科技．人文聯合講座／新住民女性之創業韌性與柔實力

在台灣各大城市或鄉鎮街巷，國人會發現有許多服務業人員、店家助手乃至獨立擺攤的女性，其實均是來台的新住民。依移民署統計，二○二二年底在台灣領有居留證的新住民約五十七萬人，其中以女性居多約占九十％。這些女性來台的原因多為經濟因素，透過婚姻照護仲介或廠勞、幫傭申請…等名義。

隱藏在台灣城市鄉鎮巷弄中的新興「美甲」業態，透露了越南女性新住民之能量。郭瓊瑩／攝

近年發現除了早年幫傭、照護為名外，早餐店、東南亞特色小吃攤、街頭騎樓之美甲業種愈來愈多元。許多女性非常年輕，也有中年有經驗者帶著她們開始經營小本生意，自市場、騎樓擺攤作起。而今再深入各巷弄間，發覺台灣的「美甲」店逐漸蓬勃發展，自數坪迷你小間逐漸拓展到有規模有設計感的「專門店」。

走過店面，傳出我們不熟悉的對話語音，而美甲店幾乎清一色是越南女性。因為好奇，曾深入各老舊市區之巷弄中，包括中山區的錦西街、保安街、赤峰街、中永和的新住民集中區。這和紐約、倫敦、費城卅多年前興起的「美甲」專門店似乎有一種時空之鏈結…。

後來得知，越戰後許多越南難民被收容到美國，而因緣際會，美國女星黛比海倫到加州沙加緬度的越南難民收容所探訪，那些越南移民女性，對其美甲造型驚艷。而也因其受法國殖民之影響，在造型儀容各項細節上之藝術美感有根植因緣；黛比海倫因此派她的美容團隊開始訓練她們，進而逐一開創了越南女性對「美甲」，乃至爾後之「美髮」、「洗髮」等更細膩服務之新型商機。

台北已開設了許多有格局的美甲店，近日又見更大規模的「越式洗髮店」在中山北路精華段隆重開幕。自騎樓小攤到精華區之專門店，令人聯想到早期華人移民美國的洗衣店／廣東點心店，以及韓國人開的小雜貨店與水果攤。這種第一代移民的艱辛與克服語言、文化、法令、財務等障礙，其發展著實令人有同理心與敬意。

外籍看護已是台灣高齡化社會之重要支撐。郭瓊瑩／攝

當我們少子化年輕勞動能量嚴重短缺時，這些無論是已有歸化居留權或短暫來工作之新住民，自她們的眼角神情言語交談間，我確實感受到她們對此難得的「安定」、「溫暖」與對台灣社會之珍惜與感恩。

我曾問一名有廿五年經驗的美容師，妳喜歡台灣嗎？她說：「我很喜歡台灣自由的空氣…」。儘管很多人仍拋家離子來台掙生活，但若社會待之以禮以仁，其實她們心中是深度感激的。許多人業餘去學中文及其他技藝，這種力爭改變命運之企圖心與韌性，確是一面社會鏡子。

許多新住民女性運用其自身之勞力與技術，從補貼家用拓展到創業養家，其精神令人敬佩。郭瓊瑩／攝

我曾在三芝買過外配做的花椒醬、辣油，也有越南人開的法國麵包店、河粉小吃店…當他們逐一落地生根，下一代也長大成人，這些「女性」以最微薄力量及基本技能辛勤扎根養活自己，並提升家人之生活福祉，此柔實力著實令人敬佩！（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）