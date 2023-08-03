精華影輯／富士登山競走山頂組 完賽率僅33%的殘酷挑戰

身為一個零路跑賽事經驗的路跑小白，雖然有幾次登山以及越野跑的經驗，但心裏也深知隔行如隔山，同是在運動領域當中，儘管都是跑步，不同的比賽種類及項目也可以差距非常大；然而在今年，在朋友的鼓吹之下，報名了人生第一場馬拉松，隨著時間逼近，我也自知馬拉松這類長距離的賽事，是需要提早訓練及準備的，儘管如此，卻遲遲沒有行動，直到看到朋友傳來的「竹步愛上運動－跟著新竹馬配速列車長跑」的相關資訊，才有幸加入「配速列車長跑」活動一同針對路跑賽事做準備，開始了我每週訓練的規律生活。

2023-08-02 09:50