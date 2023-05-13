楊志良／民進黨續執政 將喝更多孟婆湯

楊志良 日前國民黨立委在NCC主委的辦公室門口靜坐，被行政院長陳建仁批為做了很壞的示範，民進黨立委許智傑等亦批為不理性。此舉顯示民進黨執政以後，用鉅額你我納稅人的民脂民膏，製造海量的孟婆湯，提供綠營自己及廣大的民眾服用，大家不醉不歸，好臉不紅氣不喘的以今日之我否定昨日之我。綠營因為喝多了孟婆湯，忘了當年邱議瑩立委在法務部長辦公室門口，不但靜坐，甚至一腳踢破部長室的門。

更不用說總統蔡英文，光是確有紀錄的髮夾彎，最少就有廿項。從在野時聲嘶力竭反萊牛，執政後就開放萊豬；到在野時說ECFA喪權辱國，執政後就改口可以創造雙贏；又說民眾的聲音，說一次、兩次聽不見，第三次就可以拍桌子。本人在此就恭請「館長」及朱學恒，在總統府前擺設一張桌子，再放置蔡英文的立像，全民共襄盛舉去拍桌子。

當年行政院長劉兆玄邀請本人擔任衛生署長，一再推託不成，最後想到一個妙招，必然可以全身而退，回去亞大當我的講座教授、繼續寫文章罵人。我就請問劉院長，衛生署家大業大，有四大局、廿個署立醫療機構，這些人事安排，院長有何交代？心想他一定有口袋人選，只要他一開口，我就可以起身一鞠躬，謝謝召見。沒想到劉院長居然說完全沒有，且日後在我任內，不管是總統、副總統、行政院長、副院長，從來沒有交代一個人事或一塊錢的經費運用。本人就任的第二天就發生八八水災，劉院長因為去理髮被砲轟，一個月內就下台，真是臉皮太薄了！與今日綠營無恥、無能、貪腐的政務官相比，真可說是要臉的被不要臉的打敗了。

依照劉前院長的標準，目前綠營的政務官早就不知道要下台幾次，甚至該切腹了！馬英九前總統自詡清廉及權力自制，但在下任後多案被列為被告，跑法院成為日常功課。為了準備答辯，想來對他避免失智大有助益，幸好幾乎全數過關。但受富邦一次魚翅宴招待，卻被「傳頌」至今。對照今日官員，無恥到駭人聽聞。鄭麗文立委質詢中選會主委李進勇，為什麼屏東九合一選舉沒有依照SOP開票？竟回答說是開票所工作人員都是學校推薦，應該由學校懲處，與中選會無關，好一個民進黨官場現形記。

此次大選，民進黨必然繼續執政，因為想爭取大位的藍營人士中，最像國民黨的不是國民黨員，是國民黨員的卻幾乎沒進過中央黨部。再者，習蔡一家親，只要台灣大選，習近平必然助綠營一臂之力。例如當年中共助台獨教父李登輝三個飛彈；再來是上次大選，一手導演「反送中」到高潮；這次一定為抗中保台威嚇台灣。而綠營為延續政權，在孟婆湯以外，什麼骯髒事都敢做；例如可能藉中共威嚇宣布戒嚴。成千上萬的追隨者，可以繼續當官吃銅吃鐵，包括「死人骨頭」；至於台南的廢石渣壘球場，嫖官找廠商買單等多少弊案，反正法院及監察院都是他家開的，早就沒有雙標、只有綠標了。

此外，美國從來不希望藍營執政，因「和中保台」必然「疑美」，哪裡符合美國要綠營繼續「抗中保台」圍堵老共的大戰略？但民進黨如必然繼續執政，台灣哪能不亡！（作者為退休教授、前衛生署長）