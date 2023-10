2小時0分35秒！ 肯亞選手第3次參賽馬拉松就破世界紀錄

肯亞23歲長跑選手基普圖姆(Kelvin Kiptum)昨天在芝加哥馬拉松跑出2小時00分35秒,打破男子馬拉松世界紀錄。

這只是基普圖姆生涯第3度參加馬拉松比賽,他去年在西班牙瓦倫西亞首度參賽就奪冠,今年於英國倫敦再創佳績,只比世界紀錄慢16秒。他昨天在芝加哥超越同胞名將基普柯吉(Eliud Kipchoge)保持的2小時01分09秒世界紀錄。

Oct 8, 2023; Chicago, IL, USA; Kelvin Kiptum of Kenya crosses the finish line of the 2023 Chicago Marathon with a new world record time of 2:00:35. Mandatory Credit: Jamie Sabau-USA TODAY Sports TPX IMAGES OF THE DAY 路透通訊社

基普圖姆賽後坦言,「我知道能打破這場地的紀錄,但沒想到能刷新世界紀錄。我非常開心,我今天沒心理準備打破世界紀錄,但我原本就知道有一天,我能成為世界紀錄保持者。」

本場比賽基普圖姆在35公里處就獨自領先,第2名的基普魯托(Benson Kipruto)最終成績比他慢3分27秒,比利時選手阿卜迪(Bashir Abdi)以2小時04分32秒排名第3。