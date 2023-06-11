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跳島777／55名跑者展開蘭嶼首站起跑 全員與兩位貴賓均完賽

聯合新聞網／ 大會提供
跳島777馬拉松，55名跑者展開蘭嶼首站起跑。 大會提供
跳島777馬拉松，55名跑者展開蘭嶼首站起跑。 大會提供

2023台灣777跳島馬拉松 – 第一天 蘭嶼

今天（2023/6/11)是2023台灣777跳島馬拉松正式開跑的日子。

各路好手與志工們於前一天便在台東富港搭上「綠島之星」前往第一站蘭嶼，海上一路顛簸。

本來預計下雨的可能性很大，但沿途幸運的居然是大豔陽，氣溫高到破表，讓許多不耐高溫選手可說是吃足苦頭，哇哇叫！

晴朗的好天氣，讓主辦單位放下心中擔心因天候不佳，而影響交通的大巨石。

蘭嶼，有「東方的夏威夷」的稱號。今年跑線的設計是一個8字型，跑者一起從蘭嶼鄉公所出發，規劃的路線剛正好環繞蘭嶼一圈。

沿途除了海岸線上的艷陽，再加上得登上紅頭山頂2次！這對跑者的耐熱力與體能，都是極限的考驗！

凌晨三點天色微亮，工作人員便開始了會場布置及準備作業，各路好手則是於凌晨五點準時鳴槍起跑。

大會補給站。 大會提供
大會補給站。 大會提供

沿著規劃路線，一路會依序經過野銀部落、紅頭部落、東清部落、朗島部落、椰油部落、漁人部落。跑者藉由雙腳，一步一步，完整地體會蘭嶼各部落不同的風情，更能深入了解各部落不同的文化。

第一名與第二名的跑者林增田與吳萬定，在上午6:30左右完成第一圈，上午10:04前後差距一秒鐘抵達終點；第三名，林吉宏也只差距第前兩名13分鐘，抵達終點。

起跑後，在持續的高溫下，55位跑者靠著毅力與堅持，全員都在大會下午一點的關門時間之前，完成了二次陡上陡下爬坡與幾乎無遮陰，777跳島馬拉松的第一天蘭嶼賽事。

777跳島第一天蘭嶼場，迎來兩位貴賓，「艾新銳創業顧問」的董事長李吉仁教授，與「康軒文教」的李萬吉董事長。

兩位董事長今年不但熱情贊助與支持，更撥冗參與了這場路跑。當然兩位特別佳賓也以優異的成績，完成了第一天的艱難賽事。他們以行動完成如此硬陡的賽事，也證明了只要對跑步有熱情，不管多大年紀，衝刺吧！不放棄，終點就在眼前！

蘭嶼 馬拉松 高溫 台東

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