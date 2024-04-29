朱宗慶／表演藝術與「微笑曲線」

表演藝術的夢想之旅通常由三大核心要素支撐：內容、舞台和觀眾。這三者的相互作用，形成了一個表演藝術團體成功與否的基石。首先，內容是表演的靈魂，創新和深度是吸引觀眾的關鍵。創作者通過不斷的創作和演繹，累積豐富的作品並形成了獨特的品牌特色。這些作品不僅要具有藝術性，還要能觸及觀眾的情感，引起共鳴，從而留住觀眾的心。

其次，舞台是藝術表達的關鍵場域。多樣的場地不僅提供了展演的空間，也賦予每場表演獨特的氛圍和觀眾體驗。從劇院、音樂廳到戶外空間或非典型表演空間，每一種場地都提供了不同的觀看角度和體驗，這增加了表演的吸引力和可觀性。

再者，觀眾是實現夢想的關鍵。他們不僅是作品的接受者，也是藝術表達的參與者；表演藝術團隊必須透過高質量的表演，以及創造性的和團隊的互動，來建立與觀眾的深層連接。對團隊來說，將一次性的觀眾轉變為長期的支持者，是一個挑戰，也是持續發展的關鍵。

一九九二年，施振榮先生由「再造宏碁」的經驗提出了著名的「微笑曲線」（Smile Curve）概念。簡略而言，從橫軸來看，由左至右代表產業的上、中、下游，左端是技術和專利的研發，中段是製造和組裝，右端則是品牌的行銷與服務；縱軸則代表了附加價值的高低。「微笑曲線」的主張，即是鼓勵企業往左、右兩端能夠提高附加價值的方向邁進。

事實上，不同產業領域都有各自的「微笑曲線」，可以詮釋其附加值所在。以表演藝術來說，左端是舞台內容的研發，右端是面向觀眾的品牌與服務。導入「微笑曲線」的策略思考，表演藝術團隊可以見證觀眾支持的力量。

在朝向品牌與服務端的過程中，培養新的觀眾群，建立和維繫觀眾的支持，並將他們轉變為藝術的長期愛好者，是任何表演藝術團隊成功的關鍵，也是實現藝術使命的重要策略。雖然具有一定的挑戰性，但卻是團隊非常重要的功課。

現今，面對全球新挑戰，施振榮先生進一步提出了「新微笑曲線」，主張在新經濟時代創造更高的附加價值的多維思考，強調藉由跨領域整合創造新體驗，並透過共享資源創造新價值。對表演藝術來說，這個強調共享與體驗的「新微笑曲線」實為新的契機，因為它能夠讓「隱性資源共享」發揮力量。

表演藝術不僅是一種表達，它是一種與觀眾共鳴、共享的旅程；觀眾的互動和反饋為藝術創作提供了生命力，使藝術作品得以在社會中扮演更深遠的文化和教育角色。因而了解並實施「微笑曲線」的這些策略，將幫助表演藝術工作者在不斷變化的藝術世界中站穩腳跟，持續吸引和激勵觀眾。這樣，藝術和夢想將持續發展，方能影響更多的人，體現藝術的本質價值和意義。（作者為朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監）