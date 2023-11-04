不是沾到泥巴！罕見暗色型小白鷺現蹤將軍濕地 21年來僅4次紀錄

台南市將軍濕地昨天出現1隻罕見的暗色型小白鷺，不知情者還以為是沾了泥巴的小白鷺，調查顯示，台南暗色型小白鷺2002年首次在官田區葫蘆埤現身，21年來僅有4次現蹤紀錄。

許多鳥友今天群集台南市將軍濕地，他們全都是聽聞暗色型小白鷺昨天現身，不畏豔陽趕抵盯梢，想透過專業設備捕捉牠的蹤影。

對台南來說，暗色型小白鷺很罕見，連同此次目擊紀錄，21年來只有4筆，但在高雄、嘉義、屏東也有現身紀錄，多是驚鴻一瞥。

鳥友推測，台南將軍濕地8月下旬出現暗色型小白鷺，如今又在將軍濕地山子腳大排周邊鹽埕現蹤，應該是同1隻鳥兒，來來去去停留2個多月，算是第4筆紀錄。

鳥友黃永豐說，這隻暗色型小白鷺乍看之下，以為是沾到泥巴的小白鷺，甚至誤認為白頸黑鷺，經和其他鳥友討論比對，才證實是暗色型小白鷺，8月下旬至11月上旬可能在沿海濕地移動覓食棲息。

暗色型小白鷺從何而來，繁殖地在哪裡，鳥界並不了解，推測來自於變種或基因突變，但也有人認為是小白鷺和黑色岩鷺的雜交物種，沒有定論。