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跳島777／第一站明開跑贈書儀式暖身 康軒董事長李萬吉贈蘭嶼國小近30萬元圖書

聯合新聞網／ 記者張立／蘭嶼即時報導
跳島七七七馬拉松明天（6月11日）將在蘭嶼開跑，今日先在蘭嶼國小舉行贈書儀式。 記者張立／攝影
跳島七七七馬拉松明天（6月11日）將在蘭嶼開跑，今日先在蘭嶼國小舉行贈書儀式。 記者張立／攝影

跳島七七七馬拉松明天（6月11日）將在蘭嶼開跑，接下來一連七天會跑遍全台離島。康軒文教集團董事長李萬吉也是明日跑者之一，下午先在蘭嶼國小舉行了一場贈書儀式，將價值近30萬元的圖書、雜誌及數位課程，贈送給蘭嶼的小朋友。

李萬吉本身就是馬拉松及三鐵的愛好者，這次七七七跳島馬拉松活動，除了參加蘭嶼場，也將加入最後一天馬祖的競賽，表示這是「有始有終」。他在致詞時強調，康軒集團贈書蘭嶼是第一次。但不會是最後一次，未來每一年康軒都將提供自家書籍資源，讓離島小朋友也可以快樂、方便的學習。

康軒文教集團董事長李萬吉(右)贈送給蘭嶼國小價值近30萬元的圖書、雜誌及數位課程。 記者張立／攝影
康軒文教集團董事長李萬吉(右)贈送給蘭嶼國小價值近30萬元的圖書、雜誌及數位課程。 記者張立／攝影

這場儀式中，蘭嶼鄉包括蘭嶼、椰油、東清、朗島等四所國小的校長都出席了這場儀式，蘭嶼國小校長夏曼威廉斯在致詞中表達了對康軒集團的感謝，並希望未來在教材中更加重視原住民的文化及習俗，避免歧視事件再度發生。

康軒贈送價值近30萬元的圖書、雜誌及數位課程。 記者張立／攝影
康軒贈送價值近30萬元的圖書、雜誌及數位課程。 記者張立／攝影

台大榮譽教授李吉仁本身已跑了67場馬拉松，這次也報名了蘭嶼馬拉松，他說，再一個月就滿65歲，但對跑步及教育的熱情不會減少，他指出，目前正在從事公辦民營的學校教育活動，希望把優質教育帶進偏遠地區，讓每一個孩子有平等受教的權利。

李吉仁說，跳島馬拉松活動本身就是個創意的展現，他也希望，所有參與這場馬拉松的跑者，不是只是競賽過程中的四、五個小時，每位跑者透過自己的腳，深入了解蘭嶼並盡自己一分力，讓蘭嶼得到更豐沛的資源。

參賽跑者合影。 圖／主辦單位提供
參賽跑者合影。 圖／主辦單位提供

第三屆跳鳥馬拉松，明天將在蘭嶼起跑，後天轉戰綠島，而後到大鵬灣、小琉球、澎湖、金門，在馬祖閉幕，全球共有六十多位選手報名，其中半數來自國外。

馬拉松 蘭嶼 康軒 馬祖 李萬吉 跳島777

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