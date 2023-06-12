馬凱／為青年請命請從居住始

馬凱 跟隨日本與南韓的腳步，台灣的少子化問題也日益惡化；不僅早已「生不如死」，而且少子化不斷影響未來。私立大學、高中一個接一個停止招生；勞動力減少，缺工年年加重；市場需求減弱、產業生產力降低，整體經濟的活力自亦不斷萎縮。這些都是「失落四十年」的日本長久的窘境，若不力求改弦更張，也會是台灣無法逃避的命運。

但在這個向下的漩渦當中，台灣的年輕人承受最大的苦難。經濟前景暗淡，他們自是見不到光明的未來；經濟動力餒弱，薪資所得不進而退，生產者日寡，受撫養者平均壽命延長，負擔反而加重。凡此種種，都成為他們肩頭不斷加重的負擔。

不僅立業前途茫茫，最基本的成家更有如噩夢。成家要有個安身立命之所。但薪資停滯而房價高漲，台灣的房價所得比已逾廿倍。房價動輒千萬以上，利率又隨著通膨快速竄升，卅年的房貸已成主流，有多少年輕人敢輕易背負這卅年的重擔？

即使咬緊牙關勉力求得棲身之所，完成婚姻大事，可又要面對生兒育女的十餘年重擔。生育可能是最輕而易舉的事，出生之後從托育到幼兒園等等，每月所費又要占全家收入之半。要享受天倫之樂，一個年輕家庭需要鼓起多大的勇氣養育兒女？在一個子女之外，敢多生多養嗎？

每個主政者面對如此嚴重的少子化、高齡化國安問題都該全力以赴，務求徹底解決，但執掌政權及國家資源者，難道不應關心這數百萬年輕人的痛苦與壓迫，努力讓他們幸福安樂？

不過，國安問題早已在幾任總統口中念念有詞，也信誓旦旦，要重視要解決，問題卻不斷惡化，予欲無言。眼前又要選出新的主政者，這個大問題暫且不論，但不管是視為無可逃避的責任，還是為了爭取年輕人的選票，候選人應以最大的決心與最有力的手段救台灣年輕人於水火之中。

固然看來千頭萬緒，不知如何面面俱到；但若抓住一個關鍵，問題可迎刃而解。那就是從居住下手。儘管許多中央與地方首長都聲稱建設多少社會住宅，但因為執行效率太低，總量太少，根本無濟於事。

解決居住問題，要從三方面下手。第一，取得土地。台灣地狹人稠，但與其他小國如新加坡、香港相比，我們有很大的土地面積可供居住。只是數十年來一直強調農地農用，相形之下，不論建地、用水都受到極大的排擠。其實依現代戰爭性質，早已不能等待下田耕作供應糧食所需，許多農地應改投入具有更大國安意義的居住使用。同時，為保障不致落入投機炒作，這些大片土地都應只租不售，建設使用權社宅。

第二，購屋財源。地上權社宅由政府負責建設，其成本能夠大幅降低。但為支持年輕人購屋，政府可將目前的勞保、勞退等均改為個人儲蓄帳戶，一方面由專家操作，大幅提高收益率；一方面可在合理規範下，允許儲戶提出一定金額做為購買前述社宅貸款。目前二者合計，在勞工自提六％的情況下，可達月薪廿三點五％，幾近新加坡公積金的七成；若勞工可為購屋自提更高比率，應付房貸即綽綽有餘。

第三，這些社宅的分配，應仿新加坡，由勞工點數高低論定；家有二胎、三胎者點數可大為提高，則對少子化問題也會大有助益。

若再進一步增加公托、公幼及其補助，年輕人與國家都會獲益無窮！（作者為經濟評論者）