聽新聞
test
0:00 / 0:00

星期透視／NCC新委員 別吃了新聞自由

聯合報／ 游梓翔
波波漫畫
波波漫畫

四位NCC委員任期將屆，傳出執政黨的內定人選引發爭議，除了未與在野黨協商，其中一位學者被發現數年前曾發表題為〈新聞自由是什麼，能吃嗎〉的評論，而原本傳出內定為主委的另一位學者，竟被綠媒爆料，他因民進黨「黨內杯葛」還沒提名就遭撤換，罪名是過去的發言在「黨政軍條款」上出現「鬆動」。

NCC影響台灣的言論自由和新聞自由甚鉅，委員提名必須慎重。從言論自由和新聞自由的角度，對於像〈新聞自由是什麼，能吃嗎〉這樣的文章，或是民進黨用「黨政軍條款鬆動」拉下內定學者，不該只當成是單純的政治攻防或內鬥，需要嚴肅討論。

首先，該文章出自傳播學者，聳動標題很難不給人貶低新聞自由的印象。但其實文裡寫的是「如果沒有真正的新聞自由，你確定電視上所報導的美食真的能吃嗎」？能下出〈新聞自由是什麼，能吃嗎〉標題，是標準的「標題誤導」。下標的媒體，或是學者事後並未阻止，讓該文流傳，都有違反新聞倫理的責任。

標題雖然誤導，但該文立場鮮明，批評中天「為韓國瑜造勢」，說中天政論節目主持人「像極了特定陣營的啦啦隊」，文章還指控旺中老闆介入新聞，甚至直接引用未經證實的西方媒體報導送出紅帽子，邏輯就是因為你「親中」，所以你的新聞自由就要受限。過去最愛宣傳「爭取百分之百的言論自由」的不就是民進黨？怎麼遇到了中天，因為言論是民進黨不愛聽的兩岸融合、友善大陸，民進黨就要把中天的新聞自由給「吃掉」？

更可惡的是「雙重標準」。主張新聞客觀專業平衡的傳播學者，都難以認同台灣新聞台各個立場鮮明。不過若你指控中天有立場、受資方影響，怎能對台灣有線電視新聞區塊綠油油一片視而不見？評論者難道看不到在選戰期間或是圍毆政敵時，偏綠電視台的不公有多嚴重？如果只有綠的能有「新聞自由」，豈不成了「只有綠的百分之四十能擁有百分之百的新聞自由」，我們能接受這樣的NCC嗎？

相比起來，美國FCC有個前主席叫裴伊，可比NCC主委要強太多。他是川普任命的FCC主席，面對川普因為NBC的報導對他不利，威脅要撤NBC的照。在川普的壓力下，裴伊直言，FCC不能因為電視台的「言論內容」而撤照，他說「我相信第一修正案」，意思是他會捍衛言論自由和新聞自由。如果真要用不能當候選人「啦啦隊」的台灣標準，美國福斯電視台早該為之前的狂挺川普而被撤照Ｎ次。

於是，當聽到內定傳出要當主委的學者，竟然被民進黨用「在黨政軍條款上鬆動」而撤換，你只能佩服民進黨的幽默了。民進黨是認為自己「黨政軍退出媒體」做得很好？民進黨派系擁（湧）媒體自重、甚至還發生派系爭搶媒體經營的事情，顯然「黨政軍條款」的「黨」不包括民進黨在內。所以其擔心的「鬆動」，難道是怕這位學者可能對藍白陣營鬆動，還是擔心他會擋不住壓力，讓中天回來？

我們需要能真正捍衛新聞自由，或至少是不會用「雙重標準」，動輒想對電視台的言論內容做「顏色檢查」的NCC委員。新聞自由是什麼，能吃嗎？作為台灣民主的重要價值，用「能不能吃」來討論新聞自由實在不倫不類，但如果真有人想吃掉我們的新聞自由，在野黨當然應該代表多數民意挺身捍衛。（作者為世新大學傳播博士學程教授）

川普 新聞自由 民進黨

延伸閱讀

劉柏立被拔除 媒體大亨竟可決定NCC主委？後續誰來接？

NCC委員提名爭議多 洪孟楷建議520後由新閣揆提名

NCC委員提名爭議多 趙少康：未先溝通 在野應聯手全擋下

藍推NCC委員採政黨比例 綠批違憲：政治干擾媒體政策

相關新聞

互惠互信 重啟兩岸旅遊

四月十日於北京舉辦的馬習二會為冰封已久的兩岸關係帶來一股暖流，廿四日國台辦更進一步提出，將採積極推動包括旅遊在內兩岸各領...

名家縱論／賴應表明對「中華民族」立場

美國國務卿布林肯已結束他的訪陸之行，看來「台灣問題」不是他此行的重點。美國總統大選在即，俄烏戰爭當然比「台灣問題」更具急...

大屋頂下／用一中各表支撐一華同表 棄地動山搖 惜和平發展

兩岸為什麼會走到今日僵局？

烏克蘭入北約能止戰？

美國國務卿布林肯走訪北京，要求中國大陸停止支持俄羅斯軍工業，「否則準備制裁部分中國銀行」。北約秘書長史托騰伯格也說，假使...

星期透視／NCC新委員 別吃了新聞自由

四位NCC委員任期將屆，傳出執政黨的內定人選引發爭議，除了未與在野黨協商，其中一位學者被發現數年前曾發表題為〈新聞自由是...

別讓反滲透變反民主

國民黨主席朱立倫日前點出國家安全是大家的共同責任，但無論是反滲透法（以下簡稱「反法」）或者國安五法，都不能傷害人權、作為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。