2小時0分35秒！ 肯亞選手第3次參賽馬拉松就破世界紀錄
肯亞23歲長跑選手基普圖姆（Kelvin Kiptum）昨天在芝加哥馬拉松跑出2小時00分35秒，打破男子馬拉松世界紀錄。
這只是基普圖姆生涯第3度參加馬拉松比賽，他去年在西班牙瓦倫西亞首度參賽就奪冠，今年於英國倫敦再創佳績，只比世界紀錄慢16秒。他昨天在芝加哥超越同胞名將基普柯吉（Eliud Kipchoge）保持的2小時01分09秒世界紀錄。
基普圖姆賽後坦言，「我知道能打破這場地的紀錄，但沒想到能刷新世界紀錄。我非常開心，我今天沒心理準備打破世界紀錄，但我原本就知道有一天，我能成為世界紀錄保持者。」
本場比賽基普圖姆在35公里處就獨自領先，第2名的基普魯托（Benson Kipruto）最終成績比他慢3分27秒，比利時選手阿卜迪（Bashir Abdi）以2小時04分32秒排名第3。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言