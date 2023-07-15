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跳島777／「最後一馬」終極支戰 第42號跑者七馬42小時完賽成意外巧合

聯合新聞網／ 梁百行
圖／梁百行提供
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2023台灣777跳島馬拉松

有說馬拉松的前三十幾公里，就是為最後的十公里而跑的。我們連日跑掉六個馬拉松，就是為了這個第七馬的終極一戰，繞馬祖南竿三圈！

馬祖是軍事重地，全島不少戰樓碉堡，亦有很多現役崗站，常見軍車出巡。馬祖列島有南竿北竿兩面，有「地無三里平」之稱。我們跑南竿，四十二公里，總攀升卻是一千四百米。聽說北竿比南竿更陡峭，但碉堡更多，風景更美。

幸運讓我們可以乘飛機來馬祖，不用坐船十小時。幸運亦給我們送上好天氣，薄雲無雨，可盡情享受挑戰賽道。起步已見一個「賽道懸崖」，筆直的公路，唯有以走路慢上。跑過起起伏伏的公路，前面更有筆直的「石階懸崖」。誰知走上幾層樓高的石階，看見的還有幾層。原來總共有440階樓梯，還得走三轉！

圖／梁百行提供
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「崖」頂有一大木船，跑過最後石階，豁然開朗，極目大海汪洋。抬頭是365塊花崗岩雕琢而成的媽祖巨像，在高聳的山上守護著島民365日，保佑大家全年天天平安。我跑著，這是最後一戰，既要盡力無悔，亦要無傷完賽。上斜堅持不停步，下山加速要放鬆。第三圈最後七公里，雖很疲倦，但最後一馬，還是挺胸收腹，深呼吸加力再上。

跑掉四十二公里，攀升一千四百米，踏過一千三百二十階樓梯，以六小時內完成第七馬，如願無大傷完成7日7島7連馬。七馬總計以四十二小時許完成，我剛巧是四十二號跑手，原來結果早有啟示？喜出望外的是總成績第九名，超額完成。

感謝所有戰友同行，共同經歷777。感激所有志工，無私付出，犧牲多少個無眠夜晚，應付多少項突變事情。回味的不只是龍蝦鮑魚，亦不單是澎湖路跑協會的燒蠔、花枝丸、墨魚仔，懷念的是無盡親切的笑容，窩心的叮嚀，讓我們大家平安完賽。

我看著在媽祖像下與邵老師的照片，想起在慶功宴完結後，我不停拍著他的肩膊，感受著他的疲累，如釋重負，還有完成他的777。約定，十月烏來馬拉松及十二月香港街馬再見。

馬祖 南竿 馬拉松 媽祖 烏來

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