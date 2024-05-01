玳瑁擱淺卡魚鉤被釣起 治癒野放基隆潮境保育區

中央社／ 基隆30日電
玳瑁擱淺卡魚鉤受傷取名「玳鉤」，癒野放潮境保育區。圖／基隆市產發處提供
玳瑁擱淺卡魚鉤受傷取名「玳鉤」，癒野放潮境保育區。圖／基隆市產發處提供

釣客4月5日在八斗子釣獲一隻擱淺玳瑁，送至中華鯨豚協會所屬海龜救傷站時，因嘴裡卡著魚鉤取名「玳鉤」，在相關單位細心照顧下復原，今天在基隆市潮境保育區野放，重回大海懷抱。

基隆市政府產業發展處晚間發布新聞稿表示，一隻青少年海龜4月5日擱淺在八斗子被民眾釣獲，經中華鯨豚協會派員現勘，確認為活體玳瑁，當天立即送至救傷站檢傷及復建，因被發現時嘴裡有魚鉤，因而取名為「玳鉤」。

產發處指出，「玳鉤」背甲體長約38公分，直線寬約31公分，體重5.6公斤，屬青少年龜，在歷經脫鉤手術與2次血檢後，「玳鉤」身體狀態、覓食能力與游泳能力已達可野放標準，今天下午在潮境保育區野放「玳鉤」。

產發處長林鼎超表示，特別感謝海洋委員會海保救援網、中華鯨豚協會共同投入海龜救援行動，讓海龜救援存活機會大幅提升，統計今年1月至4月，市府已受理海龜通報救援案件計7隻，包含綠蠵龜5隻、玳瑁2隻，市府未來會持續優化場地設備，讓八斗子「海之生」提供救援鯨豚及海龜救傷最好的後盾。

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