焦點人物／極地到沙漠85度的溫差 陳彥博僅靠兩個月調適

在短短的兩個月從零下 30-40 度的極地瞬間轉換到 45 度的沙漠高溫來參賽。圖/陳彥博臉書粉專

在今年二月時，台灣超馬好手陳彥博，時隔十年之後，再次踏上加拿大育空極地 700km 不休息橫越賽的旅途，以 10 天 6 小時 4 分鐘拿下第三名的佳績！他在賽後兩個月又立即飛往摩洛哥，參加撒哈拉沙漠 250km 超級馬拉松。在短短的兩個月從零下 30-40 度的極地瞬間轉換到 45 度的沙漠高溫，這過程中彥博是怎麼調整的，又有發生什麼有趣的故事呢！？

剛抵達撒哈拉沙漠的彥博，心中有股說不出的異世界感，那邊的空氣非常乾燥，沒多久他就感覺口渴，由於在極地待了一段不短的時間，來到沙漠對於熱，他突然有點難以適應。彥博分享說：「這兩場賽事都是世界十大耐力賽之一，對於我來說除了要適應極巨的溫度變化，心理也是需要去調整，一想起戈壁沙漠熱衰竭的狀況，內心不由的就開始擔心起來，不過我告訴自己：『放下心，不要擔心，只要在比賽時，好好把每一個細節做好就好。』」其實兩場大賽事時間接得如此近，對於彥博來說也有點吃不消，原先育空河賽事結束後，應該至少要休息一個月，不過第二場比賽就近在眼前，因此彥博只能抓緊時間來調適。他說：「從極地回到溫哥華時，我就開始進行恢復訓練，返回台灣時就趕緊把裝備全部重新整理，沒什麼休息到，就馬上進行高強度訓練，所以身體有點吃不消。」儘管如此，彥博仍然把自己能做的做到最好！雖然在撒哈拉沙漠 250km 超級馬拉松賽，為了安全著想，他已經無法以百分百的能量去參賽，但他盡力的把自己控制在 8-9 成的水準，最後仍然在 1085 位選手中，拿下第 41 名的成績。

陳彥博在 1085 位選手中，拿下第 41 名的成績。圖/陳彥博臉書粉專

在比賽過程中也發生了一些有趣的故事，由於在沙漠經常會有沙塵風暴，可能原本是晴空萬里，風暴一來，瞬間就會變得灰矇一片，彥博表示：「那時能見度突然就只剩下 5 公尺，完全看不到遠處，就連眼睛睜開都很痛。有一次我們剛好在煮水，食物才剛打開，還來不及蓋起來，沙塵風暴就來了，結果大家就一起吃沙，補充礦物質。」

沙塵風暴一來能見度突然就只剩下 5 公尺。圖/陳彥博臉書粉專

而在沙漠不只有沙塵暴，還有小龍捲風。比賽時選手住的帳篷僅有簡單的四隻木樁加上咖啡紗搭建而成，完全是開放的，龍捲風就這樣轟地一聲襲來，帳篷一個個被刮上天空再硬生掉落，只好請當地的工作人員來幫忙復原。彥博說：「其實在過程豬用到滿多事情的，包括還有直升機來把熱衰竭的選手載走等，但這都是比賽的點滴。」

選手休息的簡易帳篷。圖/陳彥博臉書粉專

一路從 -40 度的極地來到 45 度的沙漠，彥博的裝備肯定都少不了 Garmin 手錶，他說：「Garmin 對我來說是一個很安心的存在，身為極地超馬選手最重視的是手錶在極端天候下的電力，超長距離賽程需擬定作戰策略，何時該衝刺或該休息，都需仰賴手錶的即時監測數據來了解體能表現與距離定位，為踏出下一步作最佳判斷。除此之外包含氣壓計、心率、GPS 和地圖功能也很重要，幫助了解即時天氣、自我體能評估、賽事路線及剩餘公里數，更能夠在迷路時根據定位原跡返航。」

一路從 -40 度的極地來到 45 度的沙漠，彥博的裝備肯定都少不了 Garmin 手錶。圖/Chun

這回他戴上最新推出的 Garmin fēnix 7 Pro 表示：「除了持久的續航力，LED 手電筒功能也很強大，我二月在加拿大育空極地賽事就遇到頭燈電力不足的窘境，緊急切換紅燈獨自一人在黑暗中橫越 8 個多小時真的很恐怖！如果當時手錶有 LED 手電筒功能就能派上用場。」

陳彥博（左）與知名攝影師黃俊團（右）。圖/Chun

這次 Garmin 也攜手知名攝影師「黃俊團」在 6/21-6/25 於中山商圈打造極地勇者印記快閃攝影展，陳彥博表示:「透過這次的拍攝讓我重新檢視這些疤痕，回想起比賽中發生的故事，它們都是我努力蛻變的印記。」攝影師黃俊團則表示:「身體的印記往往非出於自願，但它們代表著運動員不屈不撓勇敢前往未知見證自己的能耐，希望能透過紀錄這些印記，讓大家感受這些勇者的強大與美麗。」

陳彥博：這張照片裡面可以看到我眼神裡的一點脆弱和堅強。圖/Chun

其中彥博最喜歡的一張照片，是攝影師拍攝他的雙眼令他印象深刻：「這張照片拍了滿久的，那張照片裡面可以看到我眼神裡的一點脆弱和堅強，我們本來就都不完美，但是我們可以盡力去追求完整。仔細想想，比過這麼多場比賽我也沒有每次拿冠軍，所以我覺得我們不可能事事順利，但是我們可以事事盡力，所以我特別喜歡這張。」

【GARMIN極地勇者印記快閃攝影展】

免費參觀活動資訊：

日期：6/21 (三) ～ 6/25 (日)

時間：週三至週六中午12:00～下午8:00 ，週日中午12:00～下午4:00

地點：PPP時尚藝文空間 (台北市中山區中山北路二段26巷2號1樓)

圖片拍攝：Chun

責任編輯：Eulla

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