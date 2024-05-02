蔡政府勞動成績單死當

儘管朝野立委與ＮＧＯ團體倡議多年，儘管陳揆日前首次做出正面回應，今年勞動節依舊是一國兩制、一校兩制，甚至是一家兩制的放假模式。台灣獨步全球的五一放假模式，悖離尊嚴勞動，衍生諸多亂象，卻遲未能調整，相當程度反映蔡政府的勞動施政，明明掌握行政權與立法權，卻繳出令人失望的勞動施政成績單。

不過，五一如何放假還只是冰山一角。即將在五二○登場的賴總統，在閣揆任內惡修勞基法與「功德院」的形象深入人心，是否調整過去八年明顯向資方傾斜的勞動政策？又要如何兌現洋洋灑灑的選前承諾？

無可諱言，過去幾年經濟持續成長，基本工資連年調升，台股站穩二萬點，政府還可宣傳國民人均所得即將趕超日韓。要問的是，既然經濟數據如此亮眼，何以受雇者多數無感？

主要原因出在勞工薪資調幅全然跟不上通膨。根據主計總處日前公布的薪資與生產力最新統計，一、二月實質經常性薪資已連續二年呈現負成長，在這樣的趨勢下，我國受雇人員報酬的ＧＤＰ占比也不斷下探，從一九九○年的高點五十一點一二％，降至二○二一年的歷史新低四十三點○三％。勞工薪資占ＧＤＰ比重，是衡量經濟成長分配面的重要指標；勞動占比每況愈下，經濟成長的分配不正義可見一斑。而在同一時期，南韓企業分配給員工的報酬成長速度則高於其獲利，這也是台灣受雇者普遍感受不到經濟成長果實的關鍵。

不斷惡化的貧富差距也是一大警訊。主計總處日前發布「二○二一年底我國家庭財富分配統計」，前廿％與後廿％的家庭資產差距，從一九九一年的十六點八倍，大幅升至二○二二年的六十六點九倍。數據顯示，經濟成長的分配愈來愈傾向資本家與富人階級。在追求經濟成長的同時，如何兼顧分配正義、改善貧富差距，必須成為朝野勞動政策的核心。

今年適值勞基法上路四十周年，要真正改善勞工處境，針對勞工權益保障不足、勞動環境日益惡化及經濟成長果實未能雨露均霑等困境，朝野有必要展開勞動政策的路線論辯，屏除選票算計，提出宏觀前瞻的政策，才可能兼顧經濟成長與分配正義。

近年來政府積極鼓勵勞資締結團體協約，以創造勞資雙贏，即將卸任的蔡英文總統也細數其勞動政績。其實，政府本身就是廣大公部門受雇者的雇主，以勞動節放假為例，私部門受雇者均已放假，目前受制於勞基法規定未能同步放假者，多數為公教人員與其他公部門受雇者，不正是政府善盡雇主責任的最好時機？再以開放警消組織工會為例，難道不是民進黨在野時高舉的理想？執政十六年尚未完成黨綱揭櫫的價值，問題究竟何在？

至於鼓勵企業為員工加薪，政府尤須帶頭，除調薪法制化，公教薪資審議委員會也應納入受雇者代表。日本岸田政府去年呼籲企業薪資漲幅能超過通膨水準，並帶頭為公務員調薪，日前又宣布將持續推動超過物價漲幅的加薪，希望「通過官民合作創造可支配收入增加」。每每欲與日韓比肩的執政團隊，豈能落於人後？