快訊

救了立委蔡易餘一命的座車 Toyota Alphard到底是何方神聖？

台灣的養殖石斑 外銷為何只有中國這條單行道？

Omicron BA.5首見本土2案例 羅一鈞：家人接送車中感染

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香山沙丘小燕鷗繁殖季來了 竹市府籲不得進入以免挨罰

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
小燕鷗由雌雄鳥輪流孵蛋。圖／竹市府提供
小燕鷗由雌雄鳥輪流孵蛋。圖／竹市府提供

新竹市香山濕地南段沙丘近日逢小燕鷗繁殖季，多處可見築巢孵蛋，但常因大潮潮水淹沒巢位造成孵育失敗；竹市府今天呼籲民眾遠離小燕鷗築巢區香山沙丘，該處不僅是國家級重要濕地，也是新竹市濱海野生動物保護區，除申請外不得任意進入，違者最高可罰25萬元。

竹市府產發處指出，小燕鷗為二級保育類，體長約25公分，黑灰相間羽色，每年4月開始自澳洲、紐西蘭等地北遷，來到台灣築巢繁衍下一代，7至8月時再南遷，小燕鷗偏好在開闊的海岸砂礫地築巢，每巢會有1至3顆蛋，由雌雄鳥輪流孵蛋和育雛。

不過，小燕鷗的巢是無結構的巢型，不同於常見的碗狀或盤狀樹枝巢，常常僅是沙地上的小凹槽，很不起眼，蛋及雛鳥具接近沙灘顏色的保護色，容易不小心就踩到蛋或雛鳥，因此人為活動常有意或無意造成干擾或破壞，非常需要保護遠離不干擾。

市府強調，香山濕地（包含香山沙丘）是國家級重要濕地，也是新竹市濱海野生動物保護區，除申請外不得任意進入，呼籲民眾給小燕鷗一個溫暖的繁衍場所，遵守規定勿任意進入，發現有騷擾、獵捕、宰殺或不法利用等情事，請通報1999或海巡單位。

小燕鷗偏好在海岸開闊砂礫地築巢。圖／竹市府提供
小燕鷗偏好在海岸開闊砂礫地築巢。圖／竹市府提供
小燕鷗蛋殼花色接近沙灘顏色，具保護色。圖／竹市府提供
小燕鷗蛋殼花色接近沙灘顏色，具保護色。圖／竹市府提供

濕地 野生動物保護區 新竹

延伸閱讀

竹市府助台大醫院整合擴院用地 蘇貞昌：全力支持興建

五股變電箱爆炸1564戶停電 原因是...小鳥築巢惹禍！

桃園市攜手民間團體 保育小燕鷗繁殖棲地

保育類小燕鷗繁殖棲地 桃市府與中油等簽合作意向書

相關新聞

見路邊黑狗太帥 他「派愛犬色誘回家」被逮喊冤：只是想讓牠們交配生孩子

史上最狂偷狗事件！一名男子家中飼養一隻白色狗狗相當可愛，某天他帶愛犬出門散步時，在路上看到一隻黑狗驚為天人，覺得黑狗長得超漂亮，竟動了歹念「派出自家白狗色誘」想拐走黑狗回家配種，警方接獲通報後立刻逮到人，離奇的犯案動機讓不少網友直呼傻眼。

醉女路邊看到小灰貓經過被萌翻 嗨爆呼喊牠過來摸摸..一見正面嚇傻逃跑

是有沒有這麼眼花？一名女子喝醉酒跟朋友在路上閒晃，看到遠方一隻灰色小貓很可愛，女子興奮大叫起來，呼喚著貓咪趕快過來給自己摸摸，結果沒想到小灰貓回應了女子呼喚走過來，卻發現是一隻浣熊，嚇的女子跟友人花容失色。

超狂記者採訪！麥克風遞浪貓眼前牠傻眼 下秒「喵」1聲回應：朕知道了

近日一段影片在網路上掀起熱議，南韓電視台記者在首爾市中心針對野生浣熊出沒並攻擊犬貓一事進行採訪，訪問了一些民眾的觀點，結果記者竟然採訪了貓，貓咪回答了一聲「喵」太過爆笑，許多網友紛紛讚爆記者的創意。

香山沙丘小燕鷗繁殖季來了 竹市府籲不得進入以免挨罰

新竹市香山濕地南段沙丘近日逢小燕鷗繁殖季，多處可見築巢孵蛋，但常因大潮潮水淹沒巢位造成孵育失敗；竹市府今天呼籲民眾遠離小...

怕自己痛？白羊加速衝撞緊要關頭卻急煞 輕「叩」一下吸千萬觀看

想決鬥就來吧！網路上近日流傳一隻羊咩咩和一頭牛正面衝突的畫面，過程中白羊一度退到十步以外的距離，看似想助跑衝撞對方，沒想到結果卻讓網友跌破眼鏡。

40度熱浪強襲！2000↑頭牛「倒地活活熱死」 屍體多到看不見盡頭驚悚片曝

近年來極端天氣造成許多生態浩劫。近日一部影片在網路上瘋傳，由於熱浪來襲，許多地區紛紛突破最高溫紀錄，有2000多頭牛因為不耐40度高溫，直接熱衰竭倒地身亡，橫屍遍野的景象相當駭人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。