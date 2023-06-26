跳島777／親身經歷才成就感動！台灣777跳島馬拉松完賽全紀錄

「沒跑過台灣777跳島馬拉松的制片人不是好的創業者」─呂寶麟

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前往台東

雷暴雨天氣，懷著坎坷不安的心情，將6/10早晨的機票，改成提前一天6/9從台北出發的新自強號3000前往台東。

下午4:30左右到達台東，台東風和日麗，心理踏實了許多，於是搭乘計程車前往工作團隊下榻的簡易商旅，等待第二天6/10台北飛來的選手，再一起前往報到地點：台東富岡碼頭。

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富岡碼頭報到，前往首站蘭嶼

早上到機場迎接老師和同學們，大家都順利抵達台東，選手們前往富岡碼頭報到，和大部隊一起坐船前往蘭嶼。

選手及志工、拍攝團隊集結富岡報到，然後人與物品上船前往蘭嶼，船程約兩小時，途經綠島，抵達蘭嶼後，搭乘大會安排，員外租借的摩托車，前往民宿，然後再前往蘭嶼國小，參加康軒文教集團的贈書儀式活動，欣賞了在地原民小朋友的歌舞歡迎表演，非常可愛，也非常感謝學長李萬吉董事長的大力支持，完成非常有義意的活動，另外同行的李吉仁教授，也分享執行誠致教育基金會的心得，真是非常棒的分享！

之後休息片刻，前往歡迎晚宴餐廳，享受飛魚海鮮大餐，及行前說明會，大家心情明顯都非常好、精神高昂，準備迎接明天的第一天考驗。

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第一站蘭嶼馬拉松

終於要站上台灣777跳島馬拉松的起跑點，由於5/13北大超馬第86馬仆街摔傷後，將近有一個月沒有跑步，所以心情雖說激動，但卻也坎坷不安，但是為了參加此項活動，也整整準備了一年，一年跑超過40馬，連日馬4次，應該說也算是盡力了，現在只能硬著頭皮上場，享受跑馬的樂趣。

早上5:00準時起跑，路線是跨越中島右邊半圈，16K回到起終點，然後再爬一次中島，左邊半圈，風景優美，唯爬升約800公尺，且全程無遮蔽，一個月因傷休跑，跑起來格外吃力，水泥路面也不甚理想，也格外小心翼翼的跑，在炎熱天氣之下，最終7:56壓線關門前進終點，好硬的賽事啊，第一天就這麼硬，心想明天綠島馬怎麼辦啊？！今天感謝員外陪跑，最後路程不僅熱，而且還是坡坡相連，能安全完賽就不錯了！

跑完簡單清洗後，便和員外騎車趕往碼頭集合，還車、等船、上船，前往綠島，下午如期扺達綠島入住飯店，曬完衣物後，便前往大會安排的海景餐廳用餐，大夥像煌蟲過境一般，菜一上就掃光，人人都是3、4碗飯，照片都來不及拍！結束了第一天蘭嶼馬，移師綠島，等待明天的考驗。

全程提供選手補給。 圖／呂寶麟提供

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綠島馬拉松

老天爺眷顧，一早5:00在雨後涼爽的天氣下開跑，風景優美，路狀極佳，途經人權園區、美麗海景，跑的極為舒𣈱，跑完狀態良好。沖洗後，走路到碼頭搭船去台東，然後乘坐遊覽車去大鵬灣！

到達大鵬灣，入住飯店後，先去自助洗衣，然後去餐廳晚餐，煌蟲又過境一次，飯店餐廳急中生智，最後煮了大量水餃，所以讓洗衣晚到的我，得以吃飽，能夠有力氣明天繼續參賽，明天是第一次三日連馬，有點興奮！

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大鵬灣馬拉松

5:00準時開跑，今天大鵬灣要跑三圈，從毛毛雨，跑到陽光普照，最後傾盒大雨，經歷了冰火兩重天，小琉球從看的清晰到完全看不到，海邊的浪也變得非常大，很擔心今天是否能坐船到下一站小琉球！今天跑到最後一圈，發現一位跑友是香港大姐，跑的有點辛苦，步履蹣跚，所以和員外決定陪她同跑一段路，陪她跑回終點，暴雨同時，還幫她錄製了一段影片留做紀念，真棒！另外話說今天的補給站「地獄神廚」，絕對是世界第一，第一吃了牛鞭！另外龍蝦干貝粥、炙燒牛排，吃完戰力增加不少！三日連馬成功！

幸運之神降臨，暴雨過後，天氣放晴，可以啓航前往小琉球，坐在前艙顛頗的非常大，幸好沒有暈船，安全抵達，然後到了渡假村，都是非常棒的海景景觀，第一次到小琉球，馬上感覺還想再來。晚上大夥一起吃燒烤、冰淇淋，看看夜景，晚餐後，主辦人邵老師繼續耳提面命明日賽事注意事項，這是每日早晚的功課，準備明早的4日連馬，每天都在破記錄！

跳島777選手在大鵬灣聚集。 圖／呂寶麟提供

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小琉球馬拉松

今早4:00起跑，美美的小琉球要跑三圈，修路更改了路綫，看不到小綠蠵龜有點可惜，還好今日完賽禮是一隻小綠蠵龜娃娃吊飾。今日爬升500公尺，從第二趟開始，就感覺非常的熱，頓時陷入苦戰，但是不能著急，大家都是連四日馬，也都累了，保留體力，輕鬆完賽就好！沖洗完畢，就移動到碼頭坐船到東港，在上船前吃港口旁阿姨的芒果雪花冰，簡直人間美味，然後坐遊覽車去高雄小港機場，搭乘立榮航空班機，前往金門。在小港機場的711，參賽贈品及紀念品，寄了包裹回家。

抵達金門機場，直接搭乘遊覽車去吃晚餐，今日是特殊美味的酸菜白肉火鍋及海陸大拼盤料理，吃的非常飽啊！

參賽選手參加小琉球馬拉松說明會。 圖／呂寶麟提供

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金門馬拉松

5:00開跑，這次要跑古寧頭及跑過金門大橋，然後小金門跑一圈回來，由於年初來跑過金門大橋的通車馬，所以感覺非常熟悉，順順跑輕鬆完賽五日連馬！今日補給依舊豐盛，芋頭、蚵嗲、西雅圖冬瓜露冰咖啡！

沖洗完畢後，就搭乘遊覽車去搭機前往澎湖，下榻飯店，可以自由活動，晚上快樂的聚餐，寶哥生日，好棒的海鮮大餐慶祝！聽主辦人說明明日賽程注意事項，之後便去找運動防護員做舒緩按摩，早早休息去了。

選手清涼一下。 圖／呂寶麟提供

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澎湖馬拉松

早上4:30起跑，去年來跑過澎湖馬，大概狀況了解，所以也是順順跑，啓動觀光模式，保留體力，專心對付明日的大魔王⋯馬祖馬，完成首次六日連馬。今日美味補給有仙人掌冰棒、生𧐢⋯無限量供應，太強了！

沖洗完後，搭乘遊覽車前往機場，最後一段路到馬祖，先飛松山機場，然後轉機前往馬祖，今日一早只有一班飛機起降馬祖南竿機場，其他班次都因能見度不足而停飛，想到可能要搭10小時的台馬祖到馬祖，心都涼了，即使這樣，我也不會放棄！擔心之餘，下機松山機場之後，得知能見度好轉，居然選手和志工，搭乘的立榮航空的唯二航班可以起飛，喜出望外，我和邵老師大大鬆了一口氣！馬祖我們來了！飛機降落南竿機場的那一刻，全機掌聲雷動，歡呼聲此起彼落！

參賽選手在燈塔前合影。 圖／呂寶麟提供

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馬祖馬拉松

今日清晨5:00開跑，由於爬升1500公尺，媽祖巨神像要爬三次，所以主辨單位延長完賽時間至9小時。我大學畢業在馬祖當兵，對馬祖非常熟悉，今天的賽事是繞三圈，爬馬祖巨神像三次，一次377階。跑完前兩趟，感覺身體狀況不錯，第三趟啓動觀光客模式，順順平安無傷完賽！

好感動，終於完成了777七日連馬，領好完賽衣，沖洗完後穿上它，開心前往機場搭機返回台北，準備好迎接明晚的慶功晚宴及頒獎典禮！

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慶功晚宴及頒獎典禮

一切的順利，冥冥中，有在天上無法參加的跑友保𧙗，我們謝謝他們。晚宴上台領取完賽獎牌時，終於感動流淚！特別感謝邵老師及志工團隊的努力付出，我親自參與完賽777，深受其他參賽跑友的感動，大家都非常的努力去完成想要完成的任務，不管多麼熱、多累！就像邵老師說的：「愛要及時圓夢要趁早」！

777跳島馬拉松獎牌。 圖／呂寶麟提供

特別感謝贊助商師長及學長姐的大力支持，他們是：艾新銳顧問、開廣飛跑集團、岱宇國際、博克多跑步銀行 、玉膳坊、Indiba、康軒文教康橋國際集團、西雅圖咖啡、王大夫一條根、UDN聯合綫上、生生優動、波波錢包、天成飯店集團台北花園大酒店。

另外特別感謝新加坡的李曉波，由於他的世界777啓發，才有台灣777的美好，也謝謝新加坡的Ada，辛苦的全程拍攝記錄這美好的一切。

最後要感謝攝製團隊，Jerry和堯舜導演及所有工作夥伴們的努力，使得全片得以順利拍攝完畢，期待未來的影片上映！

我完賽了嗎？感覺做了一場夢。

2023台灣777跳島馬拉松完賽全紀錄，我們2025台灣環島馬拉松再見！

2023台灣777跳島馬拉松賽事詳情