跳島777／ Day7馬祖難度100% 兩位老董有始有終參與最後一戰

2023台灣777跳島馬拉松賽事詳情

最後一天終於到來，選手們雖然身體非常疲憊，但因為是最終的挑戰，還是讓他們的心情卻非常雀躍！殊不知這個離島大魔王的第二個難關，就是路線的高難度，就是馬祖最著名的「地無三里平」，正在等著他們呢！而我們的貴賓，康軒集團董事長，李萬吉先生，「有始有終」，依約與大家一起參與了這最後一天的戰役！

今天凌晨五點出發，出發時的天氣與前三天的差異不大，也是陰天有風的。可真是老天爺作美，讓選手們面臨的挑戰，不會因為酷熱，而讓變得更加艱難。

大會安排的馬祖路線，是從介壽村出發，沿途經復興村、清水濕地、福澳港、媽祖巨神像、中央大道、與民俗文化中心。介壽村是島上難得一見的寬廣平地，是人口最多的聚落；復興村保留不少傳統的閩東建築，石屋依坡密集，已發展成一個藝術村；清水濕地是一塊麻雀雖小五臟俱全的溼地，它兼具了礁岩、沙岸、泥灘三種地貌，且生態豐富，有著三個最著名的原生物種：黑口玉黍螺、清白招潮蟹、北方招潮蟹。再來的媽祖巨神像，它是由365塊花崗岩雕琢而成，365這個數字象徵著媽祖會保佑大家日日平安。在巨神像周邊，陳列了十二幅雕塑，都在敘述媽祖得道成仙的故事，媽祖神像前的瞭望台從遠處望，就像媽祖乘著一艘船在海上航行，時時庇佑著當地居民與往來船隻。這次路線的最大挑戰，就是選手要爬上聳立在神像前的440階樓梯，這對於已經連跑六場馬拉松的選手來說，抬起雙腳踏上每一階，都是種煎熬，更可怕的是，這趟煎熬的過程，選手還需要完成整整三次!

這樣嚴峻的挑戰，讓每一位志工在比賽過程中，無不繃緊神經，隨時注意選手的狀況。就有一位選手，因為體力不足，而發生短暫休克的狀況，幸好在救護人員立即到場處理後，選手在短時間內就恢復了意識，繼續跑完全程！賽道上這種突發狀況，再再挑戰了主辦單位的事前規劃與應變能力。

這連續七天的馬拉松，除了對選手的體力是一大考驗外，比選手更加辛苦與責任重大的，是每天比選手們更早起床、更晚睡覺的志工們。志工的工作細項繁雜，有負責所有與店家、海陸空交通事宜聯繫工作的大總管沛妤；有負責賽道上路標指示牌佈置與補給品即時支援運輸的子捷與旺伯；有負責補給站上的補給員靜修、莉雯、莉莉、邦堅、芳郁、祺育、寶哥、育睿、翠美；有負責賽道安全的語慧、晶片計時的以欣…等等。這些志工們都是抱持著照顧選手們的熱情，協助選手們完成賽事的決心，每一天不畏辛勞的在自己的崗位上為選手們服務。所以在最後一天，好多選手自發性向志工們行禮，致上自己對志工們的最高敬意！形成賽道上，人與人情感交流的最美風景！

今天完賽後，有康軒集團李萬吉董事長發起的贈書偏鄉的活動。李萬吉董事長在完成高強度的賽道後，下午精神抖擻地來到馬祖仁愛國小，捐贈自家資源的雜誌、圖書、各類書籍近三千餘本，希望為偏鄉的孩子，挹注更多教育資源。董事長長年對台灣基礎教育的關注與樂善好施，也讓七七七跳島馬拉松的最後一站，變得更加有意義。

跳島777Day7馬祖站比賽。 大會提供

跳島777Day7馬祖站比賽。 大會提供

跳島777Day7馬祖站比賽。 大會提供

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