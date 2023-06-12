跳島777／首站蘭嶼開跑！林增田、吳萬定獲前兩名 兩位老董一起衝線

2023台灣七七七跳島馬拉松，第一天在蘭嶼的賽事由林增田得到第一名，成績是5小時4分40秒，他與第二名的吳萬定幾乎同時到達，兩人平時就是馬拉松賽事的熟面孔，也都擁有世界六大金牌馬拉松的認證。

林增田在完賽後表示，他不是競速型的選手，馬拉松要展現的是耐力，尤其是七七七一連七天比賽，更不能去拚速度，「不然第二天怎麼辦」，蘭嶼因為艷陽高照，體力流失很快，林增田強調補充水分是很重要的。

第二名的吳萬定也是馬界知名人物，問到他到底跑了多少場馬拉松，他說，「已經沒有在記了」。吳萬定的初馬是在2003年「NIKE 台北國道馬拉松」，登錄3小時23分，對於蘭嶼賽的成績，他表示「已經很好了」。

他與林增田都是在2018年完成世界六大馬認證，今年還將一起參加波士頓馬拉松比賽。吳萬定說，「只要還能跑，會一直跑下去」，

右起為李萬吉、李吉仁。記者張立／攝影

林增田說，他一個月大約跑500到700公里，他也很喜歡打著赤腳跑步，他說，「這樣比較好跑」，但林增田說，在像蘭嶼這麼熱的地方，一定要帶一雙夾腳拖，不然整個腳皮都會被燙下來。他的兩個兒子都是長跑好手，他說，兒子也是赤腳長跑的愛好者。

跳島大會兩位贊助商康軒文教董事長李萬吉以及艾新銳創業顧問公司董事長李吉仁，也是蘭嶼場的跑者。李吉仁在到終點線前，還刻意等了一下李萬吉，兩人再一起衝線。對於超過六小時的成績，李吉仁表示，「這是自己初馬之後，成績最差的一次」，他也提醒跑者沿途補給的重要，以避免出現橫紋肌溶解症狀。

李吉仁對跳島馬拉松這項活動非常肯定，要一連跑七天，這是對自己耐力的考驗，他表示，「希望以後能多跑幾場」。

李萬吉在完成賽事後說，「實在太熱，跑到接近崩潰」，他坐在椅子上喝著大會提供的完賽綠豆湯時表示，「這真是一大享受」。

李萬吉平時就是馬拉松與三鐵運動愛好者，這次也贊助跳島馬拉松活動，至於是不是參加馬祖場的最終賽，李萬吉說還要考慮一下自己的行程與時間，但對於能參與這項活動並贊助蘭嶼小朋友書籍及數位課程，他說，「康軒會持續下去，讓偏鄉學童得到同樣的照顧」。