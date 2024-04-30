國會改革 綠應放大格局

過去八年來，民進黨掌控行政權及國會多數席位，卻從未有心推動國會改革，甚至立法院大多只通過執政黨的法案，以致有淪為行政院的「立法局」之譏。如今時空環境改變，藍白兩黨針對國會功能不彰，提出一系列的增強措施諸如調查權、聽證權、國情報告採即問即答等，希望監督行政部門的運作是否盡職。但此立意良善的國會改革案，卻被民進黨批評是國會擴權、毀憲亂政。

其實藍白兩黨提案修法，總統國情報告應採「即問即答」若能順利通過，則此富有深化台灣民主意涵的法案，不只適用於賴清德，同樣亦適用於二○二八年的總統當選人，國情報告「即問即答」，對未來的總統一體適用。

然而民進黨立院黨團總召柯建銘卻表示「總統僅能報告，不能即問即答，否則就是違憲」。民進黨團幹事長亦公開反對，並說美國總統拜登向國會國情報告後，隨即向國會議員致意離開，法國總統也同樣是報告完畢隨即離去。以上所舉美法兩國的例子，似是而非。

法國是施行雙首長制國家，但多黨競爭下的國會選舉，「各黨不過半」常為政治生態。由於總統不獨攬行政權力，故成立「聯合政府」是慣見的權宜措施，因而法國國情報告沒有即問即答的設計，是能理解的情事。

第五共和憲法實施至今，法國已三次出現「左右共治」（總統與總理分屬不同政黨）的政治型態；亦即只要國會大選結果，現任總統所屬的政黨未能獲得國會多數席位，不論是左派或右派總統，便會任命最大在野黨黨魁出任總理，或以聯合政府方式組閣，以求國家政局穩定。試問上述法國總統肯「分享權力」的高度作法，「少數總統、少數國會」的賴政府肯比照辦理嗎？以日前公布的內閣名單觀之，顯然不可能。

再者，美國國情報告並無質詢的制度，其因在於三權分立體制實施下，總統的權力已受到憲法規範的相當約束。舉一例明之，美國重要官員的任命權雖在總統，但人事同意權則專屬於國會參議院；反觀我國總統擁有極大的人事權力，可直接任命行政院長、國安會秘書長，並完全主導國防部長、外交部長與陸委會主委等任命，都不受國會的限制。

另美國對外作戰的調兵權屬於總統，但宣戰權在國會，亦即美國總統發動戰爭前必須通知國會，如果沒有國會的同意支持，總統不能隨意動支戰爭費用；相對地，我國總統單獨決定就能行使宣戰權，此外其兩岸政策如有錯誤決定，或為國家帶來戰爭時，也不需向國會負責或被追究責任。如果純就此點觀之，其實台灣的國家安全風險很大。

我國憲政體制並非完全屬於總統制或雙首長制，因此美、法兩國國情報告雖無即問即答，並不代表台灣就不能有此制度的設計。如同民主政治典範國家英國，其國會向來有「議會至上」、「國會萬能」的稱號，備受全球國家重視；立法院是我國最高民意機關，為了防範行政部門違法濫權，強化國會功能並監督官員，確有其正當性與必要性。民進黨為國家長遠計，實應放大格局看在野黨所提的國會改革案。