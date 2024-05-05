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潘光中／幕府將軍從史實到影像 綿延超過4百年的東西文化衝擊

聯合報／ 潘光中，專業編劇
真田廣之在「幕府將軍」飾演吉井虎永領主。圖／Disney+提供
真田廣之在「幕府將軍」飾演吉井虎永領主。圖／Disney+提供

說到日本中古歷史的戰國時期，差不多就和我們的三國時代一樣，儘管是戰亂之世，反而造就人文薈萃、名將輩出，留給後世無盡的景仰與想像。而這種遐思不僅在自家國內傳承，還蔓延到異文化圈。Disney+熱播中的影集「幕府將軍」，就是這樣一部文化外溢效應下的產物。

小說版的「幕府將軍」是作家詹姆斯克萊維爾，在上世紀70年代發表的一篇虛構歷史長篇，以大航海時代的英國水手威廉亞當斯的生平為基底，講述了一段橫跨大半個地球，來到東方神祕國度的奇幻冒險之旅。

史實中的亞當斯在大名間的殺伐爭鬥下幾經生死波折，得以在日本落地生根，甚至獲得武士身分和自家領地；克萊維爾藉由他的生平、再添加自己的想像，重塑了一個充滿血腥獵奇的戰國亂世，並將其中各個人物（當然也是假借加杜撰）描寫得活靈活現，撰寫出一部轟動文壇的經典著作。

實際上，克萊維爾本人的經歷比起亞當斯也不遑多讓。他是英國皇家海軍軍官的兒子，出生於澳洲雪梨、在英國本土受教育，二戰時期被徵召入伍派往東南亞參戰，不幸淪為日軍戰俘，直到日本投降才獲釋。戰後因傷退伍，並進入電影圈工作，具備製片、導演、編劇，以至小說作家等多重身分。代表作除了「幕府將軍」、還有「大班」、「豪門之家」、「外人」、「大逃亡」等等，幾乎都是以西方視角窺視東方神祕文化的異文化衝擊故事。

「幕府將軍」發行後不過短短數年，就達到了千萬冊銷量，透過克萊維爾本人的斡旋，由英美兩地的片商合資，推出由李察張伯倫、三船敏郎主演的電視影集，獲得極高的收視佳績。隨後又精簡成兩小時的電影版在亞洲各地方發行，特別在日本市場引發相當大的回響，連同翻譯成日文版的原著小說，推動了一股穿越文本輕小說的流行風潮，至今已過40年歷久不衰。

如果說當時「幕府將軍」小說及影視產品，是一套包裝著異國文化風情、從西方吹向東方的文化侵攻之作；那麼Disney+最新這一版「幕府將軍」影集，藉著真田廣之為首的大量日籍主創加入，在在補強了原著中缺乏的東方視點後，既是正統東洋文化給好萊塢的慷慨反饋，無疑也是當頭棒喝的正面反攻。

一段發生在十七世紀的日本戰國歷史，由二十世紀的美國作家發揚光大，進入廿一世紀後再重新被日美主創合力完美詮釋。背靠著串流平台的大量注資，新版的「幕府將軍」無論在場景、服裝、道具、場面規模上，都比上一版來得更加精緻與豪華，甚至比ＮＨＫ每年一度的大河劇都猶有過之。這場綿延超過4百年的異文化衝擊，再次真實上演。

日本 英國

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