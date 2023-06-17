最強市民飆5K-丹尼列車長的速度練習!

2023.6.14 新北市民測5000近期沙沙首席丹尼，在進入下一個訓練週期前，盡可能的玩沙... 打錯了!是盡可能將5000公尺速度練好來.為年底"台北渣打馬"來做打底訓練.於是近期參加了多場5000公尺~9公里的賽事.只是..還是跑不快就是了... 熱身完畢後.前往B組起跑線,檢錄.這次檢錄的女生超High 還拍了合照. 哈. (她說我是型男, 我說我都大叔了...)然後看到蔡昀軒 老師, 打聲招呼.並問一下待會怎麼跑.及近況.一問之下, 嗯~ 大概也是我今天要跑的配速.於是心中就想跟好車啦. 跟多少算多少.站上起跑線, 我禮讓了一下,內圈給蔡老師他們團隊.大家都滿客氣的.互相. 嗆槍~~ Go~~~ 首席前方白衣跑者就是熱血的. 紋豪 帥氣又強這列車是屬B組第二集團.前面還有一個集團是. 昭誠~ 超級強大又謙虛..我們這集團火車頭也很猛.第一個400公尺. 1分27秒.(03'37'/km)而我這次打定主意.不看錶. 不看心率.能跟多少算多少.於是.第3圈已經完全.達到個人 T配強度.心跳來到161..!速度略降來到.90秒. 竟然能拉到最高的170!來到第4圈發現. 紋豪 有點沒粘上蔡老師.但我評估.我也快撐不住了.來到直線時.順勢補上紋豪的位子.接續著跑著 雖然.打從心裡不看錶.但我竟然看到大會計時的鐘錶. 哈..6分多.. 一看就覺得依狀況還要撐10來分鐘也太硬.看吧.. 就說不要看結果. 一看信心就放掉了.於是跟到2.4公里決定左手一揮, 示意後面跑者粘上去.跳車去玩沙啦. 哈. 過半後就進入個人玩沙模式.只能撐在. 3'5x/km 配速.最後一圈也只能拉回. 3'48'跑出大約19'25' (因為終點線沒感應到... ) 進終點後.此時下著小雨.我仰望著天淋著雨.雖然喘到不行.享受當下, 一轉回來.昭誠 卻在旁邊等我, 給我一個擊掌鼓勵.彼此恭喜一下. 他可是. 10公里36分內的高手啊!今天只是他小試身手.18分台.也跟紋豪聊天未來訓練計劃目標鎖定萬金石而我是目標渣打馬, 一切在準備待續中. 雖然跑出個人最佳.離目標雖然還很遠. 不過內心是喜悅的.開心的揮汗,與場上所有人互動, 不論是跑者、工作人員、攝影師. #ASICS #MagicSpeed3 真的是雙好鞋! 更多個人運動IGhttps://www.instagram.com/dannylin0310/跑姿影片https://www.youtube.com/watch?v=rU3kfnLZpP4#沒感應到最終地墊.所以沒有最終成績 但這不重要, 目前重要的是瞭解自身狀態.