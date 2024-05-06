叩關WHA 賴上任後兩岸互動指標

即將召開的世界衛生大會WHA，是賴準總統上任後遭遇的第一場國際會議，從國際局勢和兩岸互動觀察均具指標性。日前美國務卿布林肯發表聲明，強力鼓勵世衛組織恢復邀請我國以觀察員身分參與WHA。蔡政府的黨政機器迅即口徑一致誠摯感謝美方支持。

蔡政府的文宣內容，技巧性略過布林肯在聲明中也提及，台灣曾於二○○九年至二○一六年以觀察員身分受邀參與WHA。值得注意的是，當年獲邀正值馬政府期間，並非靠某些國家的使力。反觀蔡執政的八年，我方始終無緣參與WHA、國際民航組織年會ICAO或任何國際組織及會議，當局除連續表達遺憾與不滿，對造成與國際脫軌的原因卻無視，也不願面對國際新形勢，以為單憑美國的口惠即能換取入會門票。

我國從李登輝總統時期即推動有意義參與國際組織案，扁執政時正值東亞爆發SARS疫情，我國深受其害。駐外機構掌握國人受難的危機，銜命促請各駐在國發揮同情心，於WHA支持我以觀察員身分參與的提案。外交部並責成各館處以駐在國於WHA表決提案時的投票立場作為考評，對於若干指標性的國家，則力洽將反對態度修正為緘默或不投票。回顧我友邦的提案，在WHA不僅列入議程，至少獲得普遍性聲援及聲量。

反觀蔡政府的黨政大員，於新冠疫情肆虐初期，趁機嘲諷世衛組織及其秘書長，紀錄猶在，時任副總統陳建仁的發言亦不遑多讓。蔡總統琅琅上口的「口罩外交」，以為外交如同現買現賣的買辦交易，置國人健康於美商利益之下，殊不知她八年叩關WHA，皆徒勞無功。

預期今年仍將不得其門而入的情況下，民進黨當局會循例組成世衛行動團赴日內瓦，由新任衛福部長率隊前往，以公費結合相關公衛團體進行場外交流。希望今年的代表團成員，無論是去蹭溫度，或是與友邦及友好國家進行實質會談，建議當局應慎選代表，在面對媒體和國際政要時侃侃而談，避免過去我方主談者因缺乏國際場域歷練而臨陣怯場、應對失措，卻要幕僚預為鋪陳或事後彌補的窘況。

如果準總統只知道依循前朝辦外交搞大內宣，國人將如何信賴和期待賴政府？