賽事心得／甘肅蘭州馬拉松 胖哥2小時38分完賽被抓作弊

剛過去的兩天週末各有1場比賽破記錄。我在網上搜下來決定選這場成績較優及「特別」熱度的2023甘肅蘭州馬拉松，這個特別的熱度是一位犯規的選手，我放在最下面哦!!!

時值6月中，甘肅省的蘭州早上的氣溫只有14-17度間，還算涼爽~~

以上為網上內容!!2023甘肅蘭州馬拉松六月的金城蘭州，九曲黃河穿城而過，蜿蜒靈動，南北兩山聳峙而立，鬱鬱蔥蔥，一派生機盎然的景象。

6月11日早上7:30，「蘭州銀行杯」2023蘭州馬拉松在蘭州奧體中心鳴槍起跑。經過兩個多小時的激烈角逐，最終來自衣索比亞的海勒馬裡亞姆 • 基羅斯以2小時08分57秒的成績奪得了男子馬拉松項目冠軍，並打破了該項目賽會紀錄；在蘭州亞高原的賽道上跑出這個成績，含金量十足。他收穫了4萬美金的獎金和1萬美金的破賽道紀錄獎。

來自衣索比亞的門斯芬 •沃德特尼薩以2小時10分31秒的成績奪得亞軍；同樣來自衣索比亞的海馬諾特•阿柳•恩達耶胡獲得季軍，成績2小時11分10秒。

國內選手則是桑吉東知一路保持領先，第二集團聚集了王濤、管油勝、洪躍、肖佐華、高成亮等選手。最終桑吉東知成績2小時20分52秒獲得冠軍。甘肅選手桑吉東知獲得國內第一，他的完賽成績為2小時20分50秒，這也是繼2月羅平馬拉松後，他再次跑贏管油勝。

濤第二，成績2小時21分56秒。高成亮第三，2小時23分40秒，肖佐華第四，洪躍第五。管油勝這場比賽發揮失常，最後的完賽成績為2小時40分。女子馬拉松項目的角逐同樣激烈，來自衣索比亞的萊特布蘭•海萊•格佈雷斯拉薩和塔德菜•貝克勒分別以2小時29分09秒和2小時30分04秒的成績奪得冠軍、亞軍；季軍則被來自肯亞的比特麗斯•碧翠斯奪得，成績2小時30分17秒。值得一提的是，女子馬拉松項目前三名選手，均打破了此項目的賽會紀錄。國內女子冠軍王敏，成績2小時42分11秒。

半馬方面，男子冠軍為MEGERSSA ，成績是1小時08分28秒，中國選手張學康和張國富分獲亞軍和季軍。

女子半馬冠軍為GEREFA，成績為1小時16分45秒，李美珍獲得亞軍，成績為1小時18分56秒，王巧霞獲得季軍，成績為1小時20分55秒。

本屆蘭馬以「東南西北一起跑，萬馬奔騰新征程」為主題口號，共設置馬拉松、半程馬拉松、健康跑和家庭跑四個項目。賽事吸引了來自俄羅斯、美國、法國、英國、德國、加拿大、西班牙、日本、韓國、澳大利亞、新加坡、泰國、肯亞、馬來西亞、南非、衣索比亞、巴拿馬共計17個國家、地區，以及全國34個省級行政區的40000名選手參賽。

本屆賽事共邀請來自肯亞、衣索比亞等國家的21名特邀運動員（其中包括男、女金標運動員各6名）。重新回歸的蘭馬最大的變化在於對賽道進行了優化調整。新賽道的起點位於蘭州奧體中心，主要賽段仍舊沿著「百里黃河風情線」展開，既全面地展示了黃河文化的魅力，也充分地展現蘭州城市建設的新地標和新面貌。

今年的蘭馬賽道首次設置「藍線」（最短賽程標線），在各個路口、轉彎處精准的切線，不僅為選手指引賽道方向，還能幫助大眾選手提前切換內道進入彎道，少跑彎路，提升成績。

黃河文化是中華民族的根和魂。作為深入貫徹落實《中華人民共和國黃河保護法》，推進黃河流域生態保護和高品質發展的重要舉措，黃河馬拉松系列賽於賽事期間正式發佈。

黃河將蘭州城區一分為二，蘭州也便依託這樣的佈局建設了「黃河風情線」，蘭馬的賽道也自然而然地沿黃河一路鋪開。2011年蘭馬開始舉辦，第二年就成為中國徑協會金牌賽事，並連續8年獲評。2017年底，蘭馬入選國際田聯金標賽事名單，正式成為雙金賽事。原本第10屆蘭馬應該在2020年舉辦，2021年是蘭馬十周年，但都遺憾錯過。蘭馬姍姍來遲，跑者們卻熱情不減。2023年的蘭馬完賽獎牌，加上2021年蘭馬10周年紀念獎牌。2021年蘭馬的完賽獎牌。大部分選手今年蘭馬都能拿到三塊獎牌。實際上除了三塊獎牌，還有一個小徽章。

系列賽設蘭州、鄭州、東營三站，旨在加強黃河沿岸城市的交流與聯動，展示黃河沿線城市特色文化魅力，促進體育文化旅遊融合發展，助推全民健身運動開展，從而不斷滿足人民群眾對美好生活的嚮往，讓馬拉松為黃河文化的傳承與發展增添活力與動能。

今年蘭馬報名資料顯示，馬拉松及半程馬拉松項目參賽選手中，外地選手占比超過九成。為將賽事打造成「傳播黃河文化，講好蘭州故事」的平臺，賽前，組委會精心推薦了10條蘭州精品旅遊路線，同時推出了蘭馬文創產品和蘭馬伴手禮，讓選手們能夠更好地瞭解蘭州這座城市的歷史和文化，也為選手奉獻出，來自蘭州這座城市和賽事組委會的誠意。

同時，組委會以賽事的舉辦為契機，充分融合各類體文旅資源，推出了包括「與黃河一路歡歌，共同奔跑」在內的賽事配套活動。其中「與黃河一路歡歌，共同奔跑」的活動，將數位馬拉松、音樂馬拉松、體育嘉年華等元素與蘭馬相融合，豐富蘭州馬拉松旅遊內涵、提升旅遊層次，以文化帶動旅遊消費、促進文化傳承發展的體文旅融合發展新格局。這些活動的舉辦，不僅為選手帶來了新鮮的參賽感受，同時也極大地促進了體文旅的深度融合。

與往屆賽事不同的是，本次蘭州馬拉松創新採用「融媒體全域直播」模式，針對不同人群、不同受眾，策劃不同的直播內容，在不同的管道和平臺進行直播。今天蘭馬盛況，共製作了5路不同的直播信號，選手、市民以及全國的觀眾和馬拉松愛好者可以通過甘肅衛視、網路平臺、抖音、微博、運動類APP等融媒體平臺收看直播並參與互動。

這樣一個賽事的融媒體傳播矩陣，不僅進一步拓寬了蘭馬的收看、收聽管道，而且更加貼合當代受眾的需求，為在新征程上更好地傳播蘭馬聲音打下了堅實的基礎。

回首過去，蘭馬用日益完善的競賽組織、溫暖貼心的賽事服務、特色鮮明的賽事文化，為城市注入蓬勃向上的活力，也將「黃河之濱也很美」的城市新形象展現在更多人的面前；展望未來，蘭馬將以「三抓三促」行動為契機，鉚足勁，發好力，推動賽事水準再上新臺階，為在新征程中書寫奮進新篇展現新作為、作出新貢獻。

特別熱度是一位犯規的選手!!2023蘭州馬拉松剛結束，就冒出一位神奇的「大神」火爆了整個跑圈，經過多方舉報這名選手一路上閒庭散步，大多數時間都在走路都狀態。

D區出發，他的沖線完賽時間居然只用了2小時40分讓人大跌眼鏡。 組委會處罰很快，立即就給出處罰結果：該選手的行為違反了《2023蘭州馬拉松競賽規程》第十五項處罰辦法中的第六條、第七條相關規定「離開賽道，抄近道或使用任意交通工具途中插入賽道」、「不按規定要求，重複通過終點、未跑完全程私自通過終點領取完賽獎牌及紀念品」，屬於嚴重違規，擾亂參賽秩序，影響競賽公平，組委會競賽部決定給予其禁賽2年處罰，並報請中國田徑協會追加處罰。

回顧一下這位選手的神奇操作2023蘭州馬拉松賽道終點處，一位紅衣服胖哥選手衝刺拱門時，一手拿著水杯，一手拿著扇子，全馬D區出發，沖過拱門時槍聲成績2小時38分完賽！

旁邊A區大神都看懵了，這麼胖，手裡拿那麼多東西，神情怡然，還是D區，比我還快？

佩服震驚的同時，細心的跑友卻發現這個事不太符合常理！瞬間引起眾多跑友們的討論。有人表示這體型得80公斤以上，全馬D區出發，跑進4都難上加難，更何況跑進3呢！

以上內容節錄自微信公眾號 馬拉松報名網微信公眾號 98跑微信公眾號 新浪跑步微信公眾號 馬拉松研究院新浪微博 只有李新浪微博 Eddie-k