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台中秋紅谷再迎超萌黑天鵝寶寶！ 產下4顆蛋預計7月孵化

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中秋紅谷景觀公園內的兩隻黑天鵝，2月誕生5隻可愛黑天鵝寶寶，如今又產下4顆蛋，將再喜迎新生。圖／台中市政府提供
台中秋紅谷景觀公園內的兩隻黑天鵝，2月誕生5隻可愛黑天鵝寶寶，如今又產下4顆蛋，將再喜迎新生。圖／台中市政府提供

台中秋紅谷2月喜迎5隻黑天鵝寶寶，3月滿月，接著又將成為「哥哥姐姐們」了。近期中市府建設局發現，黑天鵝再產4顆蛋，預計6月底、7月初將再迎新生命。

建設局長陳大田表示，秋紅谷得天獨厚的良好休憩環境，讓黑天鵝成功孵化出下一代，在專人用心的照護下，於5月再次下蛋，將為黑天鵝家族再增加新成員，預估6月底、7月初，將再次迎來新生命，秋紅谷公園已成生態保育的示範場域。

建設局以天然樹枝及茅草，為黑天鵝打造最舒適的場所，另為避免其他動物與人為侵擾，湖畔也種植野薑花、美人蕉等，作為天然綠籬屏障，孵化期間也調整飼料箱位置，增加即時監控設備，由專人飼養照護，量身打造適合的棲地環境。

陳大田說，2月孵化的黑天鵝寶寶們已成為公園內最受歡迎的主角，吸引大批攝影愛好者前來拍照，也有許多親子特別來看黑天鵝家族，萌萌鵝寶寶跟著鵝爸媽游來游去，可愛樣子非常吸睛。

提醒民眾，黑天鵝孵育期間請與黑天鵝保持距離，干擾性行為將影響孵育率，黑天鵝以草食為主，照護專人會視情況為黑天鵝補充營養，呼籲市民切勿餵食、勿驚擾或傷害牠。

台中秋紅谷景觀公園內的兩隻黑天鵝，2月誕生5隻可愛黑天鵝寶寶，如今又產下4顆蛋，將再喜迎新生。圖／台中市政府提供
台中秋紅谷景觀公園內的兩隻黑天鵝，2月誕生5隻可愛黑天鵝寶寶，如今又產下4顆蛋，將再喜迎新生。圖／台中市政府提供

天鵝 秋紅谷
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