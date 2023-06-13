旅跑記趣／利尻島超級馬拉松 來去鄉下住一晚&雨神同行

我在利尻島⋯⋯小草小花，就算是孤身單影，捕夢之路，我仍屹立不搖勇敢繼續跑下去！

2019跑完世界六大馬後，接下來又遇到2020-2022三年的新冠疫情，好久好久沒有執筆分享一下自己的跑馬人生。當自己邁入知天命之年時，開始思考跑馬人生下半場的「清單」是什麼？在這個色塊的十字路口上，總有一種缺與不缺的揪心與糾結，明明眼前一觸可及的擁有卻又離你很遠很遠。索性就打開自己給自己變動的天書，細數多年前清單中的勇跑天涯之一的願望-利尻島超級馬拉松，從沒機會到失而復得，無任何的罣礙下，那就「包袱款款ㄟ」，傳說中的利尻昆布阿公及馬糞海膽阿嬤，我來了⋯⋯對某些人來說，這個地方確實是有點 小陌生⋯^_^利尻島，這個「尻」確實不怎麼好念，有邊讀邊、沒邊讀中間下，我的朋友說這字念「屌」或「久」或「疚」嗎？確實有點無言到拼不出來，正確的讀法其實是「ㄎㄠ」哦。

利尻島是座什麼樣的島？

位於稚內市往西約52公里，浮出在日本海上看起來幾乎是圓形的離島。由島東側的「利尻富士町」與西側的「利尻町」形成的這座海島，以擁有豐饒的海產品與甘甜泉水等的自然環境而聞名。利尻島又稱為「夢之浮島」，地名是由阿伊奴語「ri-sir」而來，意為「高的，島」。

(地理位置圖長這樣，要去的跑友會比較清楚)

利尻島上的居民從全盛最多人的2萬人到目前約4千人，島上剩下幾乎是年紀較大的長者為主，面海的日子也只能靠昆布、海膽等作為主要的經濟收入。島上面積182.11平方公里，比金門大上約32平方公里的「利尻島」位置在哪？不考慮禮文島時，簡單說：俄羅斯庫頁島左下方，日本北海道旁，深具一字訣卻有「最」字唯一稀有性（這段寫太長了），直白一點：日本最靠北的領土、日本最靠北的島嶼、日本最靠北的車站、日本最靠北的機場及日本最靠北的富士。因此，我簡單下一個結論，日本人為何「尻」要念ㄎㄠ了，因為太「靠」北了。好！冷笑話，跳過！介紹的很生動、看了超感動，腦海還是不能動，此時，詹三動就請大家再想像一下。如有到北海道一定會買的「白色戀人」巧克力餅乾包裝上所繪的利尻富士，就是在利尻島拍的。大家參賽的馬拉松號碼布也是用這當背景素材。

繼續簡單介紹一下「利尻島」超級馬拉松，其實，谷歌大神自己滑一滑也有。舉辦時間：因為利尻島觀光季期間為6-9月，其他時間較為冰天雪地；因此，馬拉松訂在每年6月份的第一個週日舉辦「開胡馬」，所以，2023年6/4（日）準備慢慢跑用雙腳帶我體驗這遺世獨立的人間天堂，也因為是環島一圈，所以不要懷疑整整是53.67K哦。行程規劃方面：6/2 08:30 CI130桃機，直飛札幌新千歲機場，我住千歲車駅的JRINN一晚，逛一下千歲市區，也跑步到同日舉行的綠色隧道公園千歲馬拉松會場（青葉公園）。下午15:00再從札幌丘珠空港轉國內線往北直飛利尻空港。省下一段拉車及渡輪時間。最主要原因是坐長途巴士會一直想睡覺、越睡就越累；且在稚內搭渡輪雖只要2小時，浪大時暈船的感覺也實在不太好受！不過，飛機容易受氣候影響，替代方案還是要搭火車趕到稚內搭船過來。

(若有搭船約2小時或者到禮文島就是搭這種船，基本上還蠻穩的)

(搭飛機還是比較快，約50分鐘)

雨神同行的一場馬拉松

6/4（日）日本氣象預告真的有夠準，就這麼剛好降雨機率06:00-13:00為100%，12:00以後轉陰天無雨出陽光，有點傻眼卻欲哭無淚。心中OS難道我舒跑哥的好運氣都用完了嗎？終於要起跑了，06:00鳴槍，限時10小時，臺灣跑友們，兄弟登山各自努力了，其實不難！因為用走的也是走的完。這個時間點溫度約7度，開始下雨，又溼又冷、寒風刺骨下，有一種身處極地的感覺，讓我深深想起的那句好歌，無情的風、無情的雨「當世界越來越亮、卻越來越冷」，全程上廁所次數各跑友問下來約7-11次左右，不要問我為什麼？講簡單一點就是24小時尿不停，沿路的廁所真的走過、路過、不要錯過，除了足跡還有我們的尿跡。哈！膀胱真的快要爆炸失控了啦⋯⋯

你知道嗎？幾乎沒有任何污染下，這島上的空氣真的是甜到會回甘，讓人忍不住想多吸幾口。風大雨大我不怕，跑起來沒有汗水卻有新鮮直送且供應無虞的雨水，從帽簷邊細水長流而下，每一口卻是鹹鹹帶著昆布的美味，講真的，還蠻好喝的。問我沿路的補給，只能說不會餓到，基本的運動飲料、水、香蕉皆有，有一站是昆布湯及紅豆湯圓，其餘酸梅、糖果及麻糬不用客氣免費而且也是無限量供應吃到飽。

(其實，天氣很冷下幾乎只補糖果為主，熱能會比較充足)

感覺島中供應隱約有一種淡淡的霸氣。但期待中的馬糞海膽，真的沒有喔。(那就賽道上照相也很高興)

(利尻島漁民很熱情，隨便你拍。但真的要吃，需要一點勇氣)

因為下雨又冷到爆炸，由利尻高校學生特別準備最家常的完賽輕食，有白飯、黃瓜、蘿蔔漬物+無限量供應熱呼呼的海鮮湯，而且學生們非常有禮貌招待我們跑者，當下是我感到最暖心又暖胃的人情味美食佳餚了。

(跑完還是很冷，真的只想喝熱騰騰的海鮮湯、美食)

沿途風景在這風雨交加的情況下，一片霧茫茫的景象，我只有一個想法，趕快跑完回飯店泡溫泉♨️，想想這才是最大的完賽禮。必賞景點只能好天氣補拍了。

簡述一下賽道上景點有：白色戀人之丘、Otatomari沼、利尻山、仙法志御崎公園、Peshi岬(一定要爬上去)、姬沼+灣陸橋、北之嚴島弁天宮、長壽泉水及富士野園地等。

(利尻山)

(北之嚴島弁天宮)

(Peshi岬(一定要爬上去))

(白色戀人之丘，有點可惜!!因為天氣確實不太好)

倒是有一點蠻有趣的，每到一個小時整，全島都會響起音樂，雖然是日本歌，哪怕是垃圾車的音樂我也覺得非常好聽。今年參賽者約不到500人，棄賽也不少人，完賽率72%。受限小島上的住宿資源有限，小而美的一場賽事，跑到最後感覺這場賽事像是一個人的武林，前無古人 後無來者，想想整個馬路都是我的，嗯！也滿嗨的。在雨神全程的助攻下，終將看不到高度1721M的利尻富士，12:58進入終點後，雨停了！雨停了！仰望天空漸漸綻放出淡淡的藍天白雲時，三不五時還有陽光偷笑，我面對利尻富士也淡淡微笑，至少今天無傷完賽，沒有熱到抽筋爬回來。

(為了這張完賽紀錄跑的天荒地老，蠻久的)

全村的希望

不要期待有人山人海的馬拉松場景，也沒有過多賽事專業感，倒是多了幾分人情味，對這利尻島而言，在這短短4個月的觀光季，是個重要的日子，全島一命大家一起好好辦這場賽事。白色戀人的故事⋯⋯「白色戀人」和北海道十二月的雪一樣甜美，代表著愛人之間不求回報的真愛。

6/5-6/6搭渡輪前往利尻島的好鄰居-禮文島住一晚。這一定也要來哦..........暈船的救星來了⋯⋯船艙可以一路躺到底，其實還蠻舒服的，而且50分鐘的渡輪上小憩一會，不知不覺就到另一個更原始的小島，沒做功課會以為來到侏羅紀公園。

(躺著睡覺超舒服，是一種享受)

禮文島是座什麼樣的島？

其實就是一個島!位於稚內是往西約60公里，與利尻島距離約8公里。在太古時期便與大型陸地分離的這座島上，如今依舊存在著奇蹟般的自然景象。從春季到夏季，約有300多種的高山植物的花朵怒放，素以風光明媚的島嶼馳名。所以，禮文島又稱「花之浮島」，島名從阿依努語的「repun-sir」而來，意指「外海的，島」。

這也是一個火山岩石到處林立的小島，卻像是個神奇大地般經歲月滋養生息後，石塊的夾縫中隨處可見開著各式各樣的小花，讓人目不暇給卻美不勝收。

全島居民更少從1萬人降至約2千人，無法環島，左側是斷崖峭壁，右側則是曲徑小路，來回約42公里。哈！其實，可以思考辦一場背靠背連日馬的馬拉松。禮文島必看景點：澄海岬、禮文岳、Gorota岬、桃岩、貓岩、地藏岩。無論如何，用爬帶滾也要到的二個景點是，北之金絲雀公園-電影中「往復書簡：二十年後的作業」的拍攝地「麗端小學 岬分校」，當天氣好的時候可以欣賞到利尻富士美麗的山景，美呆了！

(北之金絲雀公園)

須古頓岬-來這感受強風吹襲，保證頭髮亂的跟鬼一樣。日本最北端的景點，遠看海驢島，這裡有個日本最北民宿。我個人激推這民宿，並不是因為我跟日本妹妹照相的關係，是因為真的很有特色。

因為面海的漁村小屋，在風吹日曬雨淋及歲月無情打壓下，斑駁牆面隱約讓我產生莫名的淡淡憂傷，像是訴說著無奈之下的樂觀情愫⋯⋯我現在是在說這間北國之最的民宿給我的感覺哦。

(如有機會應該來住這家民宿，非常跳脫一般的民宿給我們的思維，我覺得蠻有特色的)

晚上住禮文島三井飯店，面海又面山-利尻富士，泡完溫泉後嚇死我，我以為來到天堂，怎麼月亮就在你眼前，這是我這輩子唯一看到最美的景象。

(對面的山是利尻富士)

成功挑戰超級馬拉松後，回程沿路折返到札幌，建議若有時間可以沿途往小樽、旭川、富良野、美瑛等旅遊景點，個人建議6-7天最佳。喜歡旅跑的朋友，這是一條蠻好的秘境之旅⋯⋯

補充說明：

1.這二個小島上的生活單純，每天吃的都是海裡的食物、喝啤酒、照三餐泡溫泉，21:00早早睡03:30天亮就早早起，耐不住寂寞的人各住一天就好，想要來懺悔修行的人是個好地方。但，對登山運動有興趣的朋友，一定要來，仙境般的奇妙體驗，保證留連忘返。

2.早期都是火山溶岩關係，因為火山岩有很多的小洞，不管雨水或雪水很容易直接從火山岩穿透到地底下，水質很棒，居民很長壽就知道原理原則了。

3.道路上有很多的箭頭，主要是下雪時的路肩警告指標，邊坡上有很多的牆板，主要是冬天擋雪用。

4.馬糞海膽（吃昆布帶有昆布味道）不要以為很好抓，其實，透過水中長鏡，用長桿網將昆布撥開來，才能順利抓出躲在昆布下的海膽，接下來如何從海膽內取出珍貴的馬糞？切開後先小心取出黑色內臟，浸泡海水清洗乾淨後，才是真正的名島名物-馬糞海膽，想想，這作業標準的SOP流程真的很長，很辛苦的！

5.漁翁之意不在魚，願者上鉤！利尻島馬拉松沒有完賽獎牌及紀念衫，只有完賽證書，唯一的紀念品還是「利尻昆布」2包哦！回台灣吃飯時會回味無窮。

(完賽紀念品)

感想：我想分享我自己這個階段跑步感悟，其實人生真的不用計劃太多，因為都是假的，世界事什麼都會變，唯一不會變的最終還是「變」！就像是利尻&禮文島上變臉的氣候變化無常且多端，前一小時是颳風又下雨，後一小時卻是晴空萬里無雲，欣賞美景的感覺就像是三溫暖一樣，喜樂無常。或者這樣形容好了，就像股票市場一樣，你以為賣在高點卻連漲，可惜之餘時，總覺得太早賣捶胸頓足，應該換個角度想，有賺就好吧。所以，好好把握現有機會點，「當下」才是人生最重要的修行課題。最後，我一直認為做有一份有興趣的工作，才能夠做很久，有餘力時可以出國圓夢旅跑，是件快樂又幸福的事情。語末⋯⋯