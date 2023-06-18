跳島777／DAY6 澎湖暴雨難得有涼意 選手清晨4點開跑完賽禮拿好拿滿

看完精彩的澎湖國際煙火秀後，天空突然下起滂沱大雨，那瞬間的爆雨讓馬路上的一灘灘積水現縱，這也讓正要回飯店休息的選手各個成了名符其實落湯雞。

這場大暴雨，使得當地的氣溫瞬間下降。大會考量隔天將有攏長的二次轉機交通時間，,便將澎湖站的起跑時間調整到凌晨四點，期望的就是能順利抵達空運交通變數最大的第7站，也是本屆跳島七七七的最終站-馬祖。

這時，離澎湖起跑時間越來越近，老天似乎聽見大會的期盼，不但爆雨，停了，就連太陽也不見蹤影，天候陰天風大，海風不再悶熱難耐，而是迎來陣陣涼爽。又是如前日金門站的好天氣，選手再次開心起跑。不過，由於澎湖起跑時間實在太早，選手們的早餐便成為位於距離三公里外第一補給站的補給品，好讓選手補充體力。

澎湖的補給站特色，其中有兩個是由澎湖路跑團私人贊助的。 圖／大會提供

澎湖的補給站特色：其中有兩個是由澎湖路跑團私人贊助的，由澎湖路跑的高明安大哥帶領熱情的團友們，提供豐盛的海鮮，讓選手們吃到飽！澎湖著名的仙人掌冰沙、風茹茶、仙人掌冰棒…等等，都是讓選手降溫的最佳補給！

跑步路線經過白沙鄉保安宮的通樑古榕。 圖／大會提供

跑步路線經過白沙鄉保安宮的通樑古榕，這棵榕樹的樹齡已高達300多歲囉！坐擁近百的氣根。這些氣根不只往上並且也往下生長，往下生長的氣根成為支柱，撐起盤根錯節枝葉繁盛茂密的天然的遮陽棚，古榕綠蔭覆蓋的面積之大，可謂世界上難得一見的奇觀。

澎湖的跨海大橋，是漂浮在藍色海面的微笑線，連接澎湖本島與西嶼的主要幹道，因水流湍急與東北季風加劇的怒濤洶湧，可想而知建築過程多麼困難，被視作澎湖最重要的交通幹道與景點。

選手們在登上跨海大橋時，即興唱了一段非常代表澎湖的傳唱曲，潘安邦先生的「外婆的澎湖灣」，是如此的悅耳動聽。可見在陰涼風大的天氣下奔跑，是件多麼舒服暢快的事。

七七七跳島馬拉松，每天完賽都會送給選手具有當地特色的完賽禮物，讓選手帶回家後，藉由物品回味自己這七天用雙腳踩踏過的當地風景。

如綠島-大哥的店，故事紀念書包和紀念明信片；大鵬灣-櫻花蝦脆肉乾；小琉球-綠蠵龜娃娃；金門-王大夫一條根。這站澎湖，送的是玄武岩刻上選手個人名字的印章。馬祖-八八坑道紀念酒！

澎湖島贊助商的「INDIBA」引進來自西班牙原廠的專業儀器。 圖／大會提供

澎湖島贊助商的「INDIBA」引進來自西班牙原廠的專業儀器，擁有專利的頻率，從頭到腳都可以使用。這次出任務的是Aster運動按摩儀器，專門針對長時間跑步帶來的疲勞水腫，運用內而外物理性內生熱療法，使用過的選手不驚嘆著它所帶來的舒適效果，這讓每天的「INDIBA服務體驗預約表」，都是滿堂預約，很多選手剛因時間限制而無法預約成功非常扼腕！可見透過儀器與治療師手技是多強大的貼心服務啊！

跑完了澎湖，緊接著就是迎戰最後一天的大魔王-馬祖。為何馬祖有著連日馬的大魔王稱號呢？接下來，一大隊就會體驗到第一關考驗：空運交通。因為馬祖的機場小，飛機跑道的長度只能剛剛好符合起降標準，不容許半點誤差；因此起飛與降落都的能見度都十分重要；只要一起霧，能見度無法達標，馬祖航管局就會即刻關閉機場，也就是說即便是已抵達馬祖上空的飛機，也不能降落，只能選擇折返回到起點。

大會的先遣部隊從澎湖抵達松山機場後，即面臨上午馬祖班機全面取消停飛的窘況。還好到了下午，能見度漸漸恢復，航空公司重新恢復航班，飛機也順利起降，讓選手與工作人員一行人順利地抵達「馬祖」，而接著等待選手們的大魔王，也是這七天大家最期待的「最後戰役」！