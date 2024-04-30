李顯龍、蔡英文 各留給國人什麼

新加坡總理李顯龍將於五月十五日卸任，交棒給黃循財；而蔡英文五二○任滿由賴清德接任。李顯龍執政近廿年、蔡英文執政八年，各自留給國人什麼？不同政績兩樣情。

二○○三年，新加坡已經是東南亞營運中心，有世界最大修船廠、世界第三大煉油廠、世界第四大金融中心、世界第五大商港，國民所得二六○九七美元。李顯龍二○○四年八月接任總理，擔心新加坡沒落，因此下定決心下猛藥拚觀光，興建俾倪全球的大型遊樂園和賭場。

李顯龍展現魅力，拒絕公投或由國會決定是否開賭場，其父李光耀堅決反對，憤怒之餘撂下狠話「除非我死了爬過我屍體」，但他依然宣布興建。二○一○年賭場先後開幕，當年以不到一年時間，新加坡國民所得成長七七九二美元；台灣陳水扁執政八年僅成長三二二五美元，馬英九執政八年也只成長四四○九美元。

李顯龍執政，半導體產業於二○二二年，彭博創新指數將其評為世界第六大最具創新性的經濟體；二○二一年為第八名。積極與全球晶圓大廠合作擴大版圖。在生物醫療及製造業也蓬勃發展，觀光會展產業也持續壯大。李顯龍留給新加坡人的政績仍會持續發光發熱。

蔡英文對台灣股市表現亮麗、民間投資增加、國民所得增加，認為是其施政成果。事實上，台灣半導體產業的發展，源於一九七四年能源危機，十大建設的石化產業難運作，須推動科技產業另謀出路。當時的行政院秘書長費驊邀請其交通大學同學、時任美國ＲＣＡ公司研究部主任的潘文淵來台會商，認為台灣電子產業所需的積體電路仰賴進口，如能自行生產則可帶動電子產業的發展，政府接納此獻策，成立工業研究院和新竹科學園區。

一九八○年十二月新竹科學園區落成，蔣經國親臨主持，政府也推出全力發展資訊工業十年計畫。

台積電公司的籌設，孫運璿、俞國華、李國鼎、趙耀東等均予支持，趙耀東陪張忠謀拜訪企業界大老勸募投資，政府出資七千萬美元，終成立台積電。幸得張忠謀辛苦經營，晶圓代工獲國際肯定，成就台積電一路壯大成為護國神山，也帶動半導體產業榮景。蔡英文執政前，護國神山早已屹立，蔡英文要攬功國人也不會認同，她只是在護國神山的大樹下納涼罷了。

蔡執政，八四○○億前瞻計畫無主軸和目標，債留子孫；新南向政策一事無成，RCEP已成立，我國未能融入。擴大貿易和經濟領域方面，反而是馬英九任內和紐西蘭、新加坡簽了自由貿易協定。韓國自盧武鉉總統始，李明博繼之，於短短九年內完成八個FTA協定，共有四十五個締約國，占其經濟版圖六成。蔡英文八年任內卻掛零；開放萊豬，要與美國簽自由貿易協議，即將卸任卻八字沒一撇。

此外，工總反應的「五缺」問題，八年內無能處理。廢核關掉核能電廠，卻以三倍價格收購民間發電；強奪良田和魚塭演成官商綠能撈錢大作戰，台南地檢署已起訴光電弊案官商十五人，不法利益估計九十餘億元。冰山一角已掀開，其他施政如何，有待國人省思。