美抓挺巴學生 台灣為何集體噤聲

二○一九年香港發生反送中運動時，美國當時的眾議院議長裴洛西曾公開形容，發生在香港的示威遊行是「一道美麗的風景線」，更指責香港警方「打壓自由和人權」，並呼籲特區政府和警方「停止攻擊與虐待港人」。

短短不到五年，其「美麗風景線」的言論言猶在耳，美國最近也發生了校園學生大規模的示威抗議活動，要求以色列停止在加薩走廊的種族屠殺。警方對手無寸鐵的學生展開強勢的驅散、毆打、逮捕，並對周遭採訪的媒體記者也無差別攻擊，這種粗暴的行徑，引發了更多學校的學生加入抗爭的行列，使得這一波「援巴抗以」的學生運動，有愈演愈烈的趨勢。

眾所皆知，美國猶太勢力範圍深入政界、商界、學界、娛樂界與媒體事業，擁有強大的財富與影響力，因此美國政府對於以色列在加薩殘殺平民百姓的惡行不敢多加譴責；相反地，美國的大學生卻是充滿理想主義跟自由色彩，對於一些反人權、反人道的種族迫害，永遠會在第一時間站出來聲援抗爭。

美國一些歷史悠久的名校，向來都以捍衛學術自主與言論自由出名，為何這次會甘冒大不韙，動用警力進入校園鎮壓學生呢？起因當然是因為之前哈佛大學與賓州大學校長在美國國會聽證會上，扛不住壓制校內反猶言論的壓力而雙雙辭職下台；而哥倫比亞大學校長在聽證會上為了保住權位則選擇妥協，決意出手鎮壓反猶的示威學生。於是這位來自倫敦政經學院的首位哥倫比亞大學女校長，放手讓防暴警察進入哥大校園，粗暴地逮捕學生，遂引發了全美各地的抗爭學潮。

對照之前香港的學生示威抗爭，台灣從政府到許多民眾熱血支持，這一次卻都噤聲；許多政客、媒體、名嘴、評論員、年輕人，一夕之間變成了啞巴，可見這些人之前所講的「普世價值」都是自欺欺人，在他們的眼中只有盲目的「反中價值」，絕對沒有什麼高尚的「普世價值」。這些人不敢在以色列進行種族屠殺時得罪美國、出聲譴責，充其量只不過是一群懦夫、騙子、偽君子和投機客而已，絕對不是什麼民主正義的捍衛者。

台灣如果真的是一個自由民主的社會，為什麼會發生這種對聲援普世價值「集體噤聲」的現象呢？一個自由的國家，媒體與人民理當有獨立思考的能力，怎會發生這種「口徑一致」的集體沉默反應呢？這讓我不禁想到喬治．歐威爾的《動物農莊》，集體認同的盲目，必然會阻斷獨立思考的能力。

一個國家如果不把人民放在首位，不致力於推動共同繁榮，拒絕幫助其他國家的發展，而是透過剝削、壓迫、奴役、種族滅絕、帝國主義、霸權主義成就其世界霸主的地位，還能稱為民主國家嗎？

近四十年來，美國早已走向霸權的民粹民主，如今的對外政策是違背民主的，它侵略、占領、摧毀他國、暗殺他國的領袖，將自己的「美國價值」強加於別國；這不是民主，而是與民主相反的軍事殖民。

台灣選擇與美國站在一起，這恰恰說明了此刻的台灣，只不過是一個價值凌亂、虛偽當道的偽民主社會罷了。