中美博弈 賴別想押寶還沾沾自喜

美國國務卿布林肯，一年內連二次訪問中國大陸。與上回不同的是，此番行前，布林肯並沒有召開記者會；同時，曾居間協調的季辛吉先生，業已仙逝。

取而代之的，則由美國企業家與美商同業組織，於三月底組團，先行到訪北京拜望和發表深化中美經貿的積極善意。另一方面，布林肯在返美之前馬不停蹄的在大使館內召開國際記者會，以回應各方問題和申辯其來訪立場。

在一如原本的計畫安排，會晤大陸國家主席習近平與外交部長王毅之後，布林肯在北京立即接受ＢＢＣ駐北京記者Laura Bicker，以及美國國家廣播公司（ＮＢＣ）記者Steve Inskeep的另外兩場專訪。

綜合這三場在北京的記者詢答，布林肯可說是即席回應了中方所釋出的評論。針對記者的側面觀察，中方對布林肯訪中有強硬的立場解讀，布林肯則坦承說明與直接答覆：那就是美國國務院秉承美、中高層晚近的電話與去年年底在舊金山ＡＰＥＣ峰會的會面內容。因此，中美的各項分歧，甚至是高爆衝突，都無礙於繼續保持接觸、緊密溝通，與時不時會發生的相互較勁。

準此觀之，因為美國企業界的獲利需要，像是全面受制裁的華為，依然能在新機款內採用和買到Intel的先進晶片。而受美方嚴格出口管制的輝達ＡＩ晶片，雖然前景看淡，但此番雙邊的成就之一，就是要展開在人工智慧領域的對話，與未來在應用上的規範談判。

強國之間的算計與抗衡決心，絕不容被小覷；倒是強權之所以走入殊死決戰，即使在最後一刻到臨之前，小國策士也不該有絲毫僥倖與選邊押寶般沾沾自喜。否則，除了己方的生財能力、糧草軍備與資源優勢，輕易成為被強權覬覦的籌碼交換之外，更可能淪落為強權預設的戰場與長年被騷擾的軍事要塞。

在過去的三十年間，一度由柯林頓總統做調停，有望達成自治安排、甚至是獨立建國的巴勒斯坦，眼前所遭受的苦難與百千折磨，就是活生生的現實例證。今年四月十八日，聯合國安理會表決一項草案，目標是接納「巴勒斯坦國為聯合國成員」。最終雖然得到了十二票贊成，以及英國與瑞士選擇棄權，卻被美國代表所否決。

而此刻，喧囂四年的印太戰略、五眼聯盟與擴建到亞洲的北約組織，在布林肯二度造訪北京之後，中、美博弈的各自下箸已然定了調、鐵了心。建議新政府執政團隊，必須深刻解析和誠實面對，此番中美的摸底、試探與必然的各自帶開。

畢竟，日後當強權的任一方需要立威和定賞罰之時，台灣更可能淪為教誡對象，甚或施恩獎賞的彩禮。萬一落得兩面不討好，只會是「狡兔死、走狗烹」的下場；終而被無辜牽連，成為誅殺、警示的廉價道具。