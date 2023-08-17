路跑好手都在這！網友熱推台灣十大馬拉松賽事

馬拉松愛好者熱議的十大賽事！

你也是喜歡到處參加馬拉松比賽的路跑狂人嗎？馬拉松比賽除了能強身健體、鍛練心智與耐力之外，在跑步過程中看到的沿途風景，也是讓人深深著迷於這項運動的原因之一，歷經千辛萬苦完成比賽的成就感，更是讓人想要不斷挑戰自我！

在台灣，一年有將近300場大大小小的馬拉松比賽，不管是輕量的健行、路跑，還是更專業的半馬、全馬、超馬，都吸引許多喜歡跑步的人參加。雖然許多路跑活動曾經一度因為疫情取消，但仍然澆不熄馬拉松狂人的熱忱，在疫情趨緩後，大家都逐漸找回跑步日常，重拾健康的路跑人生。

2023年，各大馬拉松比賽在疫情後如雨後春筍般湧現，不同地方舉辦的賽事，都有著各自吸引人的特色，《DailyVieww網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出了網友們熱議的全台十大馬拉松賽事，身為馬拉松愛好者，這十個馬拉松比賽一生一定要體驗一次！

除了實體的馬拉松比賽之外，也可以參加《DailyView網路溫度計》和富邦金控合作推出的「永續讚市」小遊戲，動動手指一起加入「跑跑讚市」，與郭婞淳、慈妹等縣市領袖一起為你支持的縣市Run For Green™！

image source: FB／台北馬拉松Taipei Marathon

NO. 1 台北馬拉松

台北馬拉松於每年12月舉行，最早在1986年以「台北國際馬拉松賽」名稱創辦，在1990年因台北捷運工程停辦，後續於2001年復辦，並在2015年正名為「台北馬拉松」，更於2019年取得銅標籤（Bronze Label）認證，是台灣獲得世界田徑路跑賽標籤認證（World Athletics Label Road Races）的馬拉松賽事之一，「指標性賽事」、「台北馬滿推的，沒跑過的可以參加看看」。

創辦至今近40年的台北馬，可以說是台灣最盛大的馬拉松賽事，規模逐年擴大，近年來也獲得各大企業冠名贊助，其中富邦金控就是該活動的首席贊助商之一，也從2021年10月開始推動「Run For Green™」計畫，邀請大家參與台北馬拉松、新北市萬金石馬拉松、高雄富邦馬拉松及台灣米倉田中馬拉松等大型賽事，完成40公里賽程就能於8縣市選擇喜歡的地點認領專屬樹苗，推廣賽事的同時也在乎環境永續。

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image source: FB／台北馬拉松Taipei Marathon

NO. 2 新北市萬金石馬拉松

新北市萬金石馬拉松的前身為1979年創辦的「金山馬拉松」，後續在1983年因交通管制問題停辦，直到2003年才以「北縣金石國際馬拉松」的名稱回歸，並且在2010年正式採用「新北市萬金石馬拉松」的名稱。萬金石馬拉松同樣為獲得世界田徑路跑賽標籤認證的賽事，2014年取得銅標籤認證，並在2022年升格為金標籤（Gold Label）。



萬金石馬拉松為台灣第一也是唯一一個「金標賽事」，最大的特色便是賽道沿途的山海美景，「北海風景真美」、「希望每年都能夠中籤跑萬金石馬拉松」。除此之外，2023年的萬金石馬拉松也是亞洲首場綠色認證賽事，透過回收材質跑衣、兩用的衣保袋與環保袋等等，落實新北市2030減碳30%、2050淨零碳目標。

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NO.3 高雄富邦馬拉松

每年11月舉行的高雄富邦馬拉松原名「高雄國際馬拉松」，在2010年創辦，由高雄市政府運動發展局主辦，在2020年開始獲得富邦人壽冠名贊助，因而更名。該賽事和台北馬拉松、新北市萬金石馬拉松以及台灣米倉田中馬拉松並列為「台灣四大特色馬拉松賽事」，「高雄半馬路線平直很好破PR，交通管理很好，跑者很安全」、「笑顏完成高雄馬感覺超棒」。

高雄富邦馬拉松共有半馬、全馬，以及3.5公里的休閒組等不同組別，同時也是台灣第一個開放運動輪椅參賽的馬拉松賽事，在今年更推出了有趣的「恐龍田徑賽」，邀請跑者們穿上可愛的恐龍裝進行賽跑，還為報名者準備了獨特的恐龍獎牌、恐龍短T，讓許多人都躍躍欲試。

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NO. 4 台灣米倉田中馬拉松

田中馬拉松為「台灣四大馬」之一，由彰化縣政府、舒康運動協會、彰化縣馬拉松路跑協會、田中觀光商圈發展協會共同主辦，於每年11月舉行，從2012年創辦至今一直都廣受跑者們好評，更被許多人公認為「台灣最富人情味的馬拉松賽事」，「評價五星的天堂賽事，人情味爆表」、「推田中馬」、「全台灣最熱情的跑步賽事」。

在田中鎮舉辦的田中馬拉松，讓人感受到獨特的小鎮風情與濃濃的人情味，推廣路跑賽事的同時也讓大家更了解田中的地方特色。除了田中馬拉松外，主要贊助商之一的富邦金控其實也推出了其他增加地方凝聚力的活動，像是活動期間到8月31日的「永續讚市」，就能夠透過手指競速小遊戲為自己支持的縣市累積路跑里程數，每個縣市也都有不同的人氣領隊，如郭婞淳、慈妹、林哲瑄等人，最終遊戲互動累積公里數最高的縣市，還能獲得Run For Green™獎喔！

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NO. 5 渣打台北公益馬拉松

每年2月渣打台北公益馬拉松，自2014年開始舉辦，也是台灣知名的馬拉松賽事之一，由中華民國路跑協會主辦，並且獲得渣打國際銀行長期贊助。除了是推廣國人運動風氣的大規模路跑賽事外，渣打台北公益馬拉松更大的特色在於「公益」元素，不僅是全台最大、最多視障跑者參與的馬拉松，也不斷地透過活動的影響力和參賽者捐款幫助視障者及低收入弱勢青年。



在2020年，渣打台北公益馬拉松首創了「菁英跑者禮遇」，只要在2019年至2020年間曾參與世界田徑總會標籤認證或是賽道經國際馬拉松暨長跑協會認證的賽事，提出相關證明後即可有報名費減免、提前起跑等待遇。在跑者之間，渣打馬是非常受歡迎的指標性賽事，身為馬拉松愛好者一定要體驗過一次，「大拜拜賽事」、「跟跨年一樣的道理」、「每年都報名並斗內」、「捐款捐起來」、「報名也支持公益」。

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NO. 6 寶礦力路跑

日本經典運動飲料品牌「寶礦力水得」每年都會在世界各地推出充滿活力及趣味的路跑活動「POCARI SWEAT RUN」，這個賽事今年在台灣也已經邁入第5屆。每年都吸引將近萬人報名參加的寶礦力路跑，因為運動飲料本身的清爽形象，成為路跑人心目中的「藍色賽事」代表。



充滿熱血氣息的寶礦力路跑於今年11月舉行，更是請來青春活力滿滿的啦啦隊女神籃籃擔任「2023寶礦力路跑大使」，共分為4公里、10公里和21公里組，邀請大家一起在藍天下揮灑汗水，讓許多網友都十分期待，「有籃籃的加持錯不了」、「可愛的藍藍非常有活力」、「古錐的籃籃是路跑大使耶」。

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NO. 7 財政部統一發票盃路跑活動

統一發票盃路跑為財政部舉辦，今年已經邁入第14屆，活動宗旨是希望鼓勵民眾消費索取統一發票與公股事業金融機構投入公益，並推廣雲端發票、行動支付。同時，為了讓大家踴躍捐發票做公益，該場賽事只要捐贈一定數量的統一發票就可以報名參加3公里的休閒組。



除此之外，10公里挑戰組和21公里的半馬組報名費也分別只需要200元和400元，和一般報名費高昂的馬拉松賽事比起來，價格相對親民許多，因此也被不少跑友們封為「CP值最高」的路跑賽事，「便宜」、「很棒的活動」、「很好，根本不用送紀念衣（送了都沒在穿），降低報名費」。

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NO. 8 雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松

在太魯閣國家公園舉辦的「雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松」，每年總是吸引許多路跑愛好者報名朝聖。除了有全球唯一、世界級峽谷美景外，充滿許多坡道爬升的賽道對跑者而言更是一大挑戰，可以說是兼具美景與難度的特色賽事。



太魯閣馬拉松是不少跑者的挑戰目標，為了參加這場賽事許多人總會在賽前不斷進行訓練。此外，賽事中也有逍遙組和健走組，讓體力無法負荷全馬及半馬的人有機會體驗難得的峽谷賽道，「風景真的完勝」、「這種優美賽道跑太快沒欣賞真的很可惜」。

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NO. 9 菊島澎湖跨海馬拉松

菊島澎湖跨海馬拉松是全台唯一結合「跨海」和「跳島」的特色馬拉松賽事，在路跑過程中可以欣賞澎湖海島的美麗風光，不管是蔚藍的大海還是別具風情的歷史人文景觀，都讓人在參賽過程中多了不一樣的美好感受，也是不少馬拉松愛好者認為一生一定要參加一次的海島賽事。



除了美麗的景色外，菊島澎湖跨海馬拉松還提供充滿當地特色的「痛風補給」，跑馬拉松的同時還可以吃龍蝦！澎湃的補給讓跑友們看了超級心動，「慘了，超想去」、「趕快報名跑（吃）一波」、「準備吃爆」。

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NO. 10 台南古都國際半程馬拉松

每年3月第一個週末舉行的台南古都國際半程馬拉松，於2007年創辦，是台灣非常有代表性的城市路跑賽。原先也有42.195公里的馬拉松組別，但為了和同在台南市舉辦的曾文水庫馬拉松區隔，於2019年取消全馬組，改以半程馬拉松作為賽事代表。



結合台南古蹟和特色小吃美食，除了推廣運動風氣外古都馬拉松也帶動了台南的觀光產業，還會提供參賽選手免門票遊古蹟的優惠，許多人都會藉著參賽機會順便安排台南旅行。比賽中提供的小吃補給，更是吸引人報名的一大特色，「糾結，到底是要追求個人成績還是好好享用」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年07月24日至2023年7月23日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『台灣馬拉松賽事』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統