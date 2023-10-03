跑步小品／跑步成了他的品牌 也讓他夢想無限…

訪問李汶政的這天早上，他四點半起床、四點五十起跑，跑到七點多完成31K，慶祝自己的31歲生日。31歲！真年輕啊！看他至今的跑步PB：全馬2:43半馬1:17:565K 00:17:03以31歲的年齡，他的PB還看不到天花板，記得我在訪問李智群教練時，教練曾以「英才」形容汶政；事實上汶政2015年的初馬–台北馬的成績是4:23（真是巧，這好像是我的全馬PB，哈哈），如今已跑到2:43，智群教練跟他說，「下一步該是2:34？」我覺得，這對汶政來說只是遲早的問題，他一直跑得那麼好，這完全是可及的目標啊！望著坐在對面的汶政，訪問全程我好像一直看到陽光與希望，除了他本身的條件和自律成就了耀眼的跑步成績，他的人生和夢想也因為跑步而閃閃發光～

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跑課表絕不超速的自制跑者

若汶政真能跑到2:34就接近百傑門檻（註：2023全馬男子第100傑成績為2:34:40），回看自己從初馬的4:23到目前的2:43，他的心得是：「一開始跑得很慢都沒有關係，只要透過訓練，跑到破3，甚至2:50、2:4X都是可以的。」當年跑完初馬以後，曾一度覺得再也不要跑了，誰會跑馬拉松啊！那時他正在唸位於軍艦岩附近的陽明大學研究所，因為學長姊揪跑，他便一起訓練，常常從校門口跑到研究大樓，一路全是上坡，就此奠定了腿部肌群的基礎；2019年起，幸運地遇見智群教練，汶政加入跑班，開始跑課表。「教練課表給得滿硬的，月跑量大約在200-300K之間，訓練內容週二、四是速度訓練，週末跑長距離，訓練目的是肺活量要夠好和間歇能力、速耐力，就能跑得快又能持久。」

（亦師亦友的師徒二人。記得一次一起練跑時智群教練跟他說：「跑者不能躁進，要跑得穩定，該衝的時候再衝」，這讓汶政受用無窮！」_李汶政提供）

讓我印象最深刻的是，汶政強調體感很重要，不要逞強，盡量求提高訓練完成度，但配速不一定都到位，「這樣就會很驚人！」他表示自己通常課表吃到七、八成，成績就顯著提升，如果完全吃完的話，肯定會大突破，智群教練都以身作則，「每次看到教練的po文，本想偷懶一下，就會決定還是出去跑一下好了！」（笑～我很好奇跑得這麼快的他，竟然訓練時不會盡全力。汶政笑著說，訓練時只要練到八分，絕不可超越太多，比賽時認真就好。「訓練時不受傷是重點，就算速度慢些都沒關係，因為比賽時的腎上腺素飆升、加油聲，以及和其他選手競賽的氛圍，都會讓自己跑出無法預期的好成績！」

（週末和跑班的團練_李汶政提供）

參加跑班，與跑友一起跑課表，如何能hold住不超速？他說，「跑班有人帶時，前幾趟若快了，後面幾趟可能就沒力，這樣會造成訓練效果打折，不如每一趟速度都能平均是最好的，小心不要受傷。」汶政強調不要因為訓練而受傷至少三次，可見多重要！從他跑課表自制的態度，就可以感到他的自律，讓比賽時能有最好的表現。他跟著智群教練訓練時，正逢森林跑站想為教練找一位助教，面試後，教練決定讓他擔任助教，這個過程帶給他很大的改變，近距離陪在學生旁邊，觀察呼吸和跑姿，提醒學生擺臂、補給等細節，他的角色從原本的單純接受課表，到可以自己規劃課表。擔任公司慢跑社社長的他，正好可以把經驗分享給同仁，指導同事們從基礎到進階，一起參賽還獲得冠軍，感覺非常甜美。

上班族/二寶爸 和太座分工 照跑不誤

汶政是軟體工程師，身為上班族、又是二寶爸，另一半也是跑者，平常怎麼分配時間練跑？一問之下很佩服他們夫妻兩人的分工、合作無間，他當跑班助教時，每周二晚上去跑班，太太在家帶小孩，現在則換太太上跑班，他帶小孩；平常趁小孩睡著時，汶政練跑，而當孩子睡醒，換汶政顧小孩，太太去跑步，夫妻一起參加比賽時，請岳父岳母代勞看孩子。「我們一起參加比賽、順便約會，元旦馬時兩人還一起牽手跑進終點拿到牽手獎」（笑～

（2023元旦曙光馬拉松巧遇汶政夫妻_李汶政提供）

話說汶政和另一半的戀愛進展跟他的跑速一樣快，交往兩三個月就暗自許下心願，年底台北馬破3就要求婚！2019年的台北馬很熱，他拚了命快跑，最終以2:58:19抵達終點如願破3，隔週就訂了餐廳，以鑽戒和大束粉紅玫瑰的浪漫氛圍求婚成功！

（衝啊！如願破3，可以求婚惹～_李汶政提供）

「在跑步和生活上，我和太太是彼此的配速員～」💕💕💕

（他倆在跑班找到彼此，成為最佳拍檔_李汶政提供）

（這二寶真是可愛到爆啊！哥哥耳濡目染，已會講：「跑步…跑步…」，也會對爸爸媽媽喊：「加油！」_李汶政提供）

汶政排列他最重要三件事：寫作、育兒、跑步，居然是寫作放在第一位！他笑著說，一直喜歡把生活經歷、所見所問、參賽經驗用文字記錄下來，他發現這樣好處多多，越寫越順，思考力因此不斷提升！2020年6月創立《阿政跑步筆記》網站，至今經營三年多，得到跑友很多回饋，他特別把跑友來信收在一個信件夾中，每當有低潮或遇見困難，就拿出來看看大家的鼓勵與支持，又能恢復滿血、繼續努力下去！💪🏻💪🏻💪🏻

正在撰寫的馬拉松系列文章「12堂跑者的馬拉松必修課」，包括課表的基礎期/成長期/巔峰期、裝備和補給怎麼挑選、馬拉松後段的心志訓練、運動傷害預防和處理…等等，「完成這12堂課，就具有跑一場馬拉松的基礎知識，這是我七、八年的跑齡，以及兩年半的跑班訓練中的心得分享，跑友訂閱電子報，我每周會發一封信讓大家閱讀這些內容。「在某個領域比一般人懂多一點點，就可以大膽分享」。汶政認為，分享之後獲得跑友的回饋，更能促使自己蒐集更多相關知識，不斷迭代後，自己就可望成為這個領域的專家。

（2023萬金石他緊追在雷里莎後方，跑出2:46，破了自己的場地PB_李汶政提供）

建立個人品牌 汶政=跑步

透過對跑步的熱愛與《阿政跑步筆記》網站，汶政一步步建立自己的品牌，不但可以發揮影響力，也讓自己找到更多機會。當太座去板橋測5000，碰到很多人問：「妳老公怎麼沒來？」有跑友特別提到，自己所屬跑團有位跑者的5K成績是15分，「如果妳老公想變更得厲害，可以跟我們一起練！」其實現在他不論走到哪兒，遇見的人大多會說：「你要去跑步嗎？」已經把他和跑步畫上等號。😁

（與另一半合影_李汶政提供）

他在育嬰假中嘗試尋找工作的新機會，面試時，把自己的興趣與特質讓主考官了解；當時他打開《阿政跑步筆記》中，自己在台北馬終點前爬行的畫面，跟主考官說明當時發生的事，並表示開發軟體碰到任何困難，也應像這樣堅持到底、解決問題。「我的人格特質透過畫面表達，對主考官的衝擊是很大的，最後我很順利被錄取，薪資遠勝於現在工作的六成！」只是這份工作在南部，需要考慮家庭因素，目前還沒有決定是否換工作。2020年台北馬終點前的爬行，是因為參賽前兒子剛出生，為照顧孩子而訓練不足，每個月只跑100K出頭，「訓練不足時，你的腳會告訴你。當時我在極限邊緣跨進台北田徑場，那個瞬間肌群拉扯太大而抽筋，想站起來，身體卻不聽使喚，在觀眾席的太太看到那個爬行的人是我，當場淚流滿面，南部的爸媽得知後也為之擔心…」。這件事沒有造成他任何陰影，但充分體認訓練量不足時不能太勉強。「跑步應該是平安、快樂的，安全第一最重要！」

（李汶政提供）

賽季開始了，接下來汶政有長榮馬、渣打馬和台北馬，目標鎖定台北馬、希望跑進2:40。「夢想是如果有一天能跑到2:3X就算是菁英，可以申請渣打馬的前三十名菁英選手，到時會有一塊與眾不同的專屬號碼布，也可以提早起跑」。在跑步歷程中持續追求PB，一定會想辦法去實現。對應生活面，那就是設立目標、找方法、實現。「當你持續做一件事，長期經營，都不會白費，這些養分都會帶我到更遠的目標…」。跑步是汶政的夢想引擎，不只PB，生命和家庭都因為跑步而美好，我等著看才31歲的他寫下更多亮麗的跑步故事。

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