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黃金海岸半程馬拉松 二寶媽D’Amato 66 分 37 秒改寫美國紀錄

運動筆記／ 李吳菊

圖/Runner's World 

現年 38 歲的「二寶媽」Keira D'Amato 日前參加澳洲黃金海岸半程馬拉松中跑出驚人的 1 小時 06 分 37 秒，在澳洲選手 Ben St. Lawrence 的配速帶領下加上適宜的天候，讓 D'Amato 成功打破由 Emily Sisson 所保持的美國半程馬拉松紀錄。

今年四月時， D'Amato 因為膝蓋發炎的傷勢不得不退出倫敦馬拉松，不過在傷癒後的她狀態相當出色，先是在美國 25 公里錦標賽上她拿下第二名，並且在紐約迷你 10 公里賽中跑出 31 分 23 秒的成績獲得第五名。不過這趟比賽之旅並非順遂，由於班機接連因延誤而取消，導致她最終抵達洛杉磯時錯過了轉機的時間，不得不在洛杉磯過夜，也因此在洛杉磯當地進行了訓練，所幸最終成功抵達澳洲並且寫下美國紀錄。

知道自己打破半程紀錄，D'Amato 不可置信的捂嘴。圖/D'Amato Strava

另外這已經是近兩年來，美國半程馬拉松紀錄被第四次改寫，首先由 Sara Hall 在 2022 年休士頓半程馬拉松中跑出 1 小時 07 分 15 秒，緊接著 Emily Sisson 於五月印第安納波利斯半程馬拉松中將其紀錄改寫，隔年再次在休士頓半程馬拉松以 1 小時 06 分 52 秒打破紀錄。可以由此看出美國女子在 D'Amato、Sara Hall、Emily Sisson 等人的良性競爭下正在成長，賽後，D'Amato 表示：「有了兩個孩子休養了 10 年後，我真的很高興能夠重返菁英賽場，我想當我第一次重新開始跑步時是為了我自己，一路走到現在，我變成了『我們』，為了那些認為『我們太忙太老』的人做這件事。感受人們為我歡呼，我覺得他們是我旅程的一部分。」，並接著說道：「來到澳洲參賽並非容易的事，但我對此感到非常感激能夠在這樣一個快速、平坦且氣候相當舒適的賽道上取得出色的表現！我也希望明年能夠帶著家人再次重返黃金海岸。」 

接下來「二寶媽」Keira D'Amato 將會前往世界田徑錦標賽，她表示希望能夠在今年的世錦賽中超越自己在 2022 年所獲得的第 8 名成績，也讓我們持續關注 D'Amato 能否再次展現『老媽魔法』取得更好的成績。

(右1)Keira D'Amato 去年代替 Molly Seidel 出戰世錦賽。圖/sfchronicle

責任編輯：Ian

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世錦賽 倫敦馬拉松 田徑

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