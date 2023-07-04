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世界最年長馬拉松跑者 Sinngh小時無法走路、80多歲才開跑

運動筆記／ Eulla

世界最年長的馬拉松跑者 Fauja Singh。圖/Getty Images

「做喜歡做的事永遠都不嫌晚！」來自英國，最年長的馬拉松跑者 Fauja Singh 完美詮釋了這句話。在 80 幾歲時，為了走出失去老婆還有小孩的悲傷情緒，他開始了跑步這項運動，甚至還創下了多項世界紀錄，儘管現年邁入 112 歲了，也已經收起跑鞋退役，但他仍然是眾多年輕跑者的榜樣。

Fauja Singh 1911 年的 4 月 1 日出生於印度，是家中四位小孩中年紀最小的一位。小時候家人甚至認為他是身障、無法走路的，直到五歲時，他才能靠著非常瘦弱的雙腿勉強起身走路，而且距離也不能走太遠。當他慢慢長大進入青少年時期，則開始務農來幫忙家裡掙錢。1992 那年，Fauja Singh 的老婆逝世，他便帶著兒子搬到了英國倫敦，然而在兩年後，他的兒子也離世。為了走出老婆和兒子離開的悲痛，他開始透過慢跑來撫平心靈，直到 89 歲那年他決定要開始認真跑步。當年於倫敦馬拉松上，便以 6 小時 54 分的成績完賽，比當時 90 歲以上的世界紀錄還要再快了 58 分鐘，讓他一夕間爆紅。

Fauja Singh。圖/ESPN

從那一刻開始，Fauja Singh 再也沒有回頭！參加了一場又一場的馬拉松賽事，包括美國紐約馬、加拿大多倫多馬，當然還有印度孟買的馬拉松，在這過程中他個人的專屬教練 Harminder Singh 都一直陪伴著他。在 2003 年多倫多海濱馬拉松，他以 5 小時 40 分鐘，在 90 歲以上的跑者中打破了個人最佳成績。這位被稱為「龍捲風頭巾」的 Fauja Singh 參加了各種不同基金會的募資計畫，到世界各地參與馬拉松賽事，並藉此來推廣錫克教文化。2011 年時，Fauja Singh 已經 100 歲，他在大師賽上，以一天的時間就炫風創下了 8 項世界紀錄！

  • 100 公尺 - 23.40 （原本：29.83 ）
  • 200 公尺 - 52.23 （原本：77.59 ）
  • 400 公尺 - 2:13.48（原本：3:41.00）
  • 800 公尺 - 5:32.18
  • 1,500 公尺 - 11:27.00（原本：16:46.00）
  • 1 英里 - 11:53.45
  • 3,000 公尺 - 24:52.47
  • 5,000 公尺 - 49:57.39

在僅僅三天後的 2011/10/16 他更以 100 歲的年齡完成了全馬賽事，成了世上最年長的馬拉松跑者，大會成績 8 小時 25 分 17 秒。雖然這是一項世界紀錄，但卻不被金氏世界紀錄給承認，因為在 1911 年時，印度尚未保存官方出生紀錄，Fauja Sinngh 無法證明他的出生日期。但其實 Fauja Sinngh 的護照上的出生日期就是 1911/4/1，在 100 歲生日時還收到英國女王伊麗莎白二世的手寫信，來祝賀他。101 歲那年，Fauja Sinngh 在香港參加完最後一次長距離比賽，以 1 小時 32 分 28 秒完成了 10 公里的賽事後，就宣布退役。儘管退役了，但 Fauja Sinngh 還是會出門去跑跑步，現年 112 歲的他，更是激勵著很多年輕跑者，成為他們的好榜樣！

新聞來源：Olympics

責任編輯：Eulla

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