跳島777／55名跑者展開蘭嶼首站起跑 全員與兩位貴賓均完賽
2023台灣777跳島馬拉松 – 第一天 蘭嶼
今天（2023/6/11)是2023台灣777跳島馬拉松正式開跑的日子。
各路好手與志工們於前一天便在台東富港搭上「綠島之星」前往第一站蘭嶼，海上一路顛簸。
本來預計下雨的可能性很大，但沿途幸運的居然是大豔陽，氣溫高到破表，讓許多不耐高溫選手可說是吃足苦頭，哇哇叫！
晴朗的好天氣，讓主辦單位放下心中擔心因天候不佳，而影響交通的大巨石。
蘭嶼，有「東方的夏威夷」的稱號。今年跑線的設計是一個8字型，跑者一起從蘭嶼鄉公所出發，規劃的路線剛正好環繞蘭嶼一圈。
沿途除了海岸線上的艷陽，再加上得登上紅頭山頂2次！這對跑者的耐熱力與體能，都是極限的考驗！
凌晨三點天色微亮，工作人員便開始了會場布置及準備作業，各路好手則是於凌晨五點準時鳴槍起跑。
沿著規劃路線，一路會依序經過野銀部落、紅頭部落、東清部落、朗島部落、椰油部落、漁人部落。跑者藉由雙腳，一步一步，完整地體會蘭嶼各部落不同的風情，更能深入了解各部落不同的文化。
第一名與第二名的跑者林增田與吳萬定，在上午6:30左右完成第一圈，上午10:04前後差距一秒鐘抵達終點；第三名，林吉宏也只差距第前兩名13分鐘，抵達終點。
起跑後，在持續的高溫下，55位跑者靠著毅力與堅持，全員都在大會下午一點的關門時間之前，完成了二次陡上陡下爬坡與幾乎無遮陰，777跳島馬拉松的第一天蘭嶼賽事。
777跳島第一天蘭嶼場，迎來兩位貴賓，「艾新銳創業顧問」的董事長李吉仁教授，與「康軒文教」的李萬吉董事長。
兩位董事長今年不但熱情贊助與支持，更撥冗參與了這場路跑。當然兩位特別佳賓也以優異的成績，完成了第一天的艱難賽事。他們以行動完成如此硬陡的賽事，也證明了只要對跑步有熱情，不管多大年紀，衝刺吧！不放棄，終點就在眼前！
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言