路跑／反應熱烈 杏輝宜蘭馬拉松報名延至9月20日
為了讓臺灣各地的跑友以及宜蘭鄉親們親自體驗跑在山海湖及芒花美景的2023杏輝宜蘭馬拉松，報名時間將延長至9月20日，這一條遠眺龜山島、沿著蘭陽溪及梅花湖路跑賽道，沿途還有宜蘭特產化身創意美食補給與特色國宴小吃，邀請大家一起參與一場讓跑友身心靈滿足的馬拉松。
縣府表示，宜蘭有知名的好山好水好環境，辦理升級版的2023杏輝宜蘭馬拉松，這是一場沒有城市的壓迫感、行經二座公園綠地(宜蘭運動公園及羅東運動公園)、橫跨二條河流(蘭陽溪及舊寮溪)、一座梅花湖及滿河堤的芒花美景，整體綠色覆蓋率超過90%，沿線視野開闊，適合大口深呼吸，此外還有200多位醫事人員伴您左右，一起體驗最美及最安全的賽道，共享宜蘭獨特之美。
為免愛跑者錯過這場賽事，主辦單位今特別宣布將活動日期延長到9月20日，另外2023杏輝宜蘭馬拉松廣發英雄帖，歡迎人生第一場馬拉松或半馬、第五十場或百場馬拉松、想破個人PB(個人最佳馬拉松者)的跑友參加，報名後請致電大會申請，賽後達成目標者即可得到大會精心安排商請陶雕藝術家製作的精美獎牌。本次賽事不只讓跑友跑得過癮、吃得滿足，大會與知名運動品牌美津濃合作，活動報名包含美津濃價值千元的賽衣及其他贈品，是高CP值的賽事活動，再次向跑友推薦11月25日舉辦的2023杏輝宜蘭馬拉松，希望熱愛路跑運動的全國民眾及宜蘭鄉親一起踴躍參與，『2023杏輝宜蘭馬拉松』熱烈報名中，請大家上網加入報名行列：
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