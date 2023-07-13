高雄富邦馬拉松夜市美食搬上賽道 不可錯過的四大馬之一！

操刀 2023 高富馬主視覺的設計師-傑洛米腿抽筋。圖/Chun

台灣四大馬之一的高雄富邦馬拉松在 7 月 10 號正式開放報名，今年以「RUN AHEAD RUN BEYOND 向前超越」做為主題，希望邀請跑者們用大步邁進、向前超越的精神，在賽事中突破自我。今天就要帶大家一起來看看這場漫步在高雄城市的馬拉松賽事。

圖/DoctorH

高雄富邦馬拉松可以說是南台灣最大的城市馬，道路算是非常寬敞，從 2010 年開始至今已經有 13 年的歷史。目前男子的賽道紀錄是由肯亞的 Chepngabit Noah Kipruto 在 2017 年以2 小時 13 分 18 秒創下；女子紀錄同樣也是來自肯亞的好手，Monica Watetu Ndiritu 在 2016 年跑出 2小時37分15 秒的好成績。

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今年的比賽日期是在 11/25 及 11/26 兩天，而高富馬最大的特色莫過於就是選手們最終能跑進高雄國家體育場，比賽沿途也能穿梭於高雄的城市之間，行經多處旅遊打卡景點，像是蓮池潭、美術館、愛河、高雄港等，不但能遠眺 85 大樓，甚至還可以跑進軍區，用雙腳去體驗高雄昔日的軍港特色風華。

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除此之外今年特別增加了恐龍變裝趣味競賽，邀請參賽者化身成超萌的恐龍，在賽道上競爭飆速，提升賽事的活潑、趣味以及互動性。小編我一聽到這個項目，眼睛散發出光芒，早已迫不及待的期待賽事的到來，因為真的是太可愛拉！據說本屆不僅有讓人融化的恐龍競賽，賽事的補給更是把夜市好料都搬到了賽道上，讓跑者們不但可以邁步暢跑，更能大啖美食。前幾年因為受到疫情的影響，參賽人數減少，高市府運動發展局局長侯尊堯表示：「今年希望參賽人數可以回到過往，盼能引進 1.5 萬到 2 萬的跑者，齊步共襄盛舉。」

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針對跑友及民眾對於高富馬交通阻塞的擔憂，侯尊堯也回應：「在路口交管部分，過往很多民眾會希望趕快通過，進而引發爭議。對此，我們會去跟賽道沿線的住戶溝通，盡可能的把抱怨聲變成鼓掌的加油聲，同時會呼籲大家賽事期間多搭乘捷運來舒緩車潮。也會透過學生回去跟父母分享馬拉松的快樂氛圍，讓居民可以一起到賽道來擔任加油團，攜手讓城市更往上進步。」從小在高雄長大的演員蘇晏霈，一年一年的看著高雄進步，也想把家鄉的美介紹給大家，極力推薦跑友們一定不能錯過這一場賽事，更不藏私的分享自己的景點口袋名單：「高雄有很多好玩的地方和好吃的美食，不只來跑馬拉松，也能來場城市旅遊，到西子灣、駁二特區、 85 大樓來走走。晚上也能到瑞豐夜市去品嚐在地美食。我自己最喜歡吃裡面的蔥油餅、雞排、豬排、炒麵、西班牙燉飯還有木瓜牛奶等。」

圖/大會提供

本次操刀主視覺的設計師-傑洛米腿抽筋，本身也是一位運動愛好者，特別將高雄的市景融入到主視覺中，因為對他來說，這些地方不僅是景點，更有著濃厚的回憶：「我認識高雄已經很久了，20 年前我在高雄服役，就見證了愛河整建前後的變化。原先是玩鐵人三項，後來也有跑馬拉松，雖然我不是住高雄，但也見證了他從古至今的很多變化。這次設計高雄馬的主視覺時，就把當地的旅遊特色給連結起來。還記得那時候我跑高雄馬時，最震撼的就是世運主場，以前都沒看過這麼龐大的工程，第一次來高雄馬看到那個場館，就覺得好震撼，我跑進終點就站在那邊看了很久，因為不知道下次什麼時候還可以看到。」

看完大家的分享，你是不是也心動，想要親自用雙腳踏上這台灣四大馬之一的高雄馬了呢！？那就跟著小編一起手刀報名去吧！報名網站👉https://irunner.biji.co/2023KHM

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責任編輯：Eulla

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