現在還要我們在正中午跑沙灘二十公里⋯瘋了嗎？』守在這一站的新人醫師何其無辜，不但要確認我是否可以繼續進行比賽，同時還要消化我的情緒，而我在離開檢查點後馬上就後悔前一刻的行為，深深覺得到了終點，一定要好好說聲抱歉。最後一哩路，長達二十公里的沙灘，一旦決定踏進去，基本上就是沒有回頭路了，因為只需跟著海邊走，過程不再有任何的標示，也不會有任何的大會人員協助，一切只能靠自己，絕大部分的時間就是自己與海，聽著海的聲音。莫三比克東側傍著印度洋，形成一大片美景獨具特色，尤其以這段與馬達加斯加夾著的莫三比克海峽最為出名，但看著它移動二十公里，約莫四個小時，我想任誰來都會感到心累，於是我再度播起了音樂，讓所有的聲音呈現出一段交響曲，大概只要聽⋯六十首歌就到了！相信我，我必須如此正向思考。

不知道是自己的腦袋不靈光？還是在海邊的GPS手錶定位失常？我覺得我走路走了六步就應該要有一公尺的距離，手錶的顯示卻是八九步才跳了一下，這下可不妙，如果距離抓不準，時間ㄧ算錯，剛好在最後一刻被關門就真的是欲哭無淚了，所以我努力地跑起來，想要藉由跑跑走走來提升平均速度，沒有太久，真的沒有堅持太久，我放棄了，因為走了三十多公里的腿，早已經不聽使喚，僅能像是機械般，藉由慣性繼續向前，好吧⋯回頭望向不遠處也還有看到選手在後面跟著，大家目標一致，相信問題不大。走過了一段又一段筆直看似沒有盡頭的沙灘，看著時而出現的渡假村，都期待著是不是我們入住的地方，終於轉過一個沙灣後，也期待著是不是終點就會突然出現在眼前，情緒就這樣跟著浪濤起伏，我看到了遠方的拱門，那是終點！我緩緩地拿出了國旗，好久沒有帶它揮舞，動作有點生疏。

『你可以的！五大洲的夢想還在，即使去年連續兩場比賽失利，但是你還在路上，第四場到手！獨缺挪威了！』我吶喊著。