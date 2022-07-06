香山沙丘小燕鷗繁殖季來了 竹市府籲不得進入以免挨罰

新竹市香山濕地南段沙丘近日逢小燕鷗繁殖季，多處可見築巢孵蛋，但常因大潮潮水淹沒巢位造成孵育失敗；竹市府今天呼籲民眾遠離小燕鷗築巢區香山沙丘，該處不僅是國家級重要濕地，也是新竹市濱海野生動物保護區，除申請外不得任意進入，違者最高可罰25萬元。

竹市府產發處指出，小燕鷗為二級保育類，體長約25公分，黑灰相間羽色，每年4月開始自澳洲、紐西蘭等地北遷，來到台灣築巢繁衍下一代，7至8月時再南遷，小燕鷗偏好在開闊的海岸砂礫地築巢，每巢會有1至3顆蛋，由雌雄鳥輪流孵蛋和育雛。

不過，小燕鷗的巢是無結構的巢型，不同於常見的碗狀或盤狀樹枝巢，常常僅是沙地上的小凹槽，很不起眼，蛋及雛鳥具接近沙灘顏色的保護色，容易不小心就踩到蛋或雛鳥，因此人為活動常有意或無意造成干擾或破壞，非常需要保護遠離不干擾。

市府強調，香山濕地（包含香山沙丘）是國家級重要濕地，也是新竹市濱海野生動物保護區，除申請外不得任意進入，呼籲民眾給小燕鷗一個溫暖的繁衍場所，遵守規定勿任意進入，發現有騷擾、獵捕、宰殺或不法利用等情事，請通報1999或海巡單位。 小燕鷗偏好在海岸開闊砂礫地築巢。圖／竹市府提供 小燕鷗蛋殼花色接近沙灘顏色，具保護色。圖／竹市府提供

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