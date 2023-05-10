王建煊／王老先生講故事之292：我的車子怎麼變乾淨了！

很多勞動，當你喜歡做、甘願動的時候，就會變得是件喜樂的事。

有次我在舊金山看到一家洗車場，同時在場的車子有十幾輛，洗車工人不下二十位，多數為墨西哥人。他們每人都洗得很開心，走路是用跑的以爭取時間。

為什麼他們會洗得這麼開心？因為他們到美國來打工是希望接濟老家的人，能找到這份工作，深覺生活有著落，已是喜出望外。加以每多洗一輛車，就會多一份獎金，所以洗得快樂。

喜歡洗車

我把洗車當運動，所以每次要洗車，我都很高興，起碼沒有怨言。有次我洗完自己的車，感覺運動量還不夠，就幫停在旁邊的車子也洗一下，一下子洗了三輛車，車主隔天發現自己的車子被人洗乾淨了，又不知是誰洗的，大為驚奇，心想怎麼天下還有這種好人？

另一次一早七點多我洗完自己的車子，發現停在旁邊的一輛車子，非常髒，車子還是熱的，顯然早上已經開過了。我就幫他洗一下，正在擦乾的時候，車主出現了，是位職業婦女，她才剛送孩子上學，現在趕著上班，一天忙到晚，當然少有時間洗車。

補足我的運動量

車子誰不想乾乾淨淨的，但有時就是沒時間洗，甚至連開到洗車場去洗的時間都沒有，有人幫她洗乾淨了，心中感激之情真是溢於言表。那位太太看到我在幫她洗車，睜大著眼睛，連說：「不敢當！不敢當。」

我想那天早上，這位太太是高興的，而我也是高興的，其實並沒有做什麼，只是舉手之勞，況且主要目的，還是補足我的運動量而已。

鑽牛角尖，想不通

很多時候，我們想通了會快樂，算對了也會快樂。但是奇怪的是，很多人常常鑽牛角尖，想不通，自尋煩惱。有人精打細，但是人生算術總是不及格，每次都是要算到自己不開心為止。

這難道不是很奇怪的事嗎？其實「欲除煩惱須忘我」。不要本位主義，事事只為自己著想，有時多做點令別人高興的事，定能體會到老子說的：「既以為人己愈有，既以與人已愈多」，付出一點點，收穫特別多！

（本文與台灣醒報同步刊登）