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劉憶如／由鮑爾記者會談經濟「軟著陸」

聯合報／ 劉憶如（香港北威國際集團董事總經理、台大財務金融系兼任教授）
美國阻降通膨有初步效果，聯準會主席鮑爾26日一如預期，再宣布升息一碼。（美聯社）
美國阻降通膨有初步效果，聯準會主席鮑爾26日一如預期，再宣布升息一碼。（美聯社）

劉憶如
劉憶如

台灣昨日(二十七日)清晨美國聯準會會後宣布升息一碼，是這一波升息波段第十一次升息，聯邦基金利率一年多來自零至百分之零點二五，調高至百分之五點二五至百分之五點五。聯準會主席鮑爾會後記者會中，數度重申仍將等待新的通膨及就業數據出爐，才會決定今年九月會否繼續升息。鮑爾也強調，升息「過與不及」的兩端，均有極大風險，聯準會也因此將會「非常有耐心」的「停看聽」。

整場記者會中，鮑爾態度堅定，以同一種清楚明確的基調回答記者各種不同的提問，似乎在接近升息波段「最後一哩路」的當前，聯準會更加謹慎小心。若沒有其他意外事件發生，鮑爾顯然期待能創下「抗通膨、軟著陸」的完勝紀錄。

歷史上，除了少數幾次的例外，一般而言升息抗通膨總要付出經濟衰退的代價。這是因為利率調升後，隨著借貸成本的增加，個人消費與企業投資下降，雖然因此減低物價上漲的壓力，卻也因總需求下降而導致景氣下滑；甚至因為力道過猛，造成經濟負成長，成為所謂「硬著陸」的情況。

但另一方面，過去也有好幾次的經驗，因為想要避免硬著陸，因此在通膨稍有緩解之際，便停止升息(甚至開始降息)，結果卻是通膨捲土重來，央行只得再度走上升息之路。政策反覆的結果，不但通膨無解，更賠上經濟成長，造成例如一九八零年代美國的「停滯性通膨」。鮑爾所謂過與不及兩端的風險，也來自於此。

去年聯準會啟動一百年來最激烈的升息，幾乎所有人都認定將重創經濟；鮑爾卻說，一九六五年以來曾有三次升息卻軟著陸的例子。鮑爾的目標，不言而喻。一年多過去了，美國就業市場始終強勁，失業率更自疫情期間最高的百分之十五，一路下降且維持在百分之三點六的五十年來低檔。名目薪資上漲的幅度超過通膨，實質薪資的上漲更因此帶動民間消費的增加，形成經濟成長正循環。今年六月份通膨率下降至百分之三，國際貨幣基金幾天前也再度上調美國今年經濟成長至百分之一點八。至此，美國經濟軟著陸的機率已愈來愈大。

細看過去幾次軟著陸的達成，可看見央行的運氣和技術都很重要。今年的暖冬，中國的內需疲弱，皆促成能源等大宗商品價格的下降，原本的供應短缺也因全球疫情獲解而舒緩。運氣之外，鮑爾屢次聲明通膨降至百分之二目標之前不考慮降息，也成功建立聯準會的抗通膨信用，更進一步降低市場通膨預期。另外，鮑爾數度表明不會因抗通膨而棄就業不顧，更安定消費與投資信心，凡此種種，對於通膨下降及經濟持穩，都有貢獻。

今年六月份，美國消費者物價指數(ＣＰＩ)年增率下降至百分之三，較通膨率最高去年六月的百分之九點一大幅縮減。剔除波動較大的能源及糧食價格後，六月份的核心ＣＰＩ通膨率百分之四點八，亦較去年最高十月份的百分之六點三持續下降；聯準會最關注的個人消費支出(ＰＣＥ)今年五月年漲率百分之三點八，也較去年最高六月份的百分之七下降近半。鮑爾昨天記者會中說，這些趨勢雖正面，但聯準會也會維持耐心，繼續觀察未來發展至九月。期待升息循環盡快落幕，期待鮑爾抗通膨有成，也期待軟著陸的到來。

（作者為香港北威國際集團董事總經理、台大財務金融系兼任教授）

通膨 美國聯準會 升息

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