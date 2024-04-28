星期透視／NCC新委員 別吃了新聞自由

四位NCC委員任期將屆，傳出執政黨的內定人選引發爭議，除了未與在野黨協商，其中一位學者被發現數年前曾發表題為〈新聞自由是什麼，能吃嗎〉的評論，而原本傳出內定為主委的另一位學者，竟被綠媒爆料，他因民進黨「黨內杯葛」還沒提名就遭撤換，罪名是過去的發言在「黨政軍條款」上出現「鬆動」。

NCC影響台灣的言論自由和新聞自由甚鉅，委員提名必須慎重。從言論自由和新聞自由的角度，對於像〈新聞自由是什麼，能吃嗎〉這樣的文章，或是民進黨用「黨政軍條款鬆動」拉下內定學者，不該只當成是單純的政治攻防或內鬥，需要嚴肅討論。

首先，該文章出自傳播學者，聳動標題很難不給人貶低新聞自由的印象。但其實文裡寫的是「如果沒有真正的新聞自由，你確定電視上所報導的美食真的能吃嗎」？能下出〈新聞自由是什麼，能吃嗎〉標題，是標準的「標題誤導」。下標的媒體，或是學者事後並未阻止，讓該文流傳，都有違反新聞倫理的責任。

標題雖然誤導，但該文立場鮮明，批評中天「為韓國瑜造勢」，說中天政論節目主持人「像極了特定陣營的啦啦隊」，文章還指控旺中老闆介入新聞，甚至直接引用未經證實的西方媒體報導送出紅帽子，邏輯就是因為你「親中」，所以你的新聞自由就要受限。過去最愛宣傳「爭取百分之百的言論自由」的不就是民進黨？怎麼遇到了中天，因為言論是民進黨不愛聽的兩岸融合、友善大陸，民進黨就要把中天的新聞自由給「吃掉」？

更可惡的是「雙重標準」。主張新聞客觀專業平衡的傳播學者，都難以認同台灣新聞台各個立場鮮明。不過若你指控中天有立場、受資方影響，怎能對台灣有線電視新聞區塊綠油油一片視而不見？評論者難道看不到在選戰期間或是圍毆政敵時，偏綠電視台的不公有多嚴重？如果只有綠的能有「新聞自由」，豈不成了「只有綠的百分之四十能擁有百分之百的新聞自由」，我們能接受這樣的NCC嗎？

相比起來，美國FCC有個前主席叫裴伊，可比NCC主委要強太多。他是川普任命的FCC主席，面對川普因為NBC的報導對他不利，威脅要撤NBC的照。在川普的壓力下，裴伊直言，FCC不能因為電視台的「言論內容」而撤照，他說「我相信第一修正案」，意思是他會捍衛言論自由和新聞自由。如果真要用不能當候選人「啦啦隊」的台灣標準，美國福斯電視台早該為之前的狂挺川普而被撤照Ｎ次。

於是，當聽到內定傳出要當主委的學者，竟然被民進黨用「在黨政軍條款上鬆動」而撤換，你只能佩服民進黨的幽默了。民進黨是認為自己「黨政軍退出媒體」做得很好？民進黨派系擁（湧）媒體自重、甚至還發生派系爭搶媒體經營的事情，顯然「黨政軍條款」的「黨」不包括民進黨在內。所以其擔心的「鬆動」，難道是怕這位學者可能對藍白陣營鬆動，還是擔心他會擋不住壓力，讓中天回來？

我們需要能真正捍衛新聞自由，或至少是不會用「雙重標準」，動輒想對電視台的言論內容做「顏色檢查」的NCC委員。新聞自由是什麼，能吃嗎？作為台灣民主的重要價值，用「能不能吃」來討論新聞自由實在不倫不類，但如果真有人想吃掉我們的新聞自由，在野黨當然應該代表多數民意挺身捍衛。（作者為世新大學傳播博士學程教授）