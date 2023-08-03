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精華影輯／富士登山競走山頂組 完賽率僅33%的殘酷挑戰
富士登山競走已有76屆的悠久歷史要參賽富士登山競走，到達最終的山頂組非常麻煩。首先要參加第一輪的富士登山競走五合目組並且達標兩小時二十分內。才能取得山頂組3776M的資格。也就是說，至少要跑兩次。另外，富士登山競走山頂組的優良傳統(？)就是完賽率幾乎不會超過50% 本屆更因為炎熱導致山頂男子1870人僅有627人完賽，連1/3都不到！筆者之前五合目組達標以後就因為疫情一直沒有機會挑戰山頂組本次終於參賽最後一戰的山頂組，但被分到了E區最後尾來看影片中的我怎麼大逆襲吧！
(起跑點附近，富士吉田金鳥居)
(進入涼爽的山道)
五合目1小時55分
異星球
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