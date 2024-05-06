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施振榮／從「微笑曲線」看表演藝術如何永續

聯合報／ 施振榮
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朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監朱宗慶老師，在四月廿九日於名人堂發表他對表演藝術與「微笑曲線」的看法，希望表演藝術界能因為了解並實踐「微笑曲線」的策略，幫助表演藝術工作者持續創造價值。

從「微笑曲線」來看表演藝術這個行業，製造在表演的現場而要完成一場表演，包括所有演員、場景、道具等等，相對投資大，如果只有一次性演出或檔期短的演出，往往分攤下來的成本相對偏高，且能創造的收入亦相對有限。

如果要解決這個問題，解決之道就是善用科技。尤其是表演藝術的演出場景，如何利用科技以重複使用，並且容易複製，方能有效降低成本。此外，劇團也要借重新科技，透過網路平台拓展新市場，打破時間與距離的限制，成為劇團創造新收入的重要管道，實體與網路同時運作，彼此並不衝突。

尤其針對要放在網路平台上播放的創作及演出內容，錄影時要重視效果，有時甚至要特別安排錄影專場，且影片後製也十分重要，不能只為省錢，否則效果不好。

能否創造價值，就是永續的關鍵。從「微笑曲線」來看，表演藝術團隊在左端的研展就是創作內容，創作內容要好，要能持續吸引消費者的目光與支持；至於表演藝術團隊在右端的品牌形象定位要好，才能爭取到巿場的認同與肯定。

表演藝術所創造的價值，是為社會創造無形、間接、未來的隱性價值。要追求永續，很重要就是需要有人為這些支出來埋單。從使用者付費的觀點來看，就是要有贊助單位（如企業贊助或政府補助）或消費者（觀眾購票）來埋單支持，表演藝術團體才能永續經營。

當然演出票房的好壞，也是能否永續的重要關鍵，票房好才能創造較高的收入。相對的，演出受到市場肯定，可以累積品牌知名度與影響力，爭取企業贊助也較為有利。

除了創造收入外，如何有效降低成本也是重要的思考點。以劇團演出的人事成本來看，如何控制演出人員人事成本，是放在固定成本或變動成本，也影響很大。例如美國聞名世界的音樂劇「貓」（CATS）來台演出，是結合美國貓（美國明星演員）與台灣貓（台灣在地的舞蹈系學生）攜手演出，可以大幅降低整體製作成本。

對表演藝術劇團來說，包括演出人員的費用、場景及道具的成本、演出的場次等等，攸關成本費用的高低。在劇團努力提升創造價值的同時，如何有效降低成本也是追求永續的重要關鍵點。

最後，「新微笑曲線」強調體驗經濟與共享經濟，表演藝術要提高所創造的價值，就要藉由不斷創新，才能為觀眾帶來更多更好的創新體驗。至於共享經濟，就是要藉由科技的引進，讓資源可以共享，包括場景與道具，藉由科技創新得以重複使用，也藉由科技開啟新的觀眾群以提升收入，並與整個演出的生態鏈整合在一起，才能協助劇團朝永續經營邁進。

（作者為宏碁集團創辦人、智榮基金會董事長）

共享經濟 微笑曲線 美國

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