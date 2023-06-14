跳島777／Day3大鵬灣「岱宇國際」電動自行車領跑 超強補給還有學長姐回娘家！

2023台灣777跳島馬拉松賽事詳情

2023/6/13來到 2023台灣七七七跳島馬拉松的第3天，這天挑戰的是台灣本島。跳島馬拉松活動重點在台灣特色島嶼，台灣本島理所當然是必選跑點！因此第3站主辦單位為跑者選定挑戰的地點是：台灣最大內灣-大鵬灣。這海域特有的紅樹林與溼地的招潮蟹，是該地獨具特色的景色之一。

前一天，選手還沈浸在富有海洋風情的綠島，隔天就在立刻前往河川與海洋交界處的大鵬灣。從綠島到大鵬灣的海陸交通，有近3個多小時的漫長路程，從渡輪銜接到遊覽車，人員移動及行李搬運，再再挑戰著主辦單位的應變、規劃及和選手間相互配合。

大鵬灣知名的跨海大橋。 圖／主辦單位提供

在這樣的交通接駁過程中，毋庸置疑的也需耗費選手大量的體力。不過，來自各路的選手十分自律，並發揮相互幫助的難得情誼和精神，這也是活動中動人畫面之一。

抵達大鵬灣，從遊覽車下行李，選手與志工自發性的排成一列，將一個一個行李，一路推向飯店；晚餐時，不論是工作人員或選手都明顯餓壞了，將自助餐的全部餐點吃得精光，彷彿正在享用人間美味；主辦方為了不製造垃圾，發給每位選手一副餐具，內含碗、湯匙和筷子，就是想在活勳之餘，還能為地球盡點心力！

當地清晨開始下起傾盆大雨，凌晨五點的起跑時間，雨更是大到讓人差點看不到路！會場的布置，也硬生生被大雨攪了局，工作人員為此頻頻冒雨調整，好加在，搞定後剛剛好也到了選手的起跑時間。

第3天大鵬灣站有三個很不同前二站的特點：其一是，由主辦大會的贊助商「岱宇國際」近日所推出的電動輔助自行車E-Bike做為前導車，帶領跑者在風雨中前進，並穿梭在跑群裡，推廣無碳交通。

其二是，「學長學姊回娘家」。今年是七七七跳島馬拉松的第三屆，參與過前兩屆的學長姐們，很多人因為人數限制，無法一起參與。所以規劃這樣別具意義的一日賽事，讓不能來的前兩屆學長姐，在這天可以與學弟妹一起奔跑、更與自己同屆的好友，在同個地點相見歡！

「岳爭顯地獄神廚團隊」的補給站是跑友岳爭顯號招親朋好友所組成的。 圖／主辦單位提供

其三是，有號稱「岳爭顯地獄神廚團隊」的補給站，這個補給站是由跑友岳爭顯號招親朋好友所組成的，補給站內更提供龍蝦、烤牛排、生魚片等等好料食材，讓跑者即時充飢，甚至提供按摩服務，正所謂「七大願望 一次滿足」。

大鵬灣站是七個島嶼中最為平坦的，幾乎沒有起伏的賽道。大部分賽道是環繞著環灣自行車道跑3圈，沿途會跑過當地知名景點，連接內外海可單向開啟75度仰角的「大鵬灣跨海大橋」。

【岱宇國際】電動自行車領跑車隊。 圖／主辦單位提供

今天領跑的電動輔助自行車E-Bike，是由【岱宇國際】國內事業群協理陳松國，帶領著5位騎手，騎著電動輔助自行車E-Bike，與跑友們一起同樂。陳松國協理賽後表示，「【岱宇國際】是健身品牌的代名詞，跑步則是最簡單、快樂的，很開心能參與本屆活動，且能夠藉由活動推廣電動輔助自行車。電動輔助自行車是個無碳排的交通工具，同時兼顧運動及健身需求，讓愛好運動的人懂得愛自己，更懂得保護地球！」