深山夜傳來淒厲女鬼尖叫聲？ 專家曝真實身分：騷擾就違法

深山半夜傳來驚悚尖叫聲？「雪霸國家公園」臉書粉專表示，人員在深山巡查的夜裡，森林深處偶爾傳來深沉又高亢又帶點淒厲的鳴叫聲，「小編同事們覺得是女鬼的叫聲，不過如果親眼見到，又發現可愛到令人愛憐」，牠是台灣第二大的貓頭鷹「褐林鴞」。

雪霸國家公園說，貓頭鷹主要有2類，草鴞科和鴟鴞科，褐林鴞是台灣本島12種的貓頭鷹中體型排行第二大者，主要以鼠類、蝙蝠、飛鼠、松鼠或幼獸等動物為食，在野外白天很少被記錄，同時也分布於喜馬拉雅山脈至東南亞地區。

褐林鴞雖然已是森林中的頂端掠食者，雪霸國家公園說，在聽到大冠鷲的叫聲時，親鳥還是一直轉頭在警戒，畢竟保護幼鳥是現階段最重要的事。幼鳥孵化後到4個月前都是披著白羽，有人因此而稱牠「雪寶」，隨著時間再慢慢轉換成褐色羽毛，「看到牠時總想到哈利波特，不過幼鳥對親鳥的依賴性很強，可能無法請牠幫我們送信」。