賽事情報／超夢幻！2024迪士尼馬獎牌出爐 全馬才有米奇和米妮

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全程馬拉松獎牌（來源：Disneyparks）
全程馬拉松獎牌（來源：Disneyparks）

準備好迎接真正獨一無二的馬拉松週末吧！

迪士尼一直是許多人童年的夢想，想到迪士尼所有人臉上都掛著笑容，就在明年一月即將在園區內舉辦馬拉松週末，為期四天的活動即將在佛羅里達州華特迪士尼世界度假區盛大展開。

2024迪士尼即將在1/4-1/7舉行馬拉松。（來源：rundisney

活動為期四天，從 1/4 起的前兩日是 5 公里和 10 公里路跑，再接續是半程馬拉松和全程馬拉松，迪士尼也為完成各項賽事的跑者設計了精美的獎牌，今日迪士尼公布了四場比賽的獎牌設計，一起來看看吧！

5公里組的「布魯托」

讓輕鬆活潑的布魯托成為你5k的完賽紀念，這是四天內距離最短的賽事，你將在 5 公里的賽道上，享受迪士尼的風光並與其中的角色互動，度過一段令人難忘的時光。

五公里獎牌（來源：Disneyparks

  • 日期：2023 / 1 / 4（四）

  • 里程數：5 公里

  • 獎牌人物：布魯托

  • 活動狀態：已售罄

10公里組的「䓫䓫與蒂蒂」

雙倍的距離，雙倍的快樂！今年10公里組的獎牌是由䓫䓫與蒂蒂快樂的的擊掌，獎牌的造型也逗趣的設計成松果的形狀，相信也能在你的臉上看到如此雀躍的笑容！

十公里獎牌（來源：Disneyparks

  • 日期：2023 / 1 / 5（五）

  • 里程數：10 公里

  • 獎牌人物：花栗鼠 䓫䓫與蒂蒂

  • 活動狀態：已售罄

    • 半馬組別的「唐老鴨與黛絲」

    半程馬拉松獎牌上的人物是唐老鴨與黛絲，他們在獎牌上相視而笑，跟著唐老鴨一起完成半馬飛向終點吧！

    半程馬拉松獎牌（來源：Disneyparks

  • 日期：2023 / 1 / 6（六）

  • 里程數：半程馬拉松

  • 獎牌人物唐老鴨與黛絲

  • 活動狀態：已售罄

    • 全馬組的「米奇和米妮」

    全程馬拉松的獎牌是由迪士尼的主題人物米奇和米妮守住，讓他們在終點為你喝采吧！全程馬拉松會橫跨園內四個區域，一起來參與這場奇幻旅程吧！

    全程馬拉松獎牌（來源：Disneyparks

  • 日期：2023 / 1 / 7（日）

  • 里程數：全程馬拉松

  • 獎牌人物：米奇和米妮

  • 活動狀態：已售罄

    • 今年也延續了之前的高飛挑戰（Goofy’s Race and a Half Challenge）和糊塗蛋挑戰（Dopey Challenge）。高飛挑戰則是要完成後兩天的半程馬拉松和全程馬拉松的考驗，就可以額外獲得一面高飛的獎牌！

    高飛挑戰獎牌（來源：Disneyparks

    糊塗蛋挑戰必須完成四天內所有賽事，如果參與糊塗蛋挑戰，你可以分別獲得四場比賽、糊塗蛋挑戰和高飛挑戰的獎牌。總共是六面！

    糊塗蛋挑戰獎牌（來源：Disneyparks

    看到這邊是你是不是蠢蠢欲動了呢？不過目前各組大多已經額滿，線上參賽也只限居住於美國的跑友們，大家只能看看獎牌來過過癮！想參加的跑友們不妨在 2025 規劃一場迪士尼之旅吧！來源：disneyparks責任編輯：tanya

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