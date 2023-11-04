快訊

名下沒土地為何要繳地價稅？稅務局解釋「判定關鍵」

把握好天氣！未來一周迎2波東北季風 「這區」一口氣降7度

不是沾到泥巴！罕見暗色型小白鷺現蹤將軍濕地 21年來僅4次紀錄

中央社／ 台南4日電
台南市將軍濕地3日出現一隻罕見的暗色型小白鷺，引發鳥友關注。對台南來說，暗色型小白鷺很罕見，連同這次紀錄，21年來也只有4筆；在高雄、嘉義、屏東也曾有現身紀錄，多是驚鴻一瞥。（鳥友黃永豐提供）中央社
台南市將軍濕地3日出現一隻罕見的暗色型小白鷺，引發鳥友關注。對台南來說，暗色型小白鷺很罕見，連同這次紀錄，21年來也只有4筆；在高雄、嘉義、屏東也曾有現身紀錄，多是驚鴻一瞥。（鳥友黃永豐提供）中央社

台南市將軍濕地昨天出現1隻罕見的暗色型小白鷺，不知情者還以為是沾了泥巴的小白鷺，調查顯示，台南暗色型小白鷺2002年首次在官田區葫蘆埤現身，21年來僅有4次現蹤紀錄。

許多鳥友今天群集台南市將軍濕地，他們全都是聽聞暗色型小白鷺昨天現身，不畏豔陽趕抵盯梢，想透過專業設備捕捉牠的蹤影。

對台南來說，暗色型小白鷺很罕見，連同此次目擊紀錄，21年來只有4筆，但在高雄、嘉義、屏東也有現身紀錄，多是驚鴻一瞥。

鳥友推測，台南將軍濕地8月下旬出現暗色型小白鷺，如今又在將軍濕地山子腳大排周邊鹽埕現蹤，應該是同1隻鳥兒，來來去去停留2個多月，算是第4筆紀錄。

鳥友黃永豐說，這隻暗色型小白鷺乍看之下，以為是沾到泥巴的小白鷺，甚至誤認為白頸黑鷺，經和其他鳥友討論比對，才證實是暗色型小白鷺，8月下旬至11月上旬可能在沿海濕地移動覓食棲息。

暗色型小白鷺從何而來，繁殖地在哪裡，鳥界並不了解，推測來自於變種或基因突變，但也有人認為是小白鷺和黑色岩鷺的雜交物種，沒有定論。

濕地 台南 基因
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

不只有「生命之樹」 台南扇鹽地景園區最快年底啟用

新北濕地藝術季加碼 「濕地迷蹤」從闖關遊戲體驗生態

秋冬好賞鳥 台東太平溪人工濕地鳥類換裝

台東市太平溪生物棲地多元 鳥類秋冬換裝濕地賞鳥趣

相關新聞

不是沾到泥巴！罕見暗色型小白鷺現蹤將軍濕地 21年來僅4次紀錄

台南市將軍濕地昨天出現1隻罕見的暗色型小白鷺，不知情者還以為是沾了泥巴的小白鷺，調查顯示，台南暗色型小白鷺2002年首次...

「禿毛醜狗姐弟」路倒被嫌髒臭沒人敢碰 志工堅持照顧3個月後大翻身萬人感動：撿到寶

感謝好心人。動保組織的志工日前從路邊帶回一對流浪狗姊弟，他們全身幾乎沒有完好的皮膚，身上的毛幾乎全掉光而醜陋無比，不少路人看到牠們的模樣都相當嫌棄敬而遠之，好在有好心人的通報，志工才得以將這對可憐浪浪姊弟帶回，沒想到照顧3個月後，兩隻狗狗竟脫胎換骨到令志工驚訝的程度。

訊號靜止...台灣黑熊「里高萬」傳死 2天跋涉尋找虛驚一場

台灣黑熊「里高萬」今年8月15日由林業及自然保育署台東分署與在地錦屏部落族人共同野放返回森林，期間透過頸圈上衛星發報器接...

研究霸氣國寶鳥意外拍下罕見寵妻畫面！「天天抱老婆獻吻」學者超嗨：眼睛快閃瞎

動物之間的愛情令人動容。最近一段溫馨影片在網路上瘋傳，有美國國寶鳥之稱的一對白頭海鵰正在築巢，鳥類研究學者在牠們搭建的巢附近放了監視錄影機，沒想到竟錄下一大堆公白頭海鵰狂親母白頭海鵰的曬恩愛畫面，幾乎天天都要狂親老婆，讓學者直呼眼睛都快被閃瞎。

公園驚見「狗臉小獅子」四肢完全消失浮空狂奔！無P照瘋傳 真相曝光網全笑了

這到底是什麼生物？最近一組照片在網路上瘋傳，一隻長出狗臉的小獅子在草地上狂奔，但卻完全沒看到牠的四肢，就這樣浮空在草原上跑動，詭異的模樣讓不少網友傻眼質疑是不是P圖。

目睹最愛娃娃「被上吊」頭下腳上死狀悽慘！虎斑貓急哭狂跳猛出喵拳想救下它

這該有多慌張。一名虎斑貓的飼主發現自家愛貓最喜歡抱著睡覺的動物玩偶髒到不行，就趁貓咪不注意把娃娃拿去洗，結果貓咪無意間看到自己最愛的玩偶被頭上腳下倒掛在曬衣架上，緊張的快哭了不斷想方設法要救娃娃，模樣令人心疼又好笑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。