跑越長票房越好？湯姆克魯斯跑姿大分析 外媒讚：是一名出色跑者

《不可能的任務：致命清算 第一章》現正火熱上映中！你是否也進入影廳觀看了呢！？而一聽到不能的任務，相信許多跑友的腦海中都會浮現湯姆克魯斯（Tom Cruise）於電影中各個驚險場景奔跑的畫面。就在七月初 (7/3) 阿湯哥 61 歲生日當天，電影公司特別發布了「阿湯哥跨世紀跑步特輯」，裡頭紀錄著他從 1996 年拍攝第一集至今的各個帥氣的跑步鏡頭，不僅讓人看了非常紓壓，也紀錄下了這些流逝的時光。

阿湯哥演出韓特・伊斯（Ethan Matthew Hunt）這個角色已經長達 27 個年頭，裡頭許多特技、標誌性的動作都讓民眾相當讚嘆不已，就連小編我也是非常著迷，究竟怎麼有人可以跑的快又跑的這麼帥！對此，國外的運動網站《Balanced Runner》還特別針對了阿湯哥的跑姿來分析，讚賞他是一名出色的跑者。文章內提到了三項阿湯哥跑步的三項特點，包含核心穩定、雙臂收攏，雙手穩定擺動，而非四處揮舞，並且保持著高階跑者的步頻（每分鐘約 180 下以上），以下就會細細的一項項來分析。

圖/Entertainment.ie

核心：如果你有看過《不可能的任務：鬼影行動》中阿湯哥衝刺的景象，你會發現他看似緊緻、靜止的核心並不像表面所呈現的。仔細看阿湯哥的皮帶扣，會發現他的骨盆轉動的非常劇烈。如果不像他這樣轉動骨盆的話，其實很難可以跟他跑的一樣快，藉此可以知道他的核心穩定度是非常高的。擺手：在場景開始時，阿湯哥的擺手快速準確的前後擺動，是一種常見的短跑技術，和一般短跑運動員幾乎一樣。

《Balanced Runner》的文章作者推測，阿湯哥應該是有接受過專業的指導。不過在接下來的場景，他除了奔跑，開始加入了轉彎、抓物品、減速及再次加速等動作，阿湯哥的姿勢開始跑掉，手肘向外張開，呈現弧形，雙手手指指向胸部中間，而非緊貼在軀幹兩側。

隨後再回到直線道路後，阿湯哥的姿勢再次回到短跑運動員的標準姿勢。事實上這種姿勢只適用於跑道或是競賽上，因為這樣標準的動作對環境改變比較難去做出反應，這也就是為什麼在電影中阿湯哥看似很英雄，但卻有點虛幻，因為沒有人在逃命時還會維持這樣的標準姿勢。大家應該都知道大部分的電影特技都是阿湯哥自己完成的，因此他不僅是一名跑步好手，更是一位高技術的全能運動員！如果想要跟阿湯哥跑的一樣帥，除了要好好學習跑步之外，更要效仿他的流暢性、多樣性還有靈敏度，讓你運動或是生活上肢體能更加靈活。

外媒研究，阿湯哥在電影中跑的距離越長，票房就越好。圖/GQ Magazine

近期更有國外媒體過做了一項有趣的分析，發現阿湯哥在電影中跑的距離越長，票房似乎就有越好的趨勢。當他拍攝沒有跑步的電影，像是心靈角落、行動代號：華爾奇麗雅、搖滾時代等，國際的平均票房為 1.13 億美元。當他在戲中跑的距離介於 1-500 英尺時，像是捍衛戰士、美國製造、征服情海等，平均票房提升為 1.64 億美元。若是距離再加長到 501-1000 英尺時，平均票房直接飆升到 4.13 美元，像是騎士出任務、不可能的任務、以及去年上映的捍衛戰士：獨行俠等都包含在內。

這時就有人問說那如果跑超過 1000 英尺呢！？答案揭曉，平均票房再繼續往上衝到了 4.72 億美元，像是 2018 年－不可能的任務：全面瓦解、神鬼傳奇等。說了這麼多！Friday Night 是不是該進電影院來看場《不可能的任務：致命清算第一章》，進入阿湯哥的世界，好好放鬆享受一波！

參考資料：Balanced Runner｜Rotten Tomatoes責任編輯：Eulla