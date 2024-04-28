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名家縱論／賴應表明對「中華民族」立場

聯合報／ 趙春山
台灣準總統賴清德。（本報資料照片）
台灣準總統賴清德。（本報資料照片）

美國國務卿布林肯已結束他的訪陸之行，看來「台灣問題」不是他此行的重點。美國總統大選在即，俄烏戰爭當然比「台灣問題」更具急迫性。有過去阿富汗撤軍的「失敗者」形象，拜登不能讓外交成為他競選連任的包袱。因此，布林肯的任務就是促請中共勿為俄軍添柴加薪。

另一方面，中美近期密集高層對話，可能已為準總統賴清德五二○的就職，產生了「預防外交」的效果。更重要的是，「馬習二會」讓金廈漁船事件爆發後的兩岸緊張情勢，暫時緩和下來。因此，美國應關注「馬習二會」的後續效應，或許這才是影響今後兩岸關係變化的一個關鍵因素。

中共藉由「馬習二會」釋出的一個重要訊息是：北京將站在「中華民族偉大復興」的戰略高度，思考兩岸問題。統一勢在必行，但採「非和平手段」，並不符合中華民族的發展利益。中共現階段的對台工作，仍以加強兩岸交流、深化融合發展為主。

中共對賴清德的五二○講話不抱期待，因為賴未經美國授意，不可能就「統獨」問題表態；但賴就任後，兩岸就有可能進入一場「促統和反統的鬥爭」，美國想必也難以置身事外。習近平在會見馬英九一行時說，「外部的干涉，阻擋不了家國團圓的歷史大勢」。言下之意，實現兩岸統一，不僅要「安內」，也必須「攘外」。

例如，中共關注日益強化的台美軍事合作關係。就在布林肯訪陸的前夕，美國眾院通過了《二○二四年國安緊急補充撥款法案》，其中涉及軍援台灣的部分，包括軍事融資和提供對台軍事服務等項目的經費。

此外，中共認為美國已把台灣以「準同盟」的身分，納入美國圍堵中共的印太戰略之中。美國中央情報局局長伯恩斯（William Burns）日前提醒美國必須正視「習近平掌控台灣的決心」，並建議美國運用其擁有「國際盟友」的優勢來加以反制。

中共擔心美國上述的對台言行，已對民進黨政府釋出錯誤訊息，會讓兩岸關係漸行漸遠，甚至鼓勵台灣走「分裂主義」的道路，如此一來，兩岸和平統一就遙遙無期了！

「台灣問題」對中美而言，長期以來都是一項「不可承受之重」。美國認為台灣的生存，攸關其價值與地緣政治利益；中共則堅持，這是涉及「中國主權與領土完整」的問題，是「核心利益中的核心」。針對「台灣問題」，我認為布林肯會覺得此行多說無益，因為彼此不會有任何交集之處。

但習近平不會容忍「台灣問題」久拖不久。為了避免外力干預兩岸統一，中共目前採取的策略是「圍點打援」：即孤立台灣，集中力量阻止外力對台灣提供的外交支援；在軍事上加強「反介入／區域拒止」能力，以阻止外力影響中共軍事圍台的計畫。

賴清德日前在民進黨中執會上，首度提及「由兩岸執政黨負責任的展開良性對話」。我認為在民進黨不放棄《台獨黨綱》、不接受九二共識的情況下，要期待民、共有對話的可能性，無異是緣木求魚。

賴清德的當務之急是表明對「中華民族」的立場，在「兩岸一家親」的氛圍下累積互信，建立民共對話的政治基礎。此外，賴政府應擺脫「唯美」馬首是瞻的角色，思考如何在中美長期戰略競爭的過程中，創造台灣戰略自主的空間。

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）

中共 美國眾院 馬習二會

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